Diniz pede desculpas à torcida após quarta derrota seguida do Corinthians: “Fico constrangido”

O técnico reconheceu que a sequência de quatro derrotas é incompatível com o que o Corinthians precisa apresentar no campeonato. Três desses resultados aconteceram dentro de casa, cenário que aumenta o peso dos resultados recentes.

"Peço desculpa em nome dos jogadores, porque temos de entregar a vitória. O torcedor tem dado show aqui, nós temos de entregar mais. Não tem outra coisa a não ser pedir desculpa e arranjar jeito de melhorar. Eu fico constrangido, principal coisa para o torcedor, que merece mais sorriso", afirmou Fernando Diniz.

O treinador também ressaltou que o Corinthians precisa reagir imediatamente, sem projetar objetivos de longo prazo enquanto a equipe não voltar a vencer.

"Tem que ganhar a próxima partida, não tem muito o que ficar projetando no campeonato. Situação difícil. Quatro derrotas machucam muito, três derrotas em casa. Assumo a principal responsabilidade do time. Até teve desempenho, mas não pode perder quatro jogos seguidos no Brasileiro, três em casa", comentou Diniz.