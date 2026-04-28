Diego Simeone: um dinossauro tático ou ainda o homem com o toque mágico do Atlético de Madrid?

Em 2011, ele assumiu um clube em total desordem e, desde então, conquistou oito títulos com os Rojiblancos, incluindo dois títulos da La Liga. Simeone também acaba de levar o Atlético de volta às semifinais da Liga dos Campeões pela quarta vez em seu mandato, o que significa que o “segundo” clube de Madri está a apenas três jogos de conquistar sua primeira Copa da Europa. Simeone conseguiu tudo isso com uma ética de trabalho e uma paixão que o tornaram querido por torcedores neutros em todo o mundo.

Parece estranho, então, que nem todos os torcedores gostariam de ver o ex-meio-campista assumir o comando de seu time. Ele pode ser o técnico mais bem pago do mundo, mas nem todos o veem como o melhor — e isso se deve à percepção negativa do estilo de jogo de Simeone.

No entanto, será que o técnico de 55 anos é incompreendido? Gullit está certo ao dizer que Simeone não recebe o crédito que merece? Ou será que seus métodos estão fora de sintonia com a era moderna?