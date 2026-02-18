Dirigentes do Manchester United “frustrados” lamentam terem chegado a um acordo com o Barcelona para a transferência de Marcus Rashford

Rashford deixou para trás os problemas que teve no Manchester United e tem desempenhado um papel fundamental na equipe de Flick. O atacante marcou 10 gols e deu 10 assistências em 34 partidas em todas as competições pelo gigante catalão, apesar de não ser titular. As lesões de Raphinha deram a Rashford a chance de impressionar Flick, e ele recebeu elogios do técnico do Barcelona por seu desempenho. Flick disse: “O que posso dizer é que ele é um jogador absolutamente profissional. Sua atitude e mentalidade são ótimas. No início, ele teve que se adaptar um pouco, mas agora está no seu melhor nível. Converso com os jogadores quando eles não estão jogando, explicando o motivo, e o que ele me disse no último dia foi: 'Chefe, você não precisa me dizer isso, o importante é a equipe. Temos que conquistar três pontos, nada mais importa'. É a atitude certa. A mentalidade dele é fantástica e estou muito feliz por ele estar aqui.”

Acredita-se que o Barcelona esteja ansioso para tornar o empréstimo de Rashford permanente e tenha entrado em negociações com o United para tentar reduzir o preço pedido, mas os Red Devils não estão dispostos a ceder quando se trata do jogador de 28 anos.