O confronto entre Real Madrid e Elche marcou o verdadeiro nascimento de um dos elementos mais empolgantes do setor ofensivo do clube merengue. Yan Diomandé, em sua segunda escalação como titular pela camisa do Real Madrid, após a partida contra o Rayo Vallecano, não ofereceu apenas uma exibição tática baseada em habilidade e velocidade, mas também apresentou tudo o que prova possuir "duas faces em um só tecido": um armador que liga as linhas com maestria pela ponta direita e um atacante afiado e decisivo quando se desloca para a ponta esquerda.

O jornal espanhol "As" elogiou o que Diomandé apresentou, afirmando que "a abordagem do técnico português José Mourinho ao lidar com o potencial do jovem talento pode ser compreendida sob o rótulo da gradualidade e da paciência, mas há uma enorme diferença entre paciência no desenvolvimento e negligência tática".

Acrescentou que Diomandé possui um amplo espaço para crescer, mas, paralelamente a isso, tem uma explosão de capacidades latentes que começaram a se manifestar de fato, confirmando que o Madrid possui uma joia que reluz no gramado.

A atuação de Diomandé no estádio "Martínez Valero" esteve muito próxima de uma tese tática completa sobre como aproveitar os espaços de acordo com a posição, trazendo de volta à mente aquela melodia familiar que o acompanha no Santiago Bernabéu: "murmúrios de dúvida quando recua e aplausos calorosos assim que tenta um drible".