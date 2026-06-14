Dois exemplos que dão esperança: como a ousada declaração de Julian Nagelsmann sobre a Copa do Mundo ainda pode se tornar realidade

Com vitórias em parte emocionantes na Liga das Nações contra a Holanda, a Hungria e a Bósnia-Herzegovina, a euforia realmente se espalhou, a princípio, até mesmo para o cotidiano da seleção nacional, que costuma ser tão árduo. Em março de 2025, a Alemanha eliminou a Itália, seu adversário mais temido, nas quartas de final, classificando-se assim para a Final Four — e teve até a honra de sediar o evento.

Após as impressões positivas do ano anterior, o torneio foi promovido como um mini-Euro em casa, mas não se criou uma atmosfera tão positiva quanto em 2024. A Alemanha perdeu merecidamente para Portugal e França e terminou o torneio na quarta e última posição. Ficou claro, naquela época, o quão longe a seleção alemã está do topo mundial.

A esse primeiro golpe de desânimo seguiu-se, em setembro de 2025, um ainda maior: a vergonhosa derrota por 0 a 2 na estreia das eliminatórias para a Copa do Mundo na Eslováquia. De repente, não se tratava mais de conquistar um título na América do Norte. Mas sim de saber se a Alemanha teria permissão para participar. Tarde o mais, com a derrota para a Eslováquia, os índices de aprovação de Nagelsmann entre torcedores, especialistas e Uli Hoeneß despencaram.