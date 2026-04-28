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Diego Simeone Atletico Madrid GFXGOAL
Mark Doyle

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Diego Simeone: um dinossauro tático ou ainda o homem com o toque mágico do Atlético de Madrid?

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Atlético de Madrid x Arsenal

A lenda holandesa Ruud Gullit classificou, na semana passada, Diego Simeone como um dos melhores treinadores de todos os tempos — mas afirmou que o argentino não recebe o reconhecimento que merece. Foi um argumento interessante, mas que sempre tende a dividir opiniões — assim como o próprio Simeone. O homem carinhosamente conhecido como “Cholo” é amplamente reverenciado no mundo do futebol. O trabalho que ele realizou no Atlético de Madrid inspira nada além de respeito.

Em 2011, ele assumiu um clube em total desordem e, desde então, conquistou oito títulos com os Rojiblancos, incluindo dois títulos da La Liga. Simeone também acaba de levar o Atlético de volta às semifinais da Liga dos Campeões pela quarta vez em seu mandato, o que significa que o “segundo” clube de Madri está a apenas três jogos de conquistar sua primeira Copa da Europa. Simeone conseguiu tudo isso com uma ética de trabalho e uma paixão que o tornaram querido por torcedores neutros em todo o mundo.

Parece estranho, então, que nem todos os torcedores gostariam de ver o ex-meio-campista assumir o comando de seu time. Ele pode ser o técnico mais bem pago do mundo, mas nem todos o veem como o melhor — e isso se deve à percepção negativa do estilo de jogo de Simeone.

No entanto, será que o técnico de 55 anos é incompreendido? Gullit está certo ao dizer que Simeone não recebe o crédito que merece? Ou será que seus métodos estão fora de sintonia com a era moderna?

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATLETICOAFP

    "Não há substituto para o trabalho árduo"

    Como um meio-campista agressivo e incansável, que também sabia jogar, Simeone ajudou o Atlético a conquistar a dobradinha nacional em 1996. No entanto, o clube só voltaria a ser coroado campeão da Espanha quando ele retornou como técnico — o que apenas serve para destacar sua enorme importância para o clube. Também não é exagero destacar a importância do título da La Liga conquistado pelo Atlético na temporada 2013-14; ele é considerado uma das maiores conquistas de um técnico na história do futebol.

    Ninguém além do Real Madrid ou do Barcelona havia vencido a La Liga nos últimos 10 anos, enquanto Simeone assumiu um Atlético que acabara de ser eliminado da Copa del Rey pelo Albacete, time da terceira divisão. Pouco mais de dois anos e meio depois, eles terminaram na liderança da Primera División, três pontos à frente do Barça de Lionel Messi e do Real Madrid de Cristiano Ronaldo — ao mesmo tempo em que chegaram à final da Liga dos Campeões sem perder nenhuma partida.

    “Isso é incrível, uma alegria que não dá para expressar em palavras. Hoje será um dos dias mais importantes da história do clube”, disse Simeone após garantir o título com um empate em 1 a 1 contra o Barça, seu rival pelo título, na última rodada da temporada. “Quero agradecer aos jogadores e às pessoas que sempre acreditaram em nós. Não há substituto para o trabalho árduo.”


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  • Real Valladolid CF v Atletico de Madrid - La Liga SantanderGetty Images Sport

    "O Cholo é a chave"

    Infelizmente, o elenco sobrecarregado do Atlético estava exausto no final da temporada e acabaria sofrendo uma derrota devastadora na prorrogação contra o Real Madrid na final da Liga dos Campeões; mas, contra o Barça, sua notável resiliência ficou evidente para todos.

    Apesar de estar perdendo por um gol e de perder Diego Costa e Arda Turan por lesão, os visitantes empataram com Diego Godín no início do segundo tempo, antes de realizar uma heroica defesa que acabou arrancando aplausos da torcida do Camp Nou.

    “Esta equipe nunca desiste”, entusiasmou-se David Villa, ex-atacante do Barça que agora joga pelo Atlético. “Começamos com tudo contra nós, mas a equipe reagiu e jogamos como temos jogado o ano todo. Somos um bando de guerreiros”, mas “Cholo” é a chave, a pessoa a quem todos recorremos em busca de inspiração.”

    De fato, Simeone se tornou o símbolo da equipe. Jogadores vieram e se foram no Atlético — o time que chegou à final da Liga dos Campeões de 2016 era muito diferente daquele derrotado em Lisboa dois anos antes —, mas o técnico permaneceu constante, o que significa que o Atlético nunca perdeu sua famosa intensidade.

    “O talento é importante”, disse certa vez Andrea Berta, ex-diretor esportivo do Atlético e atual do Arsenal. “Mas sem a mentalidade certa para jogar pelo Diego, um jogador não consegue ter sucesso no Atlético.”

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO DE MADRID-ATHLETIC BILBAOAFP

    "O futebol mudou"

    João Félix é o exemplo perfeito de uma contratação de grande destaque que chegou ao Atlético de Madrid com a mentalidade errada — mas o fracasso do atacante também destacou a dificuldade que Simeone tem enfrentado nos últimos anos ao tentar conferir mais flexibilidade, fluidez e criatividade ao jogo de sua equipe sem comprometer a força geral e a solidez defensiva do time. Por exemplo, quando os Rojiblancos conquistaram o título em 2013-14, eles o fizeram mantendo 20 jogos sem sofrer gols e precisando de muito pouca posse de bola.

    “Usávamos o contra-ataque”, disse o meio-campista Koke à ESPN. “Defendíamos, às vezes na linha de frente e às vezes na retaguarda. Dominávamos sem a bola.” Foi uma história semelhante quando o Atlético conquistou o título novamente em 2021; eles marcaram apenas 67 gols, mas sofreram apenas 25.

    No entanto, Simeone admitiu em 2023 que o jogo havia mudado. “Penso em Godín e naquela geração”, disse ele à Gazzetta dello Sport. “Hoje, eles ficariam sobrecarregados com a forma como jogavam. Tudo é muito mais rápido e eu também tive que atualizar meus métodos como técnico.”

    E ele certamente tentou fazer isso — só que sem nenhum sucesso tangível... pelo menos até agora.

  • Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport

    "Os torcedores precisam de vitórias — não de mensagens"

    Têm sido feitas comparações entre Simeone e o técnico que ele enfrentará na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, no Metropolitano, Mikel Arteta; mas a ideia que tem circulado em alguns setores de que o espanhol estaria realizando um trabalho igualmente impressionante no Emirates não é apenas imprecisa, é ofensiva.

    No sétimo ano do reinado de Simeone, ele já havia quebrado o duopólio do Clássico na La Liga, conquistado duas Ligas Europa e chegado duas vezes à final da Liga dos Campeões — e sem ter recebido mais de 1 bilhão de libras para gastar.

    No entanto, ele tem pelo menos uma coisa em comum com Arteta: também está sob pressão devido às suas táticas e à falta de títulos, apesar do apoio significativo no mercado de transferências. O título da La Liga 2020-21 é o último troféu de Simeone com o Atlético, e quando questionado após a surpreendente derrota na final da Copa del Rey deste mês para o Real Sociedad se tinha uma mensagem para os torcedores cada vez mais frustrados do clube, Cholo respondeu: “Os torcedores precisam de vitórias, não de mensagens.”

  • Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport

    "Não são vítimas"

    As vitórias têm se tornado preocupantemente difíceis de conquistar nas últimas semanas. A vitória de 3 a 2 sobre o Athletic Club, no sábado, foi a primeira do Atlético de Madrid na La Liga em mais de um mês, após quatro derrotas consecutivas.

    Ficou claro durante essa sequência que o Atlético estava priorizando as competições de copa, com uma vaga entre os quatro primeiros da La Liga praticamente garantida, mas isso só tornou a derrota na final da Copa del Rey para a Real Sociedad ainda mais decepcionante.

    É claro que a exaustiva partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, em que o Atlético surpreendeu o Barça, sem dúvida exigiu muito dos jogadores de Simeone, mas, para seu crédito, o técnico nem sequer tentou dar desculpas pelo desempenho desorganizado em Sevilha.

    “Não somos vítimas de nada”, disse Simeone. “Eles mereceram a vitória, e a vida consiste em aceitar as situações que surgem, aprender ao longo do caminho e manter o foco em nosso objetivo. Temos que olhar para frente, seguir nosso caminho e buscar o que queremos de uma única maneira: trabalhando.”

    O receio entre os torcedores, porém, é que o Atlético esteja perdendo fôlego justamente na hora errada — pela segunda temporada consecutiva — e isso fez com que alguns apontassem o dedo para Simeone.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-ATLETICO DE MADRID-ATHLETIC BILBAOAFP

    Terceira tentativa de conquistar a glória na Liga dos Campeões?

    O Atlético gastou aproximadamente 190 milhões de euros (165 milhões de libras/220 milhões de dólares) em cada um dos últimos dois verões e agora corre o risco de ter apenas a classificação para a Liga dos Campeões como resultado de seus esforços. Com o contrato de Simeone expirando em 2027 e os novos acionistas majoritários do clube, a Apollo Sports Capital, supostamente indecisos sobre se devem oferecer uma renovação, há uma sensação de que estamos nos aproximando do fim da era de maior sucesso na história do clube.

    No entanto, nada foi decidido até o momento, e a próxima semana pode ter um impacto monumental sobre como a gestão de Simeone será vista — e o que acontecerá a seguir.

    O cenário já estava traçado antes das semifinais da Liga dos Campeões desta semana. Enquanto o confronto entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique é considerado imperdível, o receio é que Atlético de Madrid x Arsenal possa ser insuportável de assistir. Mas o Atlético de Simeone pode facilmente virar o jogo.

    Os Rojiblancos ainda tenham a reputação de uma defesa obstinada e de jogadas obscuras, mas na verdade têm sido uma das equipes mais imprevisíveis da Liga dos Campeões desta temporada, e seus jogos têm sido repletos de gols. De fato, o Atlético não se envolveu em um único empate sem gols, enquanto conseguiu apenas uma partida sem sofrer gols — e isso foi contra o Barcelona com 10 jogadores no Camp Nou.

    Com Julián Álvarez, Simeone conta também com um dos melhores atacantes do mundo, enquanto o versátil Antoine Griezmann busca um final de conto de fadas para sua carreira no Atlético; Ademola Lookman trouxe uma dimensão totalmente nova ao ataque desde sua chegada em janeiro, vindo da Atalanta; e Alexander Sorloth tem marcado gols importantes repetidamente.

    A primeira semifinal da Liga dos Campeões em nove anos representa, portanto, uma oportunidade gloriosa para Simeone mostrar ao mundo que tanto ele quanto o Atlético evoluíram; que se adaptaram, ainda que tardiamente, ao futebol moderno.

    Eles são, sem dúvida, os azarões contra um time do Arsenal que parece uma versão um pouco mais jovem e forte dos antigos campeões de Simeone, mas a vitória garantiria a ele uma inesperada terceira chance de conquistar a glória da Liga dos Campeões — e dissiparia qualquer dúvida sobre seu status como um dos melhores treinadores que o futebol já viu.

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