Divisões, demissões e erros gerenciais graves marcaram a passagem de Sir Jim Ratcliffe pelo Manchester United — mas será que há luz no fim do túnel após dois anos para esquecer?

Embora as decisões esportivas equivocadas de Ratcliffe possam ser justificadas por sua falta de experiência na área, o declínio do clube como força comercial sob sua liderança é mais grave.

Em janeiro, o United caiu para o oitavo lugar na Football Money League da Deloitte, que classifica os times europeus de acordo com suas receitas. Foi a pior classificação de todos os tempos, com a queda devida em grande parte à redução de € 52 milhões em receitas de transmissão, devido ao fracasso em se classificar para a Liga dos Campeões em temporadas consecutivas. No entanto, o United está confiante de que voltará a subir na tabela se retornar à principal competição de clubes da Europa, o que está a caminho de acontecer.

O fracasso do United em se classificar para a Liga dos Campeões desde que Ratcliffe se tornou co-proprietário, o seu mais longo período fora da competição desde 1993, está a afetar o clube financeiramente de outras formas. Por exemplo, o seu contrato com a adidas vale menos 10 milhões de libras este ano devido ao facto de não estar entre a elite do continente.

O clube também está sem patrocinador para os equipamentos de treino desde a última temporada, quando a Tezos rescindiu o seu acordo com o clube. Fontes do clube, no entanto, enfatizam que estão prontos para esperar pelo acordo certo, tanto em termos de valor quanto de parceiro. A parceria de patrocínio da manga da camisa do United com a DXC Technology também está prestes a expirar no verão, e ainda não se sabe se será renovada ou substituída, enquanto a gigante hoteleira Marriott International encerrou seu acordo de patrocínio com o United no ano passado.

Existem outros exemplos de que a marca do United não parece mais tão forte quanto antes. O clube queria organizar amistosos no meio da temporada no Oriente Médio para preencher o buraco financeiro causado pela ausência nas competições europeias, mas não conseguiu, enquanto o preço de suas ações também caiu.

De acordo com o especialista em finanças do futebol Kieran Maguire, o preço das ações do United é atualmente de US$ 17,70 por ação, em comparação com os US$ 33 por ação que Ratcliffe pagou para adquirir sua participação minoritária há dois anos, sugerindo que “o mercado acredita que o Man United vale substancialmente menos do que ele pagou por ele”.