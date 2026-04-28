Diego Simeone: um dinossauro tático ou ainda o homem com o toque mágico do Atlético de Madrid?

O Atlético gastou aproximadamente 190 milhões de euros (165 milhões de libras/220 milhões de dólares) em cada um dos últimos dois verões e agora corre o risco de ter apenas a classificação para a Liga dos Campeões como resultado de seus esforços. Com o contrato de Simeone expirando em 2027 e os novos acionistas majoritários do clube, a Apollo Sports Capital, supostamente indecisos sobre se devem oferecer uma renovação, há uma sensação de que estamos nos aproximando do fim da era de maior sucesso na história do clube.
No entanto, nada foi decidido até o momento, e a próxima semana pode ter um impacto monumental sobre como a gestão de Simeone será vista — e o que acontecerá a seguir.
O cenário já estava traçado antes das semifinais da Liga dos Campeões desta semana. Enquanto o confronto entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique é considerado imperdível, o receio é que Atlético de Madrid x Arsenal possa ser insuportável de assistir. Mas o Atlético de Simeone pode facilmente virar o jogo.
Os Rojiblancos ainda tenham a reputação de uma defesa obstinada e de jogadas obscuras, mas na verdade têm sido uma das equipes mais imprevisíveis da Liga dos Campeões desta temporada, e seus jogos têm sido repletos de gols. De fato, o Atlético não se envolveu em um único empate sem gols, enquanto conseguiu apenas uma partida sem sofrer gols — e isso foi contra o Barcelona com 10 jogadores no Camp Nou.
Com Julián Álvarez, Simeone conta também com um dos melhores atacantes do mundo, enquanto o versátil Antoine Griezmann busca um final de conto de fadas para sua carreira no Atlético; Ademola Lookman trouxe uma dimensão totalmente nova ao ataque desde sua chegada em janeiro, vindo da Atalanta; e Alexander Sorloth tem marcado gols importantes repetidamente.
A primeira semifinal da Liga dos Campeões em nove anos representa, portanto, uma oportunidade gloriosa para Simeone mostrar ao mundo que tanto ele quanto o Atlético evoluíram; que se adaptaram, ainda que tardiamente, ao futebol moderno.
Eles são, sem dúvida, os azarões contra um time do Arsenal que parece uma versão um pouco mais jovem e forte dos antigos campeões de Simeone, mas a vitória garantiria a ele uma inesperada terceira chance de conquistar a glória da Liga dos Campeões — e dissiparia qualquer dúvida sobre seu status como um dos melhores treinadores que o futebol já viu.