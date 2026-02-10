“Do príncipe ao gênio!” – Lionel Messi e seus filhos recebem presente especial do ex-companheiro de equipe do Barcelona, Neymar

Embora Neymar tenha assinado recentemente uma extensão de contrato com o Santos, houve especulações ligando-o a uma transferência para a América do Norte.

Falando sobre uma possível transferência, o ex-goleiro da Premier League Brad Friedel disse recentemente ao GOAL: “Se Neymar estiver em forma, acho que dá certo, realmente acho, porque ele ainda é um grande nome em certas partes dos EUA. O problema é que, se ele não estiver em forma e se machucar muito, isso se tornará uma realidade negativa impulsionada pela mídia. Eu entendo os argumentos de ambos os lados, com certeza.

“Eu imagino, e eles são caras inteligentes, que seria um contrato escalonado com base no desempenho e na boa forma física. Tendo passado algum tempo em Miami, antes da chegada de Messi, você nem sabia que Miami tinha um time. Desde que ele chegou, há camisas rosa e pretas por toda parte. Se Neymar viesse, isso aumentaria ainda mais.

“Eu entendo o que eles estão tentando fazer. É preciso analisar com cuidado, porque é uma situação difícil devido ao histórico de lesões dele. Mas ele tem um talento especial que pode realmente empolgar alguns fãs americanos. Ele é capaz de fazer coisas especiais. Eu provavelmente estaria 55% a favor e 45% contra.”

Messi, por sua vez, deve participar do primeiro jogo do Inter Miami na nova temporada da MLS no final deste mês, contra o Los Angeles FC.