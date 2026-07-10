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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Do Clássico à Copa do Mundo... Como Yamal se tornou o pesadelo de Mbappé antes da semifinal?

Especiais e Opinião
K. Mbappe
L. Yamal
Real Madrid
Barcelona
PSG
França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
França
Espanha
EUA

As estrelas do Real Madrid e do Barcelona se enfrentam novamente

Kylian Mbappé, astro da seleção francesa, terá que se preparar para acabar com seu pesadelo eterno da melhor maneira possível — ou para consolidá-lo da pior maneira — quando enfrentar seu rival Lamine Yamal, astro da seleção espanhola, na Copa do Mundo.

A seleção da Espanha garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, após vencer a Bélgica por 2 a 1, na sexta-feira, no Estádio Sofi, em Los Angeles, nas quartas de final.

Com isso, o “Matador” terá um confronto acirrado contra a seleção da França na próxima terça-feira, no Estádio de Dallas, no Texas, nas semifinais, depois que esta última superou o Marrocos por 2 a 0 nas quartas de final.

  • A semifinal

    Essa partida será a primeira que reunirá Mbappé e Yamal na Copa do Mundo, mas não será a primeira entre os dois em competições internacionais.

    As duas estrelas já se enfrentaram com as seleções da Espanha e da França em duas ocasiões anteriores, ambas nas semifinais, mas em torneios diferentes.

    A primeira vez foi na semifinal do Campeonato Europeu de Futebol “Euro 2024”, quando a seleção espanhola venceu a partida por 2 a 1; Yamal marcou um gol, enquanto Mbappé não conseguiu fazer nada.

    O confronto se repetiu cerca de um ano depois, mas desta vez nas semifinais da Liga das Nações de 2025, e a Espanha saiu vitoriosa por 5 a 4, com Yamal marcando dois gols, contra um único gol de Mbappé.

    Na “Euro 2024”, Yamal conseguiu levar a seleção espanhola ao título do campeonato, após 12 anos de espera, com a vitória sobre a Inglaterra na final, mas não conseguiu repetir o feito na Liga das Nações de 2025, após a derrota para a Portugal.

    O curioso é que o confronto entre as duas estrelas das duas seleções se repete pelo terceiro ano consecutivo, também nas semifinais, mas desta vez na Copa do Mundo de 2026.

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  • O clássico

    A derrota de Mbappé para Yamal não se limitou apenas ao cenário internacional, mas foi ainda mais marcante no âmbito nacional, desde que o astro francês se transferiu para o Real Madrid no verão de 2024.

    Desde então, os dois astros se enfrentaram no Clássico seis vezes, com os companheiros de Yamal no Barcelona levando a melhor em cinco ocasiões, contra uma única vitória do Real Madrid liderado por Mbappé.

    Mesmo essa única vitória, que aconteceu por 2 a 1 — com um dos gols marcado por Mbappé —, na última temporada da La Liga, não teve grande impacto, já que o Barcelona acabou conquistando o título.

    Por outro lado, as outras cinco vitórias de Yamal levaram o Barcelona a conquistar quatro títulos: duas edições da Supercopa da Espanha, uma Copa do Rei da Espanha e também a La Liga na temporada 2024-2025, após vencer o Clássico tanto na ida quanto na volta.

  • Única superioridade coletiva

    Na verdade, Mbappé nunca conseguiu vencer Yamal, desde que este último era um jovem promissor do Barcelona, enquanto ele estava em sua última temporada no Paris Saint-Germain, antes de se transferir para o Real Madrid.

    Na temporada 2023-2024, o Paris Saint-Germain enfrentou o Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões, enquanto Yamal disputava sua primeira temporada na equipe principal, sob o comando do técnico espanhol Xavi Hernández.

    Yamal atuou por 61 minutos na primeira partida, na qual o Barcelona venceu por 3 a 2, antes de jogar apenas 34 minutos na partida de volta, quando foi escalado para substituir Ronald Araújo, que havia sido expulso, e Mbappé marcou dois gols que levaram o clube francês à vitória por 4 a 1.

    Essa foi a única vez em que Mbappé superou Yamal em termos coletivos, já que o Paris Saint-Germain seguiu adiante na Liga dos Campeões, enquanto o Barcelona foi eliminado nas quartas de final.

    No entanto, mesmo nessa ocasião, a trajetória de Mbappé e seus companheiros não chegou ao título, já que o time foi eliminado da Liga dos Campeões nas semifinais, após derrotas em ambos os jogos contra o Borussia Dortmund.

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  • A excelência individual não é suficiente

    Com isso, os dois astros já se enfrentaram em 10 partidas antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026: 6 clássicos, 2 entre o Paris Saint-Germain e o Barcelona e outras 2 entre as seleções da Espanha e da França.

    Yamal conseguiu levar sua equipe à vitória sobre Mbappé em 8 partidas, contra apenas duas vitórias do astro francês, sem que nenhuma partida terminasse empatada.

    É verdade que Mbappé se destacou individualmente em termos de gols, marcando 9 gols nessas partidas, contra 6 de Yamal, mas essa superioridade individual não foi suficiente para garantir sua vitória coletiva sobre o astro espanhol.

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