“Do príncipe ao gênio!” – Lionel Messi e seus filhos recebem presente especial do ex-companheiro de equipe do Barcelona, Neymar
Messi e Neymar são co-estrelas do Barcelona na década de 2010
Messi e Neymar tornaram-se bons amigos durante o tempo que passaram no Barcelona. A dupla conquistou oito troféus com o gigante catalão, incluindo uma tríplice coroa da Liga dos Campeões, La Liga e Copa del Rey durante a histórica campanha de 2014-15, e formou a elétrica linha de ataque “MSN” ao lado de Luis Suárez. A parceria chegou ao fim temporariamente em 2017, quando Neymar foi transferido para o PSG por um valor recorde, mas Messi acabou se juntando ao seu antigo companheiro de equipe em Paris após deixar o Barcelona como agente livre em 2021.
Ambos deixaram a França em 2023, com Messi se transferindo para o Inter Miami, da Major League Soccer, e Neymar se juntando ao Al-Hilal, em uma passagem de dois anos marcada por lesões. Desde então, o jogador de 34 anos retornou ao Santos, em seu país natal, o Brasil, e ajudou o clube de sua infância a evitar o rebaixamento na temporada 2025 do Campeonato Brasileiro Série A.
Santos e Neymar enviam presente especial para Messi
O exemplo mais recente de sua forte amizade ocorreu quando Neymar enviou três réplicas da camisa do Santos para Messi e seus três filhos, Thiago, Mateo e Ciro, com uma postagem nas redes sociais que rapidamente se tornou viral.
A postagem do Santos dizia: “De Neymar Jr. para Lionel Messi. Do Príncipe para o Gênio.
A camisa sagrada, de valor imensurável, com o número imortalizado pelo Rei. 10 para Neymar. 10 para Messi. 10 para Pelé. Um legado infinito na história do futebol.
Saudações da Vila Belmiro, Lionel Messi!”
Messi prosperando no Inter Miami enquanto Neymar está de volta ao Santos
Os dois já não jogam juntos, mas continuam ativos a nível de clubes. Messi trouxe um novo interesse à MLS desde que se transferiu para o Inter Miami, ajudando os Herons a conquistar a MLS Cup de 2025, o Supporters' Shield de 2024 e a Leagues Cup de 2023. Neymar, por sua vez, não tem competido no topo da Série A brasileira, com a sua equipa envolvida numa batalha contra o rebaixamento quando regressou.
O Santos acabou conseguindo se salvar e espera evitar uma campanha semelhante na edição de 2026 da liga, embora não tenha conseguido nenhuma vitória nas duas primeiras partidas. Neymar ainda não está em condições de jogar, mas pode estar disponível para o próximo jogo contra o Athletico Paranaense na noite de quinta-feira.
Será que Neymar vai se juntar a Messi na MLS?
Embora Neymar tenha assinado recentemente uma extensão de contrato com o Santos, houve especulações ligando-o a uma transferência para a América do Norte.
Falando sobre uma possível transferência, o ex-goleiro da Premier League Brad Friedel disse recentemente ao GOAL: “Se Neymar estiver em forma, acho que dá certo, realmente acho, porque ele ainda é um grande nome em certas partes dos EUA. O problema é que, se ele não estiver em forma e se machucar muito, isso se tornará uma realidade negativa impulsionada pela mídia. Eu entendo os argumentos de ambos os lados, com certeza.
“Eu imagino, e eles são caras inteligentes, que seria um contrato escalonado com base no desempenho e na boa forma física. Tendo passado algum tempo em Miami, antes da chegada de Messi, você nem sabia que Miami tinha um time. Desde que ele chegou, há camisas rosa e pretas por toda parte. Se Neymar viesse, isso aumentaria ainda mais.
“Eu entendo o que eles estão tentando fazer. É preciso analisar com cuidado, porque é uma situação difícil devido ao histórico de lesões dele. Mas ele tem um talento especial que pode realmente empolgar alguns fãs americanos. Ele é capaz de fazer coisas especiais. Eu provavelmente estaria 55% a favor e 45% contra.”
Messi, por sua vez, deve participar do primeiro jogo do Inter Miami na nova temporada da MLS no final deste mês, contra o Los Angeles FC.
