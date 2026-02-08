Driblou geral! O golaço de Lionel Messi em amistoso pelo Inter Miami no Equador; assista

Messi abriu sua contagem de gols no novo ano e o fez em grande estilo na partida contra o Barcelona do Equador. Com pouco mais de meia hora de jogo, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro recebeu a bola bem longe do gol.

Ele partiu imediatamente em direção à área, apesar de ver vários jogadores de amarelo bloqueando seu caminho. Três defensores o cercaram quando ele chegou à entrada da área. Messi tocou a bola por cima de dois deles com a parte externa de seu famoso pé esquerdo.

Sem perder o ritmo, e após criar um pouco de espaço, o astro argentino disparou um chute cruzado na frente do gol, direto para o canto da rede, deixando o goleiro adversário, José Contreras, sem reação.

O Inter Miami sofreu o empate aos 41 minutos, mas recuperou a vantagem nos acréscimos do primeiro tempo, quando Messi serviu Germán Berterame. Mascherano fez várias alterações no segundo tempo, com seu capitão sendo substituído por Luis Suárez pouco antes da marca de uma hora de jogo.

O Miami não conseguiu segurar o resultado após a expulsão de David Ayala, e o meio-campista argentino Tomás Martínez garantiu o empate em 2 a 2 para os donos da casa a três minutos do fim.