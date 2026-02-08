Goal.com
Driblou geral! O golaço de Lionel Messi em amistoso pelo Inter Miami no Equador; assista

Lionel Messi reviveu seus melhores momentos ao marcar um gol espetacular em jogada individual pelo Inter Miami em seu último amistoso de pré-temporada

O craque argentino se viu em campo contra o Barcelona. Ele não reencontrou seu antigo clube do Camp Nou, mas atuou em solo equatoriano. O ídolo deu aos torcedores presentes o que eles esperavam, driblando defensores e balançando as redes.

  • Messi reescrevendo os livros de história na MLS

    O Inter Miami, campeão da MLS Cup, está em turnê pela América do Sul. Messi está recuperando a forma após reescrever a história mais uma vez em 2025. Ele se tornou o primeiro jogador a ganhar o prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso) em anos consecutivos nos Estados Unidos.

    O objetivo é alcançar um hat-trick memorável na liga, além de defender o prêmio de artilheiro da competição. O time de Javier Mascherano continua a buscar inspiração em seu capitão, que tem sido peça fundamental na equipe, e a renovação de seu contrato com o clube do sul da Flórida já foi acertada até 2028.

  • Veja o golaço de Messi contra o Barcelona

  • Inter Miami empatou no último amistoso da turnê pela América do Sul

    Messi abriu sua contagem de gols no novo ano e o fez em grande estilo na partida contra o Barcelona do Equador. Com pouco mais de meia hora de jogo, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro recebeu a bola bem longe do gol.

    Ele partiu imediatamente em direção à área, apesar de ver vários jogadores de amarelo bloqueando seu caminho. Três defensores o cercaram quando ele chegou à entrada da área. Messi tocou a bola por cima de dois deles com a parte externa de seu famoso pé esquerdo.

    Sem perder o ritmo, e após criar um pouco de espaço, o astro argentino disparou um chute cruzado na frente do gol, direto para o canto da rede, deixando o goleiro adversário, José Contreras, sem reação.

    O Inter Miami sofreu o empate aos 41 minutos, mas recuperou a vantagem nos acréscimos do primeiro tempo, quando Messi serviu Germán Berterame. Mascherano fez várias alterações no segundo tempo, com seu capitão sendo substituído por Luis Suárez pouco antes da marca de uma hora de jogo.

    O Miami não conseguiu segurar o resultado após a expulsão de David Ayala, e o meio-campista argentino Tomás Martínez garantiu o empate em 2 a 2 para os donos da casa a três minutos do fim.

    Temporada 2026 da MLS: Messi pronto para nova campanha e finais da Copa do Mundo

    O Inter Miami agora voltará sua atenção para a estreia na temporada da MLS contra Son Heung-min e o LAFC, em 21 de fevereiro. Os cinco primeiros jogos da nova campanha serão disputados fora de casa, enquanto as obras no Freedom Park são concluídas.

    Messi espera entrar em ritmo o mais rápido possível, para se sentir confortável com sua forma física e técnica antes da Copa do Mundo de 2026, com a expectativa de que ele se junte à seleção argentina para defender o título mundial.

