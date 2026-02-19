Goal.com
Sir Jim Ratcliffe Man Utd GFXGetty/GOAL
Divisões, demissões e erros gerenciais graves marcaram a passagem de Sir Jim Ratcliffe pelo Manchester United — mas será que há luz no fim do túnel após dois anos para esquecer?

“Tornar-me coproprietário do Manchester United é uma grande honra e traz consigo uma grande responsabilidade.” Estas foram as palavras de Sir Jim Ratcliffe ao adquirir sua participação de 27,7% no Red Devils em fevereiro de 2024. “Isso marca a conclusão da transação, mas é apenas o começo de nossa jornada para levar o Manchester United de volta ao topo do futebol inglês, europeu e mundial, com instalações de classe mundial para nossos torcedores.”

Dois anos depois, Ratcliffe não demonstrou a responsabilidade inerente ao cargo nem levou o United mais perto do topo. Seu reinado como chefe de fato das operações futebolísticas do United foi bastante agitado e gerou muito barulho, mas grande parte disso foi indesejável.

Seus comentários francos e factualmente incorretos sobre a imigração na Grã-Bretanha na semana passada o colocaram em rota de colisão com vários grupos de torcedores, bem como com o próprio clube, que há muito defende a inclusão por meio de sua iniciativa All Red All Equal (Todos Vermelhos, Todos Iguais) e se posiciona como um clube global. O United divulgou um comunicado defendendo esses valores um dia após a entrevista de Ratcliffe à Sky News vir à tona.

Ratcliffe também conseguiu ofender partes interessadas importantes, como o prefeito de Manchester, Andy Burnham, com quem tem trabalhado no projeto do novo estádio do clube. E seus comentários, que Burnham descreveu como “imprecisos, insultuosos e inflamatórios” e disse que “vão contra tudo o que Manchester tradicionalmente defende”, ameaçam minar o projeto do novo estádio, que depende do apoio e da boa vontade locais.

As observações surpreendentes e desnecessárias do coproprietário marcaram o ponto mais baixo de muitos pontos baixos em seus dois anos de liderança do United, e enquanto o chefe da INEOS se prepara para entrar no terceiro ano no controle das operações futebolísticas dos Red Devils, os torcedores teriam motivos para se perguntar se sua chegada trouxe algum benefício.

  • Erik ten Hag Manchester United 2024Getty

    Três decisões desastrosas

    Ratcliffe admitiu em sua já infame entrevista à Sky News que fez poucos amigos no United por causa das mudanças generalizadas que implementou, mas enfatizou que elas eram necessárias e sugeriu que eram a razão pela qual os resultados estavam finalmente melhorando.

    “Tenho sido muito impopular no Manchester United porque fizemos muitas mudanças”, disse ele. “Mas, na minha opinião, foram mudanças para melhor. E acho que estamos começando a ver alguns sinais no clube de futebol de que isso está começando a dar frutos.”

    O United pode estar desfrutando de sua melhor sequência de resultados em campo nesse período de dois anos após a nomeação de Michael Carrick, mas sua sequência de quatro vitórias em cinco jogos é apesar das decisões tomadas por Ratcliffe, e não por causa delas. No sentido esportivo, ele tomou três grandes decisões, todas elas desastrosas.

    Depois de minar Erik ten Hag antes da final da FA Cup de 2024 ao conversar com candidatos em potencial para substituir o técnico holandês, Ratcliffe decidiu manter Ten Hag no cargo e prorrogar seu contrato por um ano. Essa decisão aumentou o custo final da demissão de Ten Hag, que aconteceu apenas quatro meses depois, e prejudicou a equipe, que teve um péssimo início na temporada 2024-25.

    Ratcliffe herdou Ten Hag e, naturalmente, queria seu próprio técnico, escolhido a dedo. Ele e o diretor executivo Omar Berrada optaram pelo carismático Ruben Amorim, ignorando as preocupações bem fundamentadas sobre a falta de experiência do técnico do Sporting CP na Premier League e sua adesão estrita à formação 3-4-3, que raramente teve sucesso no futebol inglês.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport

    Ignorando os sinais de alerta

    A nomeação de Amorim também minou o conselho do diretor esportivo Dan Ashworth e foi um fator importante para sua saída repentina cinco meses após ter sido contratado do Newcastle. Ratcliffe não teria ficado impressionado com Ashworth por recomendar apenas treinadores com experiência na Premier League, pois isso demonstrava que ele não conseguia pensar fora da caixa.

    Mas depois que Amorim provou ser o pior técnico que o United teve na era da Premier League, registrando apenas 32% de aproveitamento e levando o clube ao pior resultado em 51 anos, ficou claro que o United só consideraria treinadores com experiência na Premier League para sua próxima contratação permanente.

    O custo total da demissão de Ten Hag, juntamente com a contratação e demissão de Amorim e Ashworth, ficou em cerca de £ 37 milhões, apagando completamente as economias feitas pelas controversas medidas de corte de custos de Ratcliffe. Por exemplo, a demissão de 250 funcionários na primeira rodada de demissões em 2024 economizou ao clube entre £ 8 milhões e £ 10 milhões. Outros 200 funcionários foram demitidos desde então.

    Depois, há as medidas mesquinhas, como o fim das refeições gratuitas para os funcionários e o cancelamento das festas de Natal e dos bônus. Ratcliffe também alienou os torcedores que frequentam os jogos e provocou mais protestos dos torcedores ao aumentar os preços dos ingressos, alegando bizarramente que o United não deveria cobrar menos do que o Fulham e acabando com as reduções de preço para maiores de 65 anos e crianças.

  • Avram Glazer and Sir Jim Ratcliffe of Man UtdGetty Images/GOAL

    Cortes contraintuitivos

    Além de causar grande dor e incerteza financeira aos funcionários que serviram o clube por muitos anos, as demissões foram contraproducentes. O United agora possui menos olheiros para encontrar os próximos grandes talentos e uma equipe comercial menor para fechar os negócios que costumavam ser invejados pelos clubes de toda a Europa.

    Uma das primeiras coisas que Sir Alex Ferguson fez ao assumir o comando do United no final dos anos 80 foi reforçar sua rede local de olheiros. O aumento do poder do United na região de Manchester levou ao surgimento da lendária geração “Class of 92”, composta por Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt e Gary e Phil Neville.

    A declaração de Ratcliffe em outubro de que “a academia realmente caiu de nível no Manchester United” teria deixado perplexos os pais dos jogadores e a equipe técnica, e reduzir o número de olheiros só vai piorar o problema.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP

    Preocupações comerciais

    Embora as decisões esportivas equivocadas de Ratcliffe possam ser justificadas por sua falta de experiência na área, o declínio do clube como força comercial sob sua liderança é mais grave.

    Em janeiro, o United caiu para o oitavo lugar na Football Money League da Deloitte, que classifica os times europeus de acordo com suas receitas. Foi a pior classificação de todos os tempos, com a queda devida em grande parte à redução de € 52 milhões em receitas de transmissão, devido ao fracasso em se classificar para a Liga dos Campeões em temporadas consecutivas. No entanto, o United está confiante de que voltará a subir na tabela se retornar à principal competição de clubes da Europa, o que está a caminho de acontecer.

    O fracasso do United em se classificar para a Liga dos Campeões desde que Ratcliffe se tornou co-proprietário, o seu mais longo período fora da competição desde 1993, está a afetar o clube financeiramente de outras formas. Por exemplo, o seu contrato com a adidas vale menos 10 milhões de libras este ano devido ao facto de não estar entre a elite do continente.

    O clube também está sem patrocinador para os equipamentos de treino desde a última temporada, quando a Tezos rescindiu o seu acordo com o clube. Fontes do clube, no entanto, enfatizam que estão prontos para esperar pelo acordo certo, tanto em termos de valor quanto de parceiro. A parceria de patrocínio da manga da camisa do United com a DXC Technology também está prestes a expirar no verão, e ainda não se sabe se será renovada ou substituída, enquanto a gigante hoteleira Marriott International encerrou seu acordo de patrocínio com o United no ano passado.

    Existem outros exemplos de que a marca do United não parece mais tão forte quanto antes. O clube queria organizar amistosos no meio da temporada no Oriente Médio para preencher o buraco financeiro causado pela ausência nas competições europeias, mas não conseguiu, enquanto o preço de suas ações também caiu.

    De acordo com o especialista em finanças do futebol Kieran Maguire, o preço das ações do United é atualmente de US$ 17,70 por ação, em comparação com os US$ 33 por ação que Ratcliffe pagou para adquirir sua participação minoritária há dois anos, sugerindo que “o mercado acredita que o Man United vale substancialmente menos do que ele pagou por ele”.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Recrutamento aprimorado

    Apesar desses contratempos e dos maus resultados em campo, o United ainda assim bateu o recorde do clube com uma receita comercial de £ 333,3 milhões no ano passado, um aumento de quase £ 30 milhões em relação ao ano anterior e o quinto maior valor da Europa. A receita dos jogos também subiu de £ 137 milhões para £ 160 milhões, graças ao grande número de partidas disputadas na Liga Europa, mas deve cair drasticamente devido ao fato de o time jogar apenas 20 partidas em casa nesta temporada.

    Talvez a maior melhoria observada no United no último ano tenha sido no recrutamento de jogadores. As três contratações de jogadores de campo do último verão marcaram 21 dos 45 gols do time na Premier League até agora, com Bryan Mbeumo liderando com nove gols, enquanto Matheus Cunha e Benjamin Sesko, este último frequentemente atuando como reserva, contribuíram com seis gols cada.

    Senne Lammens também tem sido um grande sucesso no gol e, se continuar na trajetória atual, provará ser uma contratação muito astuta por £ 18 milhões. A média de idade do elenco também diminuiu, assim como a folha salarial, e há uma sensação de que todos os recém-chegados terão papéis importantes a desempenhar nos próximos anos. As contratações precipitadas no final da janela de transferências, como Antony e Casemiro, que ocorreram no regime anterior, parecem ser coisa do passado.

    Ratcliffe pode levar algum crédito por esses avanços, devido à reformulação da equipe executiva do clube e à contratação do chefe de recrutamento Christopher Vivell, do diretor de futebol Jason Wilcox e do novo diretor de dados Mike Sansoni, que contribuiu para oito temporadas de vitórias no campeonato mundial de Fórmula 1 pela Mercedes-AMG Petronas.

    Outro ponto positivo tangível da chegada de Ratcliffe foi a reforma de £ 50 milhões nas instalações de treinamento da equipe principal, que o bilionário pagou do próprio bolso.

  • New Manchester United stadiumMan Utd

    É tudo ou nada

    O ponto alto da gestão de Ratcliffe, no entanto, foi o projeto de construção de um estádio com capacidade para 100 mil pessoas, que impulsionaria os níveis de receita do United e o colocaria no mesmo patamar do Real Madrid, Barcelona e Tottenham, que utilizaram a reforma ou construção de estádios como veículo de crescimento.

    Já faz quase um ano desde que o United revelou os planos para um novo Old Trafford, que Ratcliffe quer que se torne o “Wembley do Norte”, mas, apesar da nomeação de Collette Roche como CEO do desenvolvimento do novo estádio e do lançamento do plano de regeneração da área, questões importantes permanecem sem resposta, como quando as obras serão iniciadas e como elas serão financiadas.

    O melhor que se pode dizer sobre os 24 meses de Ratcliffe como coproprietário é que ele fez muitas promessas grandiosas que ainda não cumpriu. O pior que se pode dizer é que ele tomou decisões erradas, com um custo elevado, e se mostrou uma figura divisiva e cada vez mais distante da realidade.

    Ainda assim, apesar de toda a turbulência, o United pode apontar para o fato de que, dois anos após o início do projeto de Ratcliffe, o time masculino está na liderança para retornar à Liga dos Campeões, enquanto o time feminino está em segundo lugar na Superliga Feminina, na final da Copa da Liga e disputando as eliminatórias da Liga dos Campeões pela primeira vez.

    O maior favor que Ratcliffe poderia fazer a si mesmo e ao United nos próximos meses, então, é manter um perfil discreto, evitar mais entrevistas e deixar que as equipes falem por si mesmas.

