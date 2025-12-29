Os dois objetivos na lista de compras do Chelsea para o mercado da bola de janeiro
Chelsea tem oscilado
Depois de conduzir o Chelsea ao G5 em sua primeira temporada em Stamford Bridge, Enzo Maresca promoveu uma série de contratações, entre elas os atacantes João Pedro e Liam Delap. O início foi animador, mas a equipe apresentou muita irregularidade, desperdiçando pontos em jogos nos quais tinha condições de controlar e vencer.
O próprio Maresca reconheceu a fragilidade e destacou a necessidade de maior constância: “Provavelmente é isso mesmo neste momento, e a razão de não estarmos mais próximos do topo é que precisamos ser mais consistentes contra diferentes tipos de adversários. Esse é um dos objetivos para o futuro: melhorar a forma como jogamos contra essas equipes e, esperamos, continuar fazendo as coisas certas diante dos times grandes.
“Se você quer estar lá no fim da temporada, precisa ser consistente; caso contrário, sofre. Por isso considero dezembro, janeiro e fevereiro meses muito importantes, porque depois disso dá para definir metas em março e, com sorte, estaremos em uma posição para brigar por algo maior.”
- Getty Images Sport
Prioridades de mercado do Chelsea
De acordo com o The Standard, o Chelsea prioriza o reforço de duas posições em 2026: a defesa e o meio-campo central, já que o time depende excessivamente de Moisés Caicedo e Enzo Fernández. Ainda assim, a reportagem aponta que o clube dificilmente fará grandes investimentos no próximo mês e tende a ter uma atuação discreta na janela de janeiro.
Mesmo assim, os Blues devem acompanhar de perto alguns jovens talentos, como o grego Konstantinos Karetsas, do Genk, e o ponta Djylian N’Guessan, de 17 anos, do Saint-Étienne.
Semenyo é improvável
Em determinado momento, o Chelsea foi ligado a Antoine Semenyo, destaque do Bournemouth, alvo também de outros gigantes europeus. No entanto, no momento, o Manchester City lidera a corrida pelo atacante. Segundo o The Athletic, os Blues saíram da disputa. Apesar de apreciarem o talento de Semenyo, o clube não pretende avançar por ele em janeiro, confiando no elenco atual e na profundidade do grupo.
- Getty Images
Repatriar Rudiger?
Com a prioridade voltada para a contratação de um defensor na próxima janela do meio do ano, surgiram informações de que o Chelsea pode considerar o retorno de Antonio Rudiger, atualmente no Real, sem custos. O contrato do zagueiro de 32 anos se encerra ao fim da temporada, e conversas iniciais entre o clube e os representantes do jogador teriam começado meses atrás, com valores já discutidos e interesse mútuo em um acordo. No entanto, as negociações foram interrompidas de comum acordo após uma lesão muscular sofrida pelo alemão no fim de setembro.
Rudiger, que defendeu o Chelsea por cinco temporadas e conquistou títulos importantes, incluindo a Champions League, deixou Stamford Bridge para atuar no Real em 2022.