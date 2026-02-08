Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Alisson Ekitike Liverpool GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Dominik Szoboszlai crava de novo, mas erros de Alisson e Hugo Ekitike custam caro em derrota do Liverpool para o Manchester City

O Liverpool levou a virada nos 10 minutos finais, contra o Manchester City, em Anfield; Szoboszlai marcou um golaço de falta, mas Bernardo Silva e Haaland garantiram a vitória dos visitantes, por 2 a 1

Logo no início da partida, Alisson teve que estar atento para se atirar aos pés de Haaland, e também defendeu outro chute do artilheiro da Premier League ainda no primeiro tempo, enquanto o City pressionava o time de Arne Slot, mas sem criar oportunidades claras de gol.

O Liverpool, no entanto, conseguiu reagir no segundo tempo, e Hugo Ekitike teve duas boas chances de abrir o placar: primeiro, chutou para fora com efeito e, em seguida, errou o alvo com uma cabeçada após Mohamed Salah encontrá-lo completamente livre.

Antoine Semenyo, que marcou duas vezes em Anfield com o Bournemouth na temporada, chutou direto para as mãos de Alisson durante uma rara investida do City ao ataque, e foi em uma bela cobrança de falta de Szoboszlai que o placar foi aberto, com um chute venenoso que deixou Gianluigi Donnarumma sem reação e ainda bateu na trave antes de entrar.

Os Reds, porém, não conseguiram resistir, e Bernardo empurrou a bola para o fundo da rede após Haaland cabecear para seus pés. Em seguida, Alisson, num lance desnecessário, cometeu pênalti em Matheus Nunes, e Haaland não desperdiçou a cobrança nos acréscimos. Mesmo assim, Alexis Mac Allister ainda teve tempo de acertar o ângulo, mas Donnarumma fez uma defesa espetacular. Logo depois, Szoboszlai foi expulso por puxar Haaland, enquanto um passe de Rayan Cherki, vindo do seu próprio campo, levava a bola em direção ao gol vazio do Liverpool, com Alisson buscando um gol no escanteio.

A GOAL avalia os jogadores do Liverpool em Anfield...

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    Goleiro e defesa

    Alisson Becker (4/10):

    Foi bem ao abafar Haaland logo no início e mostrou firmeza para agarrar um chute potente de Semenyo. Teve dois momentos de insegurança com os pés antes de, de forma afobafa, cometer pênalti sobre Matheus Nunes quando ele não tinha para onde ir.

    Dominik Szoboszlai (7/10):

    A sua marcação no um contra um deixou muito a desejar, mas lutou bem e mostrou qualidade com a bola antes de marcar um golaço de falta para abrir o placar. No entanto, a sua inexperiência na função de lateral-direito fez com que Bernardo não ficasse impedido no lance do empate. Um dia de altos e baixos terminou com sua expulsão no final do jogo.

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já! 

    Ibrahima Konate (6/10):

    Foi importante para parar vários ataques do City, mas chegou tarde demais para impedir Haaland de ganhar a disputa pelo alto que deu origem ao gol de empate do City.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Recebeu um cartão por uma falta sobre Haaland, mas, de resto, marcou bem o norueguês.

    Milos Kerkez (7/10):

    Excelente defensivamente na marcação de seu ex-companheiro de Bournemouth, Semenyo. Precisa começar a produzir mais no ataque, mantendo-se igualmente sólido.

    • Publicidade
  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Deixou a desejar no começo da partida, enquanto Bernardo Silva flutuava em suas costas, mas cresceu bem durante jogo e causou problemas com os seus dribles a partir do campo de defesa.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Não ficou muito com a bola, principalmente no primeiro tempo, mas achou vários passes importantes, incluindo um excelente em profundidade para Salah que acabou desperdiçando. Quase marcou um belo gol, mas foi parado por Donnarumma.

    Florian Wirtz (7/10):

    Alguns dos seus passes foram ótimos e parecia que iria criar alguma chance de gol. Infelizmente, os atacantes não aproveitaram.

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Mohamed Salah (5/10):

    Criou alguns lances perigosos e causou problemas com a sua velocidade, mas o último passe e as finalizações ficaram abaixo do nível exigido.

    Hugo Ekitike (4/10):

    Fez bastante pressão, mas não participou o suficiente no primeiro tempo. Depois, desperdiçou as duas melhores oportunidades do Liverpool, sobretudo quando cabeceou para fora o cruzamento de Salah.

    Cody Gakpo (4/10):

    Mais uma exibição fraca nesta temporada. Raramente ameaçou Matheus Nunes e, acumulou vários impedimentos.

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Substituições e treinador

    Curtis Jones (6/10):

    Não fez muita coisa quando entrou logo após o gol de empate do City.

    Federico Chiesa (S/N):

    Teve apenas um lance entrando já nos acréscimos.

    Arne Slot (5/10):

    Independente do que ele tenha dito no intervalo, funcionou, mas depois demorou demais para fazer substituições e acabou pagando o preço.

Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0