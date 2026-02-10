Getty/GOAL
“Dificilmente a verdade” – Marc Anthony aborda a disputa familiar dos Beckham após as declarações “devastadoras” de Brooklyn sobre o casamento
Brooklyn se manifestou em uma postagem explosiva nas redes sociais
Brooklyn se manifestou contra sua mãe e seu pai, com uma postagem explosiva nas redes sociais revelando as rachaduras que dividiram o clã Beckham. Ele acusou seus pais de “tentar incessantemente arruinar” seu relacionamento com Peltz e tornar sua vida mais difícil do que deveria ser.
Ele afirma não ter nenhum desejo de reconstruir pontes, com um relacionamento rompido agora irreparável. Os eventos que ocorreram no que deveria ter sido o dia mais feliz de sua vida — quando se casou com sua parceira Peltz em 2022 — contribuíram para que Brooklyn rompesse os laços com a marca Beckham.
Anthony aborda as alegações sobre o casamento de Beckham-Peltz
Foi alegado — pelo DJ Fat Tony, que estava presente na cerimônia de casamento em questão — que o músico e ator americano Antony chamou Victoria ao palco para dançar, em vez de Peltz, ao pedir que “a mulher mais bonita da sala” se apresentasse.
Brooklyn afirma que sua mãe “sequestrou” sua primeira dança e se comportou de maneira “muito inadequada” diante dos convidados reunidos. Ele disse: “Nunca me senti tão desconfortável ou humilhado em toda a minha vida”.
Anthony agora se pronunciou sobre essas alegações, dizendo que elas “dificilmente são verdadeiras”, ao mesmo tempo em que respondeu sobre o papel que supostamente desempenhou em uma série de eventos infelizes. O ex-marido da estrela pop e atriz Jennifer Lopez disse ao The Hollywood Reporter: “Não tenho nada a dizer sobre o que está acontecendo com a família.
Eles são uma família maravilhosa, maravilhosa. Eu os conheço desde antes dos filhos nascerem. Sou padrinho do Cruz. Sou muito próximo da família. Mas não tenho nada a dizer sobre o que aconteceu lá.”
DJ Fat Tony revelou os segredos da dança de Victoria
DJ Fat Tony disse anteriormente ao programa This Morning: “O que aconteceu foi – e por isso eu disse que foi inadequado – que o momento não era oportuno. Basicamente, Marc Anthony estava se apresentando no palco e chamou Brooklyn para subir ao palco.
Brooklyn subiu ao palco e, no minuto seguinte, todos esperavam que Nicola subisse para dançar a primeira dança, mas Marc pediu que a mulher mais bonita da sala subisse ao palco – e então ele disse: ‘Victoria, venha ao palco’.”
Ele acrescentou que Brooklyn ficou “literalmente arrasado porque pensava que iria dançar pela primeira vez com sua esposa, e então Nicola saiu da sala chorando copiosamente”. Ele continuou dizendo que: “Brooklyn ficou parado no palco, eles dançaram, e Marc Anthony disse ‘coloque as mãos nos quadris da sua mãe’, que era uma coisa latina, e toda a situação ficou muito constrangedora para todos na sala”.
Rixa dos Beckham: Brooklyn se separou de David e Victoria
Brooklyn afirmou que não deseja se reconciliar com sua família — incluindo seus irmãos Romeo, Cruz e Harper —, dizendo que está “se defendendo” pela “primeira vez” em uma vida que tem sido vivida sob os holofotes da mídia.
Seu sogro, o investidor bilionário Nelzon Peltz, fez o possível para se manter afastado dessa saga impressionante. Ele disse no WSJ Invest Live: “Minha família tem aparecido na imprensa ultimamente? Não percebi nada disso.
Ele aconselhou Brooklyn e sua filha Nicola a “ficarem longe da imprensa” e acrescentou: “Vou lhe dizer que minha filha é ótima, meu genro Brooklyn é ótimo, e espero que eles tenham um casamento longo e feliz juntos.”
David e Victoria fizeram poucos comentários sobre sua briga com Brooklyn, com o primeiro focado em mais uma temporada trabalhando ao lado do argentino Lionel Messi, o maior jogador de todos os tempos, no Inter Miami, vencedor da MLS Cup, enquanto a segunda está ocupada com sua marca de moda de luxo.
