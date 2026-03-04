Diego Simeone demonstra preocupação com a possível saída de Antoine Griezmann do Atlético de Madrid para o Orlando City, da MLS, antes da final da Copa del Rey

O Atlético de Madrid garantiu sua vaga na final da Copa del Rey com uma exibição de garra e resiliência contra o Barcelona, mas o futuro do seu maior artilheiro de todos os tempos ficou em dúvida após o confronto da segunda mão. Antoine Griezmann foi mais uma vez o arquiteto do sucesso de sua equipe, atuando como o coração tático do time quando este estava sob imensa pressão. No entanto, nos bastidores, uma possível transferência para a América do Norte ganhou força, com sugestões de que um acordo com o Orlando City poderia levá-lo a deixar o clube antes da grande final em La Cartuja no mês que vem.

O francês não ganha um troféu importante com o clube desde a Supercopa da UEFA de 2018, tornando a campanha desta temporada uma busca profundamente pessoal por títulos. No entanto, apesar de seu status como ícone do clube, a atração da Major League Soccer parece ser um fator que pode encurtar sua segunda passagem por Madri. De acordo com o The Athletic, o Orlando espera convencer Griezmann a se juntar ao clube durante a janela principal da MLS, que vai até 26 de março. No entanto, a reportagem acrescenta que é improvável que o jogador da seleção francesa saia antes da janela de transferências do verão, e que ainda não houve conversas formais entre o Atleti e o Orlando.