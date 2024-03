O dilema do Inter Miami: poupar Lionel Messi e Luís Suárez ou buscar mais glória na Champions Cup?

Os Herons dependerão fortemente de suas estrelas em 2024, mas em que momento eles poderão descansar um pouco?

Tudo está indo conforme o planejado para o Inter Miami até agora em 2024. Com Lionel Messi e Luís Suárez juntos novamente, eles formam uma das maiores parcerias da história para competir nos Estados Unidos. Com sete pontos em três jogos, a equipe está ditando o ritmo na MLS, como muitos esperavam. No entanto, as coisas boas não são eternas, especialmente aquelas lideradas por jogadores com mais de 30 anos. Eventualmente, Miami enfrentará algum dilema.

Pequenos contratempos são inevitáveis. Cansaço aqui, uma pequena lesão ali. isso é esperado. Quando se lida com jogadores mais experientes, isso faz parte do plano. Mas os grandes problemas... esses exigem uma abordagem especial. E para o Inter Miami, evitar os grandes problemas será crucial para definir sua temporada.

A equipe está brilhando na MLS, mas nesta quinta-feira (07) eles iniciarão sua campanha na Copa dos Campeões da CONCACAF, contra o Nashville SC. Esta é uma das três competições que o Inter Miami disputará nesta temporada, e quanto mais jogos eles enfrentarem nessas competições, maior será o risco.

Gerenciar esse risco é a principal tarefa de Gerardo 'Tata' Martino nesta temporada. Ter Messi no time torna as coisas muito mais fáceis, mas há um desafio difícil: saber quando usá-lo. É uma linha tênue para percorrer, e já está em foco apenas algumas semanas após o início da temporada da MLS.