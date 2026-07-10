Do Clássico à Copa do Mundo... Como Yamal se tornou o pesadelo de Mbappé antes da semifinal?

Kylian Mbappé, astro da seleção francesa, terá que se preparar para acabar com seu pesadelo eterno da melhor maneira possível — ou para consolidá-lo da pior maneira — quando enfrentar seu rival Lamine Yamal, astro da seleção espanhola, na Copa do Mundo.
A seleção da Espanha garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, após vencer a Bélgica por 2 a 1, na sexta-feira, no Estádio Sofi, em Los Angeles, nas quartas de final.
Com isso, o “Matador” terá um confronto acirrado contra a seleção da França na próxima terça-feira, no Estádio de Dallas, no Texas, nas semifinais, depois que esta última superou o Marrocos por 2 a 0 nas quartas de final.