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Do Salah a Kane: os rumores que abalaram o mercado da Roshan e inflamaram os sonhos da torcida

Especiais e Opinião
M. Salah
H. Kane
B. Fernandes
V. Osimhen
Al Hilal
Al-Ittihad
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Campeonato Saudita
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Arábia Saudita

Conflitos ferozes que incendiaram o verão de 2026

O mercado de transferências de verão da Roshan League não foi apenas uma corrida por contratações oficiais, mas também testemunhou uma enorme onda de rumores que transferiram os sonhos das torcidas de um jogador para outro, e mantiveram os clubes sauditas presentes com força no mercado das estrelas mundiais, mesmo quando nem todas as notícias se transformaram em transferências reais. 

Nomes do peso de Mohamed Salah, Harry Kane, Victor Osimhen, Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne e Vinícius Júnior estamparam as manchetes, antes que os últimos dias definissem o destino de alguns deles e descartassem outros das contas.

E enquanto os clubes da Roshan de fato conseguiram fechar grandes contratações mundiais, como a transferência de Gabriel Martinelli para o Al-Hilal, boa parte da emoção permaneceu fora do campo, onde os rumores criaram cenários grandiosos que teriam mudado por completo o formato da competição, caso se tornassem realidade.

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    Salah: o sonho que nunca sai de cena no Al-Ittihad

    Mohamed Salah permaneceu como um dos nomes mais associados aos sonhos do Al-Ittihad, depois que voltou a circular ao longo do ano a informação sobre o desejo do clube de contratar o astro egípcio após o fim de sua trajetória com o Liverpool. 

    O interesse saudita em Salah atingiu níveis elevados nos últimos anos, por isso o ressurgimento de seu nome no mercado de 2026 não foi surpresa, especialmente após sua saída do Liverpool e o aumento das especulações sobre seu próximo destino.

    Leia também: Quem é o maior beneficiado? O mercado da Roshan sorri para o quarteto do topo e vira o rosto para o Al-Nassr!

    Mas o paradoxo é que Salah acabou optando por viver uma nova experiência longe da liga Roshan, depois de se juntar ao turco Trabzonspor, fazendo com que a história de sua transferência para o Al-Ittihad permanecesse como um dos maiores rumores a incendiar a imaginação da torcida do "Decano", sem se concretizar na prática.

    Já Harry Kane teve seu nome fortemente presente nos planos do Al-Hilal, diante de relatos que o ligavam ao clube ao lado de Ollie Watkins, antes de o "Líder" acabar se voltando para o outro atacante inglês e fechar a contratação de Watkins.

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  • Rams Basaksehir FK v Galatasaray SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    Osimhen e Vinícius: sonhos ofensivos de peso

    No Al Hilal, o assunto também não parou em Kane; o nome do nigeriano Victor Osimhen foi associado ao clube em sua busca por um atacante de nível mundial, o que tornou o ataque do "Chefe" um dos dossiês mais polêmicos do mercado.

    O mesmo se aplica a Vinícius Júnior, sobre quem surgiram especulações enormes acerca de uma possível transferência para a Arábia Saudita, seja pelo Al Hilal ou pelo Al Ahli, em um dos rumores que teria provocado um verdadeiro terremoto caso se transformasse em um negócio oficial.

    Mas o que de fato aconteceu foi diferente; o Al Hilal optou por focar em Martinelli, que chegou ao clube vindo do Arsenal em uma grande transferência, para se juntar a Summerville e Watkins e dar ao "Chefe" um ataque quase totalmente novo.

    Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Kevin De Bruyne: astros do meio-campo no radar do Roshan

    Os rumores não se restringiram aos atacantes. Bruno Fernandes foi fortemente ligado a uma transferência para o Campeonato Saudita, e relatos indicaram que ele era alvo de interesse do Al-Hilal, do Al-Nassr e do Al-Ittihad, mas o jogador definiu sua posição e decidiu permanecer no Manchester United, fazendo cair uma das maiores negociações possíveis no mercado.

    Já Kevin De Bruyne foi um dos nomes ligados ao Al-Qadsiah, dentro de seu ambicioso projeto de atrair estrelas de primeira linha, num momento em que o clube já havia começado a se apresentar como uma força ascendente capaz de atrair grandes nomes, o que ficou evidente com a contratação de Tijjani Reijnders, vindo do Manchester City com um contrato de longa duração.

    Ainda assim, o rumor que envolveu De Bruyne acabou permanecendo, no fim das contas, no campo do interesse e das especulações, sem se transformar em uma transferência oficial, enquanto o Al-Qadsiah seguiu construindo seu projeto com outros nomes.

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  • Lewandowski, Van Dijk e Son: um mercado sem limites

    Robert Lewandowski também foi um dos nomes fortemente ligados a uma transferência para a Arábia Saudita, mais especificamente ao Al-Ittihad, diante de sua saída do Barcelona. Na verdade, relatos revelaram uma oferta extremamente vultosa apresentada ao jogador, antes de ele decidir não aceitá-la e seguir por um caminho diferente.

    O nome de Virgil van Dijk também surgiu entre os rumores relacionados aos clubes sauditas para reforçar os setores defensivos, ao mesmo tempo em que o nome de Son Heung-min foi cogitado como uma opção possível para o Al-Ittihad, além de outros rumores envolvendo grandes goleiros como Alisson Becker e Ederson.

    Todos esses nomes revelam algo importante sobre o mercado da Roshn em 2026: o Campeonato Saudita deixou de ser apenas um destino para grandes jogadores no fim de suas carreiras e passou a estar presente nas discussões relacionadas aos maiores craques do mundo, mesmo quando as negociações não se concretizam.

    O mais marcante é que alguns desses rumores terminaram em transferências reais, outros se transformaram em alvos que não se concretizaram, enquanto outros nomes permaneceram apenas como conversas de mercado. Mas o efeito foi um só: colocar a Roshn League presente diariamente no mercado global de transferências.

    No fim, talvez o maior ganho desses rumores tenha sido revelar a amplitude do teto de ambição dentro do futebol saudita. Salah, Kane, Osimhen, Vinícius, Bruno, De Bruyne, Lewandowski e Van Dijk: a simples associação desses nomes aos clubes da Roshn já foi suficiente para criar um mercado fervilhante.

    E entre o rumor e a transferência, os clubes sauditas conseguiram realizar parte de seus sonhos de fato, enquanto outros sonhos permaneceram adiados para as próximas janelas. Se este é o teto dos rumores em 2026, a verdadeira pergunta agora é: quem será o nome mundial que deixará de ser apenas uma notícia em circulação para se tornar uma transferência capaz de abalar a Roshn League na próxima janela?