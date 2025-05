Caso substitua Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid, Xabi Alonso já teria preparado uma lista com dois jogadores que deseja contratar

Artigo continua abaixo Artigo continua abaixo Artigo continua abaixo Mais artigos abaixo Xabi Alonso é cotado para suceder Ancelotti no Real Madrid

Espanhol quer dois jogadores no Bernabéu

Real Madrid já está monitorando ambos os atletas 📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢