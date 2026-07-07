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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Do Senegal ao Egito... A história de um cenário africano sombrio que o Marrocos teme diante da França

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Os “Leões do Atlas” enfrentam uma missão difícil contra os “Galo”

A seleção do Marrocos tornou-se a última das seleções árabes e africanas na Copa do Mundo de 2026, após a eliminação dramática da seleção do Egito nas oitavas de final.

A seleção do Egito foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Argentina por 2 a 3, nesta terça-feira, no estádio de Atlanta, depois de ter estado à frente no placar por 2 a 0.

  • A maldição africana

    A seleção do Egito tornou-se a nona seleção africana a ser eliminada da Copa do Mundo, e todas elas foram eliminadas nas fases eliminatórias, com exceção da seleção da Tunísia, que foi eliminada na fase de grupos.

    O curioso é que a maioria dessas seleções foi eliminada em um cenário semelhante: dominaram e controlaram o jogo desde o início, mas acabaram perdendo tudo no final.

    Nas oitavas de final, a seleção da República Democrática do Congo abriu o placar contra a Inglaterra com um gol já aos 7 minutos e manteve a vantagem até os 75 minutos, quando os “Três Leões” conseguiram virar o jogo com dois gols antes do fim do tempo regulamentar.

    A situação se repetiu de forma ainda pior com a seleção do Senegal, que permaneceu à frente da Bélgica por dois gols até os 86 minutos, quando a seleção europeia empatou com dois gols e, em seguida, marcou o gol da vitória decisiva na prorrogação.

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  • Perdas fatais

    Mesmo as seleções que não conseguiram abrir o placar permaneceram na disputa até os últimos minutos, com exceção da seleção da Argélia, que perdeu para a Suíça por 2 a 0.

    A África do Sul perdeu para o Canadá por 1 a 0 nos acréscimos; a Costa do Marfim, para a Noruega, por 1 a 2, com um gol decisivo aos 86 minutos; Gana, para a Colômbia, por 1 a 0; e Cabo Verde, para a Argentina, por 2 a 3 na prorrogação.

  • Aviso ao Marrocos

    A seleção do Marrocos terá de evitar esse cenário quando enfrentar a França, na próxima quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

    A própria seleção marroquina já passou por esse cenário, mas de forma inversa, quando estava perdendo para a Holanda nas oitavas de final, antes de empatar nos acréscimos e vencer a partida nos pênaltis.

    Os “Leões do Atlante” esperam ser a primeira seleção fora da Europa e da América do Sul a conseguir se classificar para as semifinais da Copa do Mundo por duas vezes consecutivas.

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