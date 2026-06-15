Alessio Dionisi recomeça na Inglaterra: o Watford anunciou oficialmente sua contratação. O técnico italiano fechou acordo com o Watford para um contrato de dois anos, válido até junho de 2028.
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Dionisi vai para o Watford, é oficial
Após ter sido demitido do Empoli, da Série B, o técnico que já treinou o Palermo, o Sassuolo e o Venezia irá se juntar ao clube inglês da família Pozzo (que disputa a segunda divisão) e encontrará um compatriota: o meio-campista Edoardo Bove, ex-Roma e Fiorentina.