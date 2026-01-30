A dupla apontada como maior decepção da Premier League 2025/26

Para o Arsenal, a contratação de Gyökeres, no valor inicial de £ 64 milhões (R$ 460 milhões), foi anunciada como o momento em que os Gunners finalmente resolveram seu dilema do número nove. Após temporadas debatendo se Gabriel Jesus ou Kai Havertz poderiam liderar a equipe rumo a um título, a chegada do sueco poderoso deveria oferecer a precisão clínica que o time de Mikel Arteta carecia.

No entanto, Murphy argumenta que a realidade tem sido decepcionante, com o atacante marcando 10 gols - cinco na Premier League - em 29 jogos em todas as competições. "Acho que provavelmente há decepção com Gyökeres no Arsenal em termos da expectativa de que ele seria a peça que faltava", explicou Murphy.

O comentarista foi cuidadoso ao não descartar completamente o atacante, reconhecendo que suas atuações não foram desastrosas, mas apenas insuficientes para uma equipe com aspirações ao campeonato. "Eu não diria que ele foi um desastre - ele foi bem - mas acho que os torcedores do Arsenal esperavam muito mais", acrescentou. O sentimento no Emirates parece ser de aceitação morna em vez da fervorosa empolgação que saudou sua chegada, com Gyökeres lutando para dominar as defesas na maneira como fazia anteriormente em Portugal.