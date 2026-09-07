Mohamed Salah permaneceu como um dos nomes mais associados aos sonhos do Al-Ittihad, depois que voltou a circular ao longo do ano a informação sobre o desejo do clube de contratar o astro egípcio após o fim de sua trajetória com o Liverpool.

O interesse saudita em Salah atingiu níveis elevados nos últimos anos, por isso o ressurgimento de seu nome no mercado de 2026 não foi surpresa, especialmente após sua saída do Liverpool e o aumento das especulações sobre seu próximo destino.

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Mas o paradoxo é que Salah acabou optando por viver uma nova experiência longe da liga Roshan, depois de se juntar ao turco Trabzonspor, fazendo com que a história de sua transferência para o Al-Ittihad permanecesse como um dos maiores rumores a incendiar a imaginação da torcida do "Decano", sem se concretizar na prática.

Já Harry Kane teve seu nome fortemente presente nos planos do Al-Hilal, diante de relatos que o ligavam ao clube ao lado de Ollie Watkins, antes de o "Líder" acabar se voltando para o outro atacante inglês e fechar a contratação de Watkins.