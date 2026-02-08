Dominik Szoboszlai crava de novo, mas erros de Alisson e Hugo Ekitike custam caro em derrota do Liverpool para o Manchester City

Logo no início da partida, Alisson teve que estar atento para se atirar aos pés de Haaland, e também defendeu outro chute do artilheiro da Premier League ainda no primeiro tempo, enquanto o City pressionava o time de Arne Slot, mas sem criar oportunidades claras de gol.

O Liverpool, no entanto, conseguiu reagir no segundo tempo, e Hugo Ekitike teve duas boas chances de abrir o placar: primeiro, chutou para fora com efeito e, em seguida, errou o alvo com uma cabeçada após Mohamed Salah encontrá-lo completamente livre.

Antoine Semenyo, que marcou duas vezes em Anfield com o Bournemouth na temporada, chutou direto para as mãos de Alisson durante uma rara investida do City ao ataque, e foi em uma bela cobrança de falta de Szoboszlai que o placar foi aberto, com um chute venenoso que deixou Gianluigi Donnarumma sem reação e ainda bateu na trave antes de entrar.

Os Reds, porém, não conseguiram resistir, e Bernardo empurrou a bola para o fundo da rede após Haaland cabecear para seus pés. Em seguida, Alisson, num lance desnecessário, cometeu pênalti em Matheus Nunes, e Haaland não desperdiçou a cobrança nos acréscimos. Mesmo assim, Alexis Mac Allister ainda teve tempo de acertar o ângulo, mas Donnarumma fez uma defesa espetacular. Logo depois, Szoboszlai foi expulso por puxar Haaland, enquanto um passe de Rayan Cherki, vindo do seu próprio campo, levava a bola em direção ao gol vazio do Liverpool, com Alisson buscando um gol no escanteio.

A GOAL avalia os jogadores do Liverpool em Anfield...