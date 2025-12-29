Os dois objetivos na lista de compras do Chelsea para o mercado da bola de janeiro

Depois de conduzir o Chelsea ao G5 em sua primeira temporada em Stamford Bridge, Enzo Maresca promoveu uma série de contratações, entre elas os atacantes João Pedro e Liam Delap. O início foi animador, mas a equipe apresentou muita irregularidade, desperdiçando pontos em jogos nos quais tinha condições de controlar e vencer.

O próprio Maresca reconheceu a fragilidade e destacou a necessidade de maior constância: “Provavelmente é isso mesmo neste momento, e a razão de não estarmos mais próximos do topo é que precisamos ser mais consistentes contra diferentes tipos de adversários. Esse é um dos objetivos para o futuro: melhorar a forma como jogamos contra essas equipes e, esperamos, continuar fazendo as coisas certas diante dos times grandes.

“Se você quer estar lá no fim da temporada, precisa ser consistente; caso contrário, sofre. Por isso considero dezembro, janeiro e fevereiro meses muito importantes, porque depois disso dá para definir metas em março e, com sorte, estaremos em uma posição para brigar por algo maior.”