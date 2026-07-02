Dispensado por Ancelotti no Real, Odegaard reencontra técnico como capitão da Noruega

A história entre Odegaard e alguns dos protagonistas desta Copa começa bem antes do torneio. O norueguês pertenceu ao Real Madrid por seis anos, chegando em janeiro de 2015 com apenas 16 anos e todo o peso de ser chamado de "Messi nórdico". No clube espanhol, cruzou com brasileiros que hoje são titulares da seleção - Casemiro, Vinícius Júnior, Marcelo, Rodrygo e Éder Militão.

Carlo Ancelotti, hoje técnico do Brasil, comandou o Real Madrid de 2013 a 2015, justamente quando o clube contratou o jovem prodígio a pedido do presidente Florentino Pérez. O italiano, no entanto, nunca escondeu o que pensava sobre aquela contratação. No livro Liderança Tranquila, o treinador é direto:

"Quando o Florentino compra um jogador norueguês, você simplesmente tem de aceitar. Além disso, o presidente decidiu que ele disputaria três jogos pelo time principal como uma ação de marketing. Ele pode vir a ser o melhor jogador do mundo, mas isso não me importa, porque não era um jogador que eu havia pedido. Aquela contratação teve a ver com relações públicas."

Quando Ancelotti retornou ao Real Madrid em julho de 2021, Odegaard acabara de voltar de um empréstimo produtivo no Arsenal com o sonho de finalmente se firmar em Madrid. O técnico não deixou dúvidas sobre a realidade que o esperava.

"Falei com ele sobre a concorrência. Temos oito jogadores muito bons no meio-campo e não era fácil dar espaço a todos. Ele conversou com sua família e decidiu assinar com um grande clube", disse Ancelotti, em agosto de 2021.