O excepcional atacante do Manchester City brilhou com dois gols na vitória por 4 a 1 (2 a 1) dos Vikings sobre o corajoso azarão Iraque, uma vitória que, embora tenha sido bastante instável durante grande parte da partida, não foi imerecida.
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Dois gols de Erling Haaland: Noruega derrota os corajosos iraquianos
A vantagem da Noruega, marcada pelo imparável Torgaranten (29'), foi empatada pelo astro iraquiano Aymen Hussein (39') em um primeiro tempo que teve momentos bastante acirrados. Pouco depois, Haaland aproveitou um grave erro da defesa iraquiana (43'). Leo Östigaard, que havia entrado em campo pouco antes (77'), selou a vitória, e Hussein ainda marcou um gol contra, definindo o placar final (90'+7).
“Não foi fácil estrear. A gente fica nervoso. E vencer em um dia não tão bom assim é ótimo. É fantástico e estou orgulhoso de todos nós; no geral, foi um bom começo”, disse Haaland, mas “os próximos jogos serão muito mais difíceis do que este, então precisamos jogar melhor, ainda melhor”. Além disso, o jogador de 25 anos deu aos torcedores um incentivo para comemorar: “Não sei nem que horas são na Noruega, mas com certeza ainda deve estar uma loucura por lá. E espero que o pessoal esteja comemorando.”
Os escandinavos, surpreendentemente instáveis na defesa, têm boas chances de avançar após seu primeiro jogo em uma Copa do Mundo desde 1998; o próximo adversário é o Senegal. O Iraque, comandado pelo australiano Graham Arnold, voltou à fase final após um jejum de 40 anos, mas a espera pelo primeiro ponto na Copa do Mundo continua para os “Leões da Mesopotâmia”, que agora enfrentam a França, uma das favoritas.
Antes do início da partida, o especialista Thomas Müller elogiou efusivamente a “geração de ouro” dos noruegueses na MagentaTV. Na impecável campanha de qualificação para a Copa do Mundo, o artilheiro recordista Haaland consolidou sua posição de destaque na seleção nacional com 16 gols em oito vitórias; agora, o ex-jogador do Dortmund entrou em campo em Foxborough diante dos olhos de seu pai, Alf-Inge Haaland — que em 1994 também disputou a Copa do Mundo pelos noruegueses nos EUA.
O Iraque se defende por todos os meios
Com a dupla da Bundesliga Julian Ryerson (Borussia Dortmund) e Antonio Nusa (RB Leipzig) no time titular, os noruegueses também conseguiram fazer com que Haaland recebesse a bola o mais rápido possível. Mas mesmo o azarão não se deixou intimidar e registrou o primeiro chute a gol por meio de Ali Al-Hamadi (13º).
Mas, após a primeira pausa obrigatória para hidratação, a máquina de gols já estava a todo vapor: após uma bela jogada pela esquerda, David Möller Wolfe cruzou para o segundo poste, e Haaland, que havia entrado na área, empurrou a bola para dentro da linha de gol à queima-roupa.
Mas o Iraque, diante de 63.106 espectadores, não desistiu; pelo contrário. A defesa da Noruega deixou espaço demais, e Hussein finalizou um forte ataque de cabeça, marcando o segundo gol do Iraque na história da Copa do Mundo. Mas então veio o erro grave na defesa: após um passe para trás muito curto de Zaid Tahseen, Haaland, que avançava em velocidade, pressionou o goleiro Jalal Hassan; ao tentar afastar a bola, este acertou o atacante, e a bola ricocheteou para dentro do gol.
Após o intervalo, o quadro se repetiu; não se viu muito da esperada diferença de nível. O azarão não desistiu; uma eliminatória para a Copa do Mundo extremamente árdua tornou a equipe resistente — não apenas por causa dos efeitos da guerra no Oriente Médio. A maratona durou 21 jogos até que eles, como 48ª e última nação, garantissem a vaga para a fase final XXL. E então eles lutaram com muita paixão no grande palco — mas o astro Haaland e companhia acabaram se mostrando mais experientes no final.
Além disso, os iraquianos tiveram que lidar com um susto. Ali Jasim precisou receber atendimento médico por um longo tempo após uma colisão com Nusa no meio do segundo tempo; o atacante acabou sendo retirado do estádio em uma maca.