Diniz pede desculpas à torcida após quarta derrota seguida do Corinthians: “Fico constrangido”

Fernando Diniz pediu desculpas à torcida do Corinthians após a derrota por 2 a 1 para a Chapecoense, neste domingo, na Neo Química Arena. O resultado marcou o quarto revés consecutivo do Timão no Campeonato Brasileiro e aumentou a pressão sobre a equipe, que saiu na frente, mas sofreu a virada diante da lanterna da competição.
Após a partida, o treinador assumiu a responsabilidade pelo momento vivido pelo Corinthians e reconheceu a frustração com a sequência negativa. Diniz também destacou o apoio dos torcedores e afirmou estar constrangido por não conseguir entregar resultados positivos à equipe.