A dupla apontada como maior decepção da Premier League 2025/26
Estrelas suecas lutam para justificar preços elevados
Tanto o Arsenal quanto o Liverpool mergulharam fundo em seus cofres nesta janela para garantir artilheiros de elite, vendo-os como as peças finais em seus respectivos quebra-cabeças na busca pelo título. No entanto, com a campanha em sua crucial segunda metade, nenhum dos jogadores realmente incendiou a Premier League da maneira que os fãs haviam antecipado.
De acordo com Murphy, a diferença entre expectativa e realidade tem sido marcante. Embora evite rotulá-los como fracassos totais, o comentarista sugeriu que a "antecipação" em torno de suas chegadas fez com que seus começos decepcionantes parecessem mais agudos. Com ambos os clubes lutando no topo da tabela, a falta de resultados de suas contratações de destaque se tornou um tema de discussão, com Murphy sugerindo que os torcedores têm razão em se sentir decepcionados, dado o desembolso financeiro envolvido.
- Getty Images Sport
Gyökeres falha em fornecer ao Arsenal a "peça que faltava"
Para o Arsenal, a contratação de Gyökeres, no valor inicial de £ 64 milhões (R$ 460 milhões), foi anunciada como o momento em que os Gunners finalmente resolveram seu dilema do número nove. Após temporadas debatendo se Gabriel Jesus ou Kai Havertz poderiam liderar a equipe rumo a um título, a chegada do sueco poderoso deveria oferecer a precisão clínica que o time de Mikel Arteta carecia.
No entanto, Murphy argumenta que a realidade tem sido decepcionante, com o atacante marcando 10 gols - cinco na Premier League - em 29 jogos em todas as competições. "Acho que provavelmente há decepção com Gyökeres no Arsenal em termos da expectativa de que ele seria a peça que faltava", explicou Murphy.
O comentarista foi cuidadoso ao não descartar completamente o atacante, reconhecendo que suas atuações não foram desastrosas, mas apenas insuficientes para uma equipe com aspirações ao campeonato. "Eu não diria que ele foi um desastre - ele foi bem - mas acho que os torcedores do Arsenal esperavam muito mais", acrescentou. O sentimento no Emirates parece ser de aceitação morna em vez da fervorosa empolgação que saudou sua chegada, com Gyökeres lutando para dominar as defesas na maneira como fazia anteriormente em Portugal.
Início de Isak em Anfield é atrasado por problemas de condicionamento físico
Do outro lado, a transferência recorde de Isak por £ 125 milhões (R$ 900 milhões) para o Liverpool foi marcada por um inimigo familiar: a lesão. O ex-jogador do Newcastle United foi trazido para o Anfield para adicionar fluidez e finalização ao ataque dos Reds, mas seu ritmo foi interrompido por problemas de condicionamento físico e um começo lento na vida em Merseyside. O jogador de 26 anos está fora por lesão desde o final de dezembro, tendo encontrado a rede três vezes em 16 jogos antes disso.
Murphy, um ex-jogador do Liverpool, observou que os fiéis de Anfield são notoriamente exigentes quando se trata de grandes contratações causando um impacto instantâneo. "Bem, Isak, por razões óbvias", disse Murphy quando questionado sobre quem não tinha impressionado. "Eu sei que ele teve um começo lento e depois a lesão, mas se você tirar a lesão... Quando você está gastando esse tipo de dinheiro, como os fãs do Liverpool sabem, você quer que eles comecem bem; você não quer ser paciente."
- AFP
"Decepção" em vez de desastre
Em última análise, Murphy categoriza as dificuldades de ambos os suecos como um caso de potencial não realizado, em vez de falha completa. A narrativa em torno deles é de oportunidade perdida.
"Então, entre Isak e Gyokeres, com a expectativa e antecipação em torno de ambos e suas temporadas por vir, a maioria dos fãs do Arsenal e do Liverpool se sente um pouco assim", concluiu Murphy.
Ele esclareceu que, embora "decepcionar" possa ser uma expressão muito dura, o clima geral está certamente desanimado. "'Decepcionar' é a palavra errada. Eu diria que eles se sentem desapontados com o que receberam de volta."
Com a fase decisiva da temporada se aproximando, tanto Gyökeres quanto Isak têm tempo para reescrever a narrativa. No entanto, como Murphy aponta, em clubes como Arsenal e Liverpool, a janela para causar uma boa primeira impressão é incrivelmente pequena, e ambos os atacantes têm atualmente um trabalho considerável a fazer para conquistar seus novos torcedores.