Dois gols de Erling Haaland: Noruega derrota os corajosos iraquianos

A vantagem da Noruega, marcada pelo imparável Torgaranten (29'), foi empatada pelo astro iraquiano Aymen Hussein (39') em um primeiro tempo que teve momentos bastante acirrados. Pouco depois, Haaland aproveitou um grave erro da defesa iraquiana (43'). Leo Östigaard, que havia entrado em campo pouco antes (77'), selou a vitória, e Hussein ainda marcou um gol contra, definindo o placar final (90'+7).

“Não foi fácil estrear. A gente fica nervoso. E vencer em um dia não tão bom assim é ótimo. É fantástico e estou orgulhoso de todos nós; no geral, foi um bom começo”, disse Haaland, mas “os próximos jogos serão muito mais difíceis do que este, então precisamos jogar melhor, ainda melhor”. Além disso, o jogador de 25 anos deu aos torcedores um incentivo para comemorar: “Não sei nem que horas são na Noruega, mas com certeza ainda deve estar uma loucura por lá. E espero que o pessoal esteja comemorando.”

Os escandinavos, surpreendentemente instáveis na defesa, têm boas chances de avançar após seu primeiro jogo em uma Copa do Mundo desde 1998; o próximo adversário é o Senegal. O Iraque, comandado pelo australiano Graham Arnold, voltou à fase final após um jejum de 40 anos, mas a espera pelo primeiro ponto na Copa do Mundo continua para os “Leões da Mesopotâmia”, que agora enfrentam a França, uma das favoritas.

Antes do início da partida, o especialista Thomas Müller elogiou efusivamente a “geração de ouro” dos noruegueses na MagentaTV. Na impecável campanha de qualificação para a Copa do Mundo, o artilheiro recordista Haaland consolidou sua posição de destaque na seleção nacional com 16 gols em oito vitórias; agora, o ex-jogador do Dortmund entrou em campo em Foxborough diante dos olhos de seu pai, Alf-Inge Haaland — que em 1994 também disputou a Copa do Mundo pelos noruegueses nos EUA.