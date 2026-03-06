Dominic Solanke faz um apelo desesperado aos seus companheiros do Tottenham para que “lutem a cada minuto” para evitar o pesadelo do rebaixamento após a última derrota

Logo após o jogo, Solanke revelou que o elenco teve uma série de discussões francas em particular. “Acabamos de ter uma grande conversa. Sabemos que a posição em que estamos definitivamente não é onde queremos estar, então precisamos descobrir como sair dessa situação o mais rápido possível”, disse o atacante à TNT Sports. “Não estamos mais em posição de dar desculpas. Precisamos fazer o nosso trabalho em campo.”

Solanke enfatizou que o time deve se adaptar ao ambiente desconhecido na parte inferior da tabela, acrescentando: “Sabemos que o clube não está acostumado a estar nessa posição, então precisamos entender que não será fácil. Precisamos lutar em cada jogo, em cada minuto, para garantir que vamos melhorar.”