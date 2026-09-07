Robert Lewandowski também foi um dos nomes fortemente ligados a uma transferência para a Arábia Saudita, mais especificamente ao Al-Ittihad, diante de sua saída do Barcelona. Na verdade, relatos revelaram uma oferta extremamente vultosa apresentada ao jogador, antes de ele decidir não aceitá-la e seguir por um caminho diferente.
O nome de Virgil van Dijk também surgiu entre os rumores relacionados aos clubes sauditas para reforçar os setores defensivos, ao mesmo tempo em que o nome de Son Heung-min foi cogitado como uma opção possível para o Al-Ittihad, além de outros rumores envolvendo grandes goleiros como Alisson Becker e Ederson.
Todos esses nomes revelam algo importante sobre o mercado da Roshn em 2026: o Campeonato Saudita deixou de ser apenas um destino para grandes jogadores no fim de suas carreiras e passou a estar presente nas discussões relacionadas aos maiores craques do mundo, mesmo quando as negociações não se concretizam.
O mais marcante é que alguns desses rumores terminaram em transferências reais, outros se transformaram em alvos que não se concretizaram, enquanto outros nomes permaneceram apenas como conversas de mercado. Mas o efeito foi um só: colocar a Roshn League presente diariamente no mercado global de transferências.
No fim, talvez o maior ganho desses rumores tenha sido revelar a amplitude do teto de ambição dentro do futebol saudita. Salah, Kane, Osimhen, Vinícius, Bruno, De Bruyne, Lewandowski e Van Dijk: a simples associação desses nomes aos clubes da Roshn já foi suficiente para criar um mercado fervilhante.
E entre o rumor e a transferência, os clubes sauditas conseguiram realizar parte de seus sonhos de fato, enquanto outros sonhos permaneceram adiados para as próximas janelas. Se este é o teto dos rumores em 2026, a verdadeira pergunta agora é: quem será o nome mundial que deixará de ser apenas uma notícia em circulação para se tornar uma transferência capaz de abalar a Roshn League na próxima janela?