Dominic Solanke faz um apelo desesperado aos seus companheiros do Tottenham para que “lutem a cada minuto” para evitar o pesadelo do rebaixamento após a última derrota
Uma temporada fora de controle
A campanha do Tottenham sofreu mais um revés ao perder a vantagem inicial e acabar por perder por 3-1 contra o Crystal Palace, no Tottenham Hotspur Stadium. Solanke deu uma esperança momentânea ao abrir o marcador, mas os Spurs foram rapidamente dominados por dois golos de Ismaila Sarr e um de Jorgen Strand Larsen. A noite foi de mal a pior quando o zagueiro Micky van de Ven foi expulso, enfraquecendo ainda mais um time já devastado por lesões na defesa. Este último revés marca a 14ª derrota do Tottenham na Premier League nesta temporada, deixando o clube na 16ª posição - apenas um ponto e duas posições acima da zona de rebaixamento, com apenas nove jogos restantes.
Chega de desculpas
Logo após o jogo, Solanke revelou que o elenco teve uma série de discussões francas em particular. “Acabamos de ter uma grande conversa. Sabemos que a posição em que estamos definitivamente não é onde queremos estar, então precisamos descobrir como sair dessa situação o mais rápido possível”, disse o atacante à TNT Sports. “Não estamos mais em posição de dar desculpas. Precisamos fazer o nosso trabalho em campo.”
Solanke enfatizou que o time deve se adaptar ao ambiente desconhecido na parte inferior da tabela, acrescentando: “Sabemos que o clube não está acostumado a estar nessa posição, então precisamos entender que não será fácil. Precisamos lutar em cada jogo, em cada minuto, para garantir que vamos melhorar.”
Uma era provisória em turbulência
A chegada de Igor Tudor como técnico interino ainda não provocou o desejado “efeito novo técnico”, com o treinador perdendo as três primeiras partidas. Tudor apontou a falta de estabilidade defensiva e a tendência de ser punido por cada pequeno erro como as principais razões para a má fase. Apesar da pressão crescente e da frustração expressa pela torcida, Tudor insistiu em permanecer otimista. “Eu sempre repito as mesmas coisas, mas é assim que as coisas são”, disse ele. “Acreditar e crescer. Não cometer erros. Essa é a chave no futebol. Ficar lá, não cometer erros. Um gol, você sempre marca.”
Nove jogos para salvar um legado
O Tottenham agora enfrenta uma sequência difícil, em que cada ponto é vital para evitar uma queda catastrófica para a Championship. A perda de Van de Ven por suspensão, juntamente com a atual crise de lesões na defesa, deixa Tudor com uma enorme dor de cabeça tática antes de uma série de jogos decisivos. O Spurs precisa encontrar rapidamente uma maneira de reforçar uma defesa vulnerável, que tem sofrido gols consistentemente ao longo da primavera. Com a aproximação da pausa internacional, o time terá uma última chance de se reorganizar, mas o impacto psicológico de uma batalha contra o rebaixamento para um clube dessa magnitude será o maior desafio à sua resiliência.
