“Dificilmente a verdade” – Marc Anthony aborda a disputa familiar dos Beckham após as declarações “devastadoras” de Brooklyn sobre o casamento

Foi alegado — pelo DJ Fat Tony, que estava presente na cerimônia de casamento em questão — que o músico e ator americano Antony chamou Victoria ao palco para dançar, em vez de Peltz, ao pedir que “a mulher mais bonita da sala” se apresentasse.

Brooklyn afirma que sua mãe “sequestrou” sua primeira dança e se comportou de maneira “muito inadequada” diante dos convidados reunidos. Ele disse: “Nunca me senti tão desconfortável ou humilhado em toda a minha vida”.

Anthony agora se pronunciou sobre essas alegações, dizendo que elas “dificilmente são verdadeiras”, ao mesmo tempo em que respondeu sobre o papel que supostamente desempenhou em uma série de eventos infelizes. O ex-marido da estrela pop e atriz Jennifer Lopez disse ao The Hollywood Reporter: “Não tenho nada a dizer sobre o que está acontecendo com a família.

Eles são uma família maravilhosa, maravilhosa. Eu os conheço desde antes dos filhos nascerem. Sou padrinho do Cruz. Sou muito próximo da família. Mas não tenho nada a dizer sobre o que aconteceu lá.”