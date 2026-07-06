Dirigindo uma última mensagem a Ronaldo... Martínez anuncia sua saída de Portugal

Enquanto a seleção de Portugal encerrava sua participação na Copa do Mundo de 2026 com a decepção da eliminação nas oitavas de final, o técnico Roberto Martínez anunciou o fim de sua trajetória com a seleção, afirmando que a missão para a qual havia sido contratado havia chegado ao fim, após não ter conseguido conquistar o título mundial.

Martínez confirmou, durante a coletiva de imprensa após a derrota para a Espanha, que o confronto contra a “La Roja” foi o último dele com a seleção portuguesa, e disse: “É verdade que este foi meu último jogo com a seleção. Vim para Portugal para conquistar a Copa do Mundo, e acredito que, sem alcançar esse objetivo, não faz sentido continuar”.

Ele acrescentou que seu contrato chegou ao fim com o término do torneio, explicando: “Não conversei com o presidente da Federação, Pedro Brouença, mas é direito dele escolher o novo técnico. É o fim de uma era, e agradeço ao presidente e à Federação por todo o apoio que nos deram ao longo desses anos”.

Mikel Merino acabou com o sonho da Portugal de continuar na Copa do Mundo e marcou o gol da classificação para as quartas de final por 1 a 0, aos 90+1 minutos, na noite de segunda-feira.