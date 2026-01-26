Dono do clube em que tudo começou? Sergio Ramos fica perto de acertar compra do Sevilla

Foi revelado por volta da virada do ano que Ramos estava explorando a possibilidade de se tornar proprietário de um clube. Diz-se que ele reuniu uma equipe de investidores que acreditam que um acordo com o Sevilla pode ser concretizado.

Um passo significativo para transformar esse sonho em realidade teria sido dado. Segundo a Cadena SER, Ramos e seus co-investidores chegaram a um "acordo preliminar com o núcleo de acionistas do clube".

Alega-se que um “período de exclusividade foi aberto, durante o qual ambas as partes analisarão as demonstrações financeiras do Sevilla antes de tentar finalizar um acordo definitivo”. Ramos se uniu ao empresário argentino Martin Ink, CEO da Five Eleven Capital, um grupo de investimentos americano focado em futebol. Eles já estão familiarizados com o funcionamento do Sevilla, visto que o diretor esportivo do clube, Antonio Cordón, já teve envolvimento com o grupo.

A Cadena SER informa que Ramos "assinou uma carta de intenções com vários dos principais acionistas do Sevilla, sendo o processo de due diligence o próximo passo formal para a aquisição".

