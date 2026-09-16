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"Duas asas em um só corpo": Diomande do banco de reservas a um duelo particular com Yamal

Especiais e Opinião
Elche x Real Madrid
Elche
Real Madrid
La Liga
Y. Diomande
L. Yamal
J. Mourinho
Espanha
Costa do Marfim
Portugal

Metade dos dribles do Real Madrid foram feitos por um único homem

O confronto entre Real Madrid e Elche marcou o verdadeiro nascimento de um dos elementos mais empolgantes do setor ofensivo do clube merengue. Yan Diomandé, em sua segunda escalação como titular pela camisa do Real Madrid, após a partida contra o Rayo Vallecano, não ofereceu apenas uma exibição tática baseada em habilidade e velocidade, mas também apresentou tudo o que prova possuir "duas faces em um só tecido": um armador que liga as linhas com maestria pela ponta direita e um atacante afiado e decisivo quando se desloca para a ponta esquerda.

O jornal espanhol "As" elogiou o que Diomandé apresentou, afirmando que "a abordagem do técnico português José Mourinho ao lidar com o potencial do jovem talento pode ser compreendida sob o rótulo da gradualidade e da paciência, mas há uma enorme diferença entre paciência no desenvolvimento e negligência tática".

Acrescentou que Diomandé possui um amplo espaço para crescer, mas, paralelamente a isso, tem uma explosão de capacidades latentes que começaram a se manifestar de fato, confirmando que o Madrid possui uma joia que reluz no gramado.

A atuação de Diomandé no estádio "Martínez Valero" esteve muito próxima de uma tese tática completa sobre como aproveitar os espaços de acordo com a posição, trazendo de volta à mente aquela melodia familiar que o acompanha no Santiago Bernabéu: "murmúrios de dúvida quando recua e aplausos calorosos assim que tenta um drible".

  • imago-sport-1083372000.jpgZUMA Press Wire

    Transformação tática nas laterais do campo

    A observação mais marcante no confronto contra o Elche foi a capacidade do jogador de se adaptar às mudanças táticas durante a partida.

    Diomandé começou o jogo como ponta-direita, uma posição na qual não exerceu o seu hábito costumeiro de infiltração vertical, mas compensou isso oferecendo cruzamentos mais profundos e uma criação de jogo equilibrada, adaptando suas características às exigências do corredor direito sem a menor dificuldade para servir ao grupo.

    Já a verdadeira transformação aconteceu aos 68 minutos, com a saída de Vinicius Junior, quando Diomandé passou para a ponta-esquerda, seu posto natural.

    Ali apareceu sua versão mais incisiva e perigosa, desde o recebimento da bola, o duelo direto com os defensores, até o corte para o interior a fim de finalizar com seu pé forte em direção ao gol de forma mais decisiva.

    E, embora essa ponta esteja teoricamente reservada ao brasileiro Vinicius, Diomandé enviou sinais claros a Mourinho de que é capaz de suprir a ausência e decidir as partidas com um estilo direto e letal.

    • Publicidade
  • imago-sport-1083371824.jpgZUMA Press Wire

    Números que refletem o impacto abrangente

    A superioridade não foi apenas uma impressão visual, mas foi traduzida pela linguagem dos números de forma categórica; Diomande liderou a lista dos jogadores do Real Madrid que mais criaram oportunidades na partida, empatado com Kylian Mbappé e Arda Güler.

    Ele também ficou em terceiro nos passes dentro do último terço, com 12 passes, e ficou em terceiro também no envio de cruzamentos, com diferença de apenas um cruzamento para Trent Alexander-Arnold e Güler, que são os responsáveis pela execução das bolas paradas.

    E a contribuição do jovem craque não parou apenas no aspecto ofensivo, mas Diomande foi o jogador do clube merengue que mais recuperou bolas e teve sucesso nos desarmes defensivos.

    Esse esforço extraordinário foi uma chave decisiva para ajudar Alexander-Arnold a controlar o perigo dos pontas do Elche e a superar o obstáculo do sistema que se apoia no lateral avançado, reapresentando-se como um atacante moderno que possui o espírito de sacrifício defensivo e o total comprometimento tático.

  • Lamine Yamal Yan Diomande Barcelona Real Madrid 2026Getty/GOAL

    A joia dos dribles e a superioridade sobre Lamine Yamal

    O "drible" continua sendo a joia da coroa no desempenho de Diomande e o verdadeiro diferencial de sua versão atual.

    Segundo o jornal "As", o jogador completou 7 dribles bem-sucedidos de um total de 9 tentativas diante do Elche, o que equivale a 50% do total de dribles de todo o Real Madrid ao longo dos 90 minutos, que somaram 14 dribles.

    E o surpreendente é que as estrelas do time, Mbappé e Vinícius, não completaram nenhum drible bem-sucedido durante a partida: Mbappé tentou em três oportunidades e Vinícius em uma, deixando que Diomande carregasse sozinho todo o peso da penetração individual.

    Esse sucesso excepcional não foi passageiro nem mera coincidência, mas reflete uma média acumulada impressionante no Campeonato Espanhol, na qual ele supera a todos.

    Diomande possui uma média de 5,20 dribles bem-sucedidos a cada 90 minutos com a camisa do Real Madrid, ocupando assim o topo entre os jogadores que mais driblam em LaLiga, superando com clareza o brilhante astro do Barcelona, Lamine Yamal, que tem uma média de 4,30 dribles, e ficando à frente de Boga, jogador do Málaga, e Ejuke, jogador do Sevilla, que possuem uma média de 4,00 dribles.

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  • Jose MourinhoGetty Images

    Disputa pela escalação titular e a dor de cabeça do "querido" Mourinho

    Diomandé disputou apenas 256 dos 630 minutos jogados pela equipe nesta temporada, o que corresponde a uma porcentagem de 40%.

    Chama a atenção que 63% desses minutos vieram apenas nas duas últimas partidas, contra Rayo Vallecano e Elche, quando atuou por 72 e 89 minutos, respectivamente, o que resume sua temporada efetiva até o momento a essas duas noites.

    E, embora os indicadores apontem para que ele fique no banco de reservas no aguardado clássico contra o Atlético de Madrid no estádio "Metropolitano", tendo em vista o alto nível que Arda Güler vem apresentando atualmente, a recente explosão de Diomandé acendeu o pavio nos bastidores do clube.

    O "AS" concluiu sua reportagem afirmando que essa acirrada disputa entre as jovens joias por um lugar na escalação titular, apesar da dureza das escolhas de Mourinho, é um "dilema abençoado" no qual qualquer treinador do mundo desejaria estar.

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