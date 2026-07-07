Do Senegal ao Egito... A história de um cenário africano sombrio que o Marrocos teme diante da França

A seleção do Egito tornou-se a nona seleção africana a ser eliminada da Copa do Mundo, e todas elas foram eliminadas nas fases eliminatórias, com exceção da seleção da Tunísia, que foi eliminada na fase de grupos.

O curioso é que a maioria dessas seleções foi eliminada em um cenário semelhante: dominaram e controlaram o jogo desde o início, mas acabaram perdendo tudo no final.

Nas oitavas de final, a seleção da República Democrática do Congo abriu o placar contra a Inglaterra com um gol já aos 7 minutos e manteve a vantagem até os 75 minutos, quando os “Três Leões” conseguiram virar o jogo com dois gols antes do fim do tempo regulamentar.

A situação se repetiu de forma ainda pior com a seleção do Senegal, que permaneceu à frente da Bélgica por dois gols até os 86 minutos, quando a seleção europeia empatou com dois gols e, em seguida, marcou o gol da vitória decisiva na prorrogação.