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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dirigindo uma última mensagem a Ronaldo... Martínez anuncia sua saída de Portugal

Portugal x Espanha
Portugal
Espanha
Copa do Mundo
R. Martinez
L. Yamal
C. Ronaldo
Portugal
Espanha
EUA

A derrota para a Espanha encerra a passagem do técnico espanhol

Enquanto a seleção de Portugal encerrava sua participação na Copa do Mundo de 2026 com a decepção da eliminação nas oitavas de final, o técnico Roberto Martínez anunciou o fim de sua trajetória com a seleção, afirmando que a missão para a qual havia sido contratado havia chegado ao fim, após não ter conseguido conquistar o título mundial.

Martínez confirmou, durante a coletiva de imprensa após a derrota para a Espanha, que o confronto contra a “La Roja” foi o último dele com a seleção portuguesa, e disse: “É verdade que este foi meu último jogo com a seleção. Vim para Portugal para conquistar a Copa do Mundo, e acredito que, sem alcançar esse objetivo, não faz sentido continuar”.

Ele acrescentou que seu contrato chegou ao fim com o término do torneio, explicando: “Não conversei com o presidente da Federação, Pedro Brouença, mas é direito dele escolher o novo técnico. É o fim de uma era, e agradeço ao presidente e à Federação por todo o apoio que nos deram ao longo desses anos”.

Mikel Merino acabou com o sonho da Portugal de continuar na Copa do Mundo e marcou o gol da classificação para as quartas de final por 1 a 0, aos 90+1 minutos, na noite de segunda-feira.

  • Não fracassamos

    O técnico se recusou a classificar a eliminação de Portugal como um fracasso, ressaltando que sua equipe foi eliminada da competição diante de um dos principais favoritos ao título. Ele disse: “Não fracassamos, mas perdemos para uma seleção favorita ao título. Jogamos de igual para igual e apresentamos um desempenho que reflete a qualidade dos nossos jogadores. A diferença esteve nos detalhes: uma bola que bateu na trave e uma falta rápida, coisas que decidem as partidas das fases eliminatórias”.

    Ele considerou que sua seleção fez sua melhor partida no torneio, acrescentando: “Os jogadores estiveram fantásticos. Defendemos com garra, conseguimos neutralizar os pontos fortes da Espanha e merecíamos chegar à prorrogação. A sorte não esteve do nosso lado, mas parto com muito orgulho do que essa equipe apresentou”.

    Ele explicou que a Portugal tinha a qualidade necessária para acompanhar a Espanha e disse que a equipe precisava de um pouco mais de sorte no último terço do campo ofensivo para aproveitar as oportunidades que surgiram, ressaltando que o desempenho foi equilibrado diante de um adversário que conta com alguns dos melhores jogadores do mundo.

    Leia também: Quebrou o recorde histórico... Espanha alcança feito inédito na Copa do Mundo

    • Publicidade

  • Reduzir o risco de Yamal

    Martínez defendeu suas decisões técnicas, especialmente a de manter Cristiano Ronaldo em campo até o final da partida e não escalar Gonzalo Ramos, explicando: “É fácil criticar depois do jogo. Cristiano estava fisicamente pronto para jogar os 90 minutos, e a presença dele dentro da grande área é muito importante. Talvez pudéssemos ter colocado o Gonzalo na prorrogação, mas esse não era o nosso plano, pois nossa prioridade era conter o poderio ofensivo da Espanha”.

    Ele também explicou que as últimas substituições tiveram como objetivo encerrar a partida com força, ressaltando que João Félix proporcionou opções de profundidade à equipe, enquanto Rafael Leão foi substituído para preservá-lo fisicamente, já que ele não estava preparado para disputar a partida inteira, e destacou que Nelson Semedo deu continuidade ao papel iniciado por Nuno Mendes.

    Martínez elogiou o lateral Nuno Mendes, considerando-o “o melhor lateral-esquerdo do mundo atualmente”, explicando que sua lesão afetou mais a eficácia ofensiva do que a defensiva, pois o jogador proporcionava soluções e espaços para a equipe no último terço do campo.

    O técnico espanhol considerou que a seleção conseguiu neutralizar a periculosidade de Lamine Yamal graças ao trabalho coletivo, destacando a contribuição de Nuno Mendes, Semedo e João Neves para conter um dos jogadores mais perigosos do torneio.

    Leia também: Vídeo: Após 16 anos... Merino destrói a última esperança de Ronaldo com lembranças do título da Copa do Mundo

  • Uma última mensagem para Ronaldo

    Martínez reservou um espaço especial para elogiar Cristiano Ronaldo, dizendo: “Sempre serei grato a ele. Quando cheguei a Portugal, havia muitas dúvidas sobre o futuro dele, mas ele foi um capitão exemplar dentro e fora de campo. Sua influência não se limitou apenas aos gols e passes decisivos, mas também ao seu empenho diário e à sua maneira de encarar o futebol. Ele continuará sendo um exemplo para todos os jogadores, e o que ele fez neste torneio permanecerá como uma lembrança inesquecível.” Ele também se recusou a subestimar o valor das conquistas da seleção durante seu mandato.

    E acrescentou: “Vou deixar como legado a consistência nos resultados, o número de gols e pontos, além da conquista da Liga das Nações. Jogamos 45 partidas, um grande número de jogadores participou da seleção e não poupamos esforços pela Portugal. Espero que os torcedores se lembrem de que demos tudo de nós.”

    Ele destacou que a permanência de Portugal entre as principais seleções desde 2002 reflete a qualidade do sistema de formação de jogadores, considerando que são os pequenos detalhes que fazem a diferença em grandes competições, e não o nível da seleção ou sua capacidade de competir.

    Martínez encerrou a coletiva dirigindo uma mensagem de agradecimento à torcida, aos jogadores, à Federação Portuguesa e à sua comissão técnica, afirmando que partirá levando consigo lembranças inesquecíveis, já que treinar a seleção portuguesa foi para ele “uma honra, uma responsabilidade e um grande orgulho”.

    Leia também: Vídeo: Guerra, não jogo... Entrada violenta rasga a chuteira do astro da Portugal contra a Espanha

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