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US Sassuolo v Empoli FC - Serie A TIMGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Dionisi vai para o Watford, é oficial

Mercado da bola
Watford
Championship

O ex-técnico do Empoli encontrará Bove na Inglaterra

Alessio Dionisi recomeça na Inglaterra: o Watford anunciou oficialmente sua contratação. O técnico italiano fechou acordo com o Watford para um contrato de dois anos, válido até junho de 2028.


  • Após ter sido demitido do Empoli, da Série B, o técnico que já treinou o Palermo, o Sassuolo e o Venezia irá se juntar ao clube inglês da família Pozzo (que disputa a segunda divisão) e encontrará um compatriota: o meio-campista Edoardo Bove, ex-Roma e Fiorentina.


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