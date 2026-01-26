Getty
Dono do clube em que tudo começou? Sergio Ramos fica perto de acertar compra do Sevilla
Sergio Ramos pretende continuar jogando
Ramos está sem clube após rescindir o contrato com o Monterrey, do México. Ele busca retornar à Europa e, segundo informações, almeja uma vaga na seleção espanhola para a Copa do Mundo de 2026, tendo já disputado 180 partidas pela seleção.
Isso pode parecer um pouco ambicioso, mas Ramos – assim como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi – não demonstra nenhum sinal de desaceleração, mesmo já tendo se aproximado dos 40 anos. Ele, no entanto, tem muitos compromissos fora de campo.
- Getty
Atualização: a oferta de Ramos para comprar o Sevilla
Foi revelado por volta da virada do ano que Ramos estava explorando a possibilidade de se tornar proprietário de um clube. Diz-se que ele reuniu uma equipe de investidores que acreditam que um acordo com o Sevilla pode ser concretizado.
Um passo significativo para transformar esse sonho em realidade teria sido dado. Segundo a Cadena SER, Ramos e seus co-investidores chegaram a um "acordo preliminar com o núcleo de acionistas do clube".
Alega-se que um “período de exclusividade foi aberto, durante o qual ambas as partes analisarão as demonstrações financeiras do Sevilla antes de tentar finalizar um acordo definitivo”. Ramos se uniu ao empresário argentino Martin Ink, CEO da Five Eleven Capital, um grupo de investimentos americano focado em futebol. Eles já estão familiarizados com o funcionamento do Sevilla, visto que o diretor esportivo do clube, Antonio Cordón, já teve envolvimento com o grupo.
A Cadena SER informa que Ramos "assinou uma carta de intenções com vários dos principais acionistas do Sevilla, sendo o processo de due diligence o próximo passo formal para a aquisição".
Sergio Ramos teve duas passagens pelo Sevilla como jogador
Ramos nunca escondeu seu carinho pelo Sevilla, clube do qual se formou nas categorias de base. Ele partiu para o Real Madrid em 2005, onde jogou por 16 anos – conquistando cinco títulos do Campeonato Espanhol e quatro da Champions League –, mas retornou às suas raízes em 2023, após duas temporadas ao lado de Messi no Paris Saint-Germain.
Essa passagem durou apenas 12 meses, e Ramos disse em uma mensagem de despedida emocionante aos torcedores: “Onde quer que eu esteja, o Sevilla FC terá o apoio incondicional de um sevilhista de nascimento e de coração. Muito obrigado a todos.”
Um caminho familiar para a Andaluzia pode agora ser trilhado novamente. A oferta apresentada por Ramos e companhia é estimada em mais de €400 milhões (R$ 2,5 bilhões). O lendário zagueiro, no entanto, enfrenta concorrência no Sevilla, já que outros nove clubes teriam demonstrado interesse.
Ramos está agora a caminho de Sevilha, com o objetivo de "avançar no processo de contratação", mantendo também em aberto as suas opções no que diz respeito a propostas de contrato para o seu futuro como jogador.
- AFP
Beckham, Ronaldo e Mbappé: jogadores que possuem participações em clubes
Caso o negócio seja concretizado, Ramos se juntará a nomes como o da lenda do Manchester United, David Beckham - que agora trabalha com o argentino Messi no Inter Miami, campeão da MLS Cup - em um seleto grupo de jogadores que adquiriram participações em clubes profissionais.
O ex-atacante do Chelsea, Didier Drogba, tornou-se proprietário do Phoenix Rising após ingressar no clube americano como jogador em 2017. Outro ex-astro dos Blues, e companheiro de Ramos na conquista da Copa do Mundo, Cesc Fàbregas é acionista minoritário do Como, equipe que atualmente treina.
O ícone português Cristiano Ronaldo detém uma participação de 15% no Al-Nassr, do Campeonato Saudita, enquanto o astro do Real Madrid, Kylian Mbappé, por meio de sua empresa de investimentos Interconnected Ventures, é o proprietário majoritário do Caen, do Campeonato Francês (Segunda Divisão). Além disso, o craque do Barcelona,
Gerard Piqué, está envolvido com o FC Andorra, Jamie Vardy com o Rochester New York FC e N'Golo Kanté com o Royal Excelsior Virton, da Bélgica.
