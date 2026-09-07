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Pedro Augusto Dias

Diniz pede desculpas à torcida após quarta derrota seguida do Corinthians: “Fico constrangido”

Corinthians
Corinthians x Chapecoense
Chapecoense
Brasileirão
F. Diniz

Técnico assume responsabilidade pelo momento do Timão e admite preocupação após revés para a Chapecoense, na Neo Química Arena

Fernando Diniz pediu desculpas à torcida do Corinthians após a derrota por 2 a 1 para a Chapecoense, neste domingo, na Neo Química Arena. O resultado marcou o quarto revés consecutivo do Timão no Campeonato Brasileiro e aumentou a pressão sobre a equipe, que saiu na frente, mas sofreu a virada diante da lanterna da competição.

Após a partida, o treinador assumiu a responsabilidade pelo momento vivido pelo Corinthians e reconheceu a frustração com a sequência negativa. Diniz também destacou o apoio dos torcedores e afirmou estar constrangido por não conseguir entregar resultados positivos à equipe.

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    Diniz assume responsabilidade

    O técnico reconheceu que a sequência de quatro derrotas é incompatível com o que o Corinthians precisa apresentar no campeonato. Três desses resultados aconteceram dentro de casa, cenário que aumenta o peso dos resultados recentes.

    "Peço desculpa em nome dos jogadores, porque temos de entregar a vitória. O torcedor tem dado show aqui, nós temos de entregar mais. Não tem outra coisa a não ser pedir desculpa e arranjar jeito de melhorar. Eu fico constrangido, principal coisa para o torcedor, que merece mais sorriso", afirmou Fernando Diniz.

    O treinador também ressaltou que o Corinthians precisa reagir imediatamente, sem projetar objetivos de longo prazo enquanto a equipe não voltar a vencer.

    "Tem que ganhar a próxima partida, não tem muito o que ficar projetando no campeonato. Situação difícil. Quatro derrotas machucam muito, três derrotas em casa. Assumo a principal responsabilidade do time. Até teve desempenho, mas não pode perder quatro jogos seguidos no Brasileiro, três em casa", comentou Diniz.

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  • Libertadores vira prioridade imediata

    Com o Corinthians estacionado nos 32 pontos e na 11ª posição do Brasileirão, Diniz terá pouco tempo para trabalhar a recuperação. O próximo compromisso será pela Libertadores, contra o Estudiantes, na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final.

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    Apesar da necessidade de reação no campeonato nacional, o técnico confirmou que o torneio continental passa a ser o foco imediato da equipe.

    "Tem que dar um jeito de vencer os jogos, não só na Libertadores, mas no Brasileiro. Claro que vamos pensar na Libertadores porque é próximo jogo. Assim que acabar o Estudiantes, vamos pensar no Brasileiro. Tem que vencer todo jogo. Se conectar com aquilo que sabemos fazer de melhor e entregar melhores resultados."

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