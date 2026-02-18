Getty Images Sport
Dirigentes do Manchester United “frustrados” lamentam terem chegado a um acordo com o Barcelona para a transferência de Marcus Rashford
Rashford prosperando no Barcelona
Rashford deixou para trás os problemas que teve no Manchester United e tem desempenhado um papel fundamental na equipe de Flick. O atacante marcou 10 gols e deu 10 assistências em 34 partidas em todas as competições pelo gigante catalão, apesar de não ser titular. As lesões de Raphinha deram a Rashford a chance de impressionar Flick, e ele recebeu elogios do técnico do Barcelona por seu desempenho. Flick disse: “O que posso dizer é que ele é um jogador absolutamente profissional. Sua atitude e mentalidade são ótimas. No início, ele teve que se adaptar um pouco, mas agora está no seu melhor nível. Converso com os jogadores quando eles não estão jogando, explicando o motivo, e o que ele me disse no último dia foi: 'Chefe, você não precisa me dizer isso, o importante é a equipe. Temos que conquistar três pontos, nada mais importa'. É a atitude certa. A mentalidade dele é fantástica e estou muito feliz por ele estar aqui.”
Acredita-se que o Barcelona esteja ansioso para tornar o empréstimo de Rashford permanente e tenha entrado em negociações com o United para tentar reduzir o preço pedido, mas os Red Devils não estão dispostos a ceder quando se trata do jogador de 28 anos.
Manchester United frustrado com transferência
O Manchester United ficou “frustrado” com o acordo que fechou com o Barcelona depois de ver Rashford brilhar na Catalunha, segundo o The Mirror. Os dirigentes do clube agora acham que o Barcelona poderá contratar Rashford por um preço baixo neste verão, pois consideram que ele vale agora cerca de £ 50 milhões (€ 57 milhões). Os Red Devils também foram informados de que outros clubes estão demonstrando interesse em Rashford e querem contratar o astro inglês antes da janela de transferências do verão.
Também há especulações de que Rashford poderia ser atraído de volta ao Manchester United se Michael Carrick continuar como técnico, mas o coproprietário Sir Jim Ratcliffe ainda estaria determinado a se livrar do atacante e reduzi-lo da folha salarial.
O que tem sido dito sobre Rashford?
Rashford falou sobre seu futuro em dezembro e deixou claro que deseja continuar sua carreira no Barcelona após o final da temporada. Ele disse ao Sport: “É claro que o que eu quero é ficar no Barça. É um objetivo final, mas não é a razão pela qual estou treinando duro e dando o meu melhor. O objetivo é vencer. O Barça é um clube enorme e fantástico, construído para conquistar títulos. Estou me adaptando muito bem ao clube e à cidade. Desde o momento em que cheguei, senti que todos me receberam muito bem. Para mim, a razão de estar aqui é ajudar a equipe a conquistar troféus; a última temporada foi fantástica, mas na vida tudo acontece muito rápido, as coisas mudam e o objetivo é repetir os sucessos. Estou totalmente focado nisso. Com a comissão técnica e os companheiros de equipe, tudo é fantástico, não posso reclamar.”
Enquanto isso, o diretor esportivo do Barcelona, Deco, insistiu que ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre Rashford. Ele disse à Cadena SER em dezembro: “Nada foi decidido com Marcus Rashford. Não é o momento de tomar decisões sobre o futuro. Estamos felizes com ele, Rashford está nos dando muito. Estrategicamente, não é o momento de falar sobre contratações.”
O que acontecerá com Rashford?
Rashford está atualmente lesionado com um problema no joelho, mas deve retornar em breve e espera continuar em boa forma até o final da temporada. O Barcelona terá então que decidir se exerce a opção de compra do atacante. No entanto, essa promete ser uma decisão difícil para o clube. Questões financeiras continuam afetando os planos de transferências do Barça, e um novo centroavante pode ser necessário se Robert Lewandowski deixar o clube no final do contrato, no meio do ano. Os problemas defensivos do Barcelona também foram destacados nas recentes derrotas para o Atlético e o Girona, e podem tornar o reforço da zaga mais prioritário do que a permanência de Rashford.
