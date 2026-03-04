Goal.com
Adhe Makayasa

Traduzido por

Diego Simeone demonstra preocupação com a possível saída de Antoine Griezmann do Atlético de Madrid para o Orlando City, da MLS, antes da final da Copa del Rey

Diego Simeone deu a entender que não tem certeza se Antoine Griezmann permanecerá no Atlético de Madrid por tempo suficiente para disputar a final da Copa del Rey. Apesar do excelente desempenho do francês pelo Atlético nesta temporada, rumores de uma transferência para o Orlando City, da MLS, lançaram uma sombra sobre seu futuro. Com o atacante ainda sem confirmar seus planos, o Rojiblancos enfrenta a perspectiva preocupante de perder seu craque no momento mais crítico da temporada.

  • A incerteza ofusca o triunfo no Camp Nou

    O Atlético de Madrid garantiu sua vaga na final da Copa del Rey com uma exibição de garra e resiliência contra o Barcelona, mas o futuro do seu maior artilheiro de todos os tempos ficou em dúvida após o confronto da segunda mão. Antoine Griezmann foi mais uma vez o arquiteto do sucesso de sua equipe, atuando como o coração tático do time quando este estava sob imensa pressão. No entanto, nos bastidores, uma possível transferência para a América do Norte ganhou força, com sugestões de que um acordo com o Orlando City poderia levá-lo a deixar o clube antes da grande final em La Cartuja no mês que vem.

    O francês não ganha um troféu importante com o clube desde a Supercopa da UEFA de 2018, tornando a campanha desta temporada uma busca profundamente pessoal por títulos. No entanto, apesar de seu status como ícone do clube, a atração da Major League Soccer parece ser um fator que pode encurtar sua segunda passagem por Madri. De acordo com o The Athletic, o Orlando espera convencer Griezmann a se juntar ao clube durante a janela principal da MLS, que vai até 26 de março. No entanto, a reportagem acrescenta que é improvável que o jogador da seleção francesa saia antes da janela de transferências do verão, e que ainda não houve conversas formais entre o Atleti e o Orlando.

    Simeone e Koke admitem dúvidas sobre Griezmann

    Após a emoção da vitória na semifinal, Simeone foi extremamente sincero sobre a possibilidade de perder seu craque. O técnico argentino, que há muito tempo considera Griezmann seu braço direito em campo, recusou-se a dar qualquer garantia sobre a disponibilidade do atacante para a final. O tom de Simeone era de carinho misturado com resignação, reconhecendo que a decisão cabe inteiramente ao jogador, mas expressando uma esperança desesperada de que ele permaneça para uma última comemoração.

    “Espero que ele jogue na final; ele merece mais do que ninguém”, disse Simeone, segundo o Marca. “Sua qualidade e talento permanecerão com ele por toda a vida. Eu o amo muito e sempre quero o melhor para ele, mas espero que ele possa jogar na final.” Esses sentimentos foram repetidos pelo capitão do clube, Koke, que admitiu que o vestiário está no escuro. “Não sei o que vai acontecer com Antoine”, confessou o meio-campista. “Todos nós queremos que ele termine sua carreira no Atlético de Madrid, mas essa é uma decisão que ele tem que tomar.”

  • Vestiário se prepara para possível despedida

    O sentimento dentro do elenco do Atlético parece ser de aceitação relutante, já que os companheiros Marcos Llorente e Juan Musso também opinaram sobre o dilema pessoal do francês. Llorente destacou que Griezmann é um “grande amigo e colega”, mas que o elenco deve respeitar seus objetivos individuais na vida. “Não sei o que vai acontecer e não perguntamos a ele. Ele decidirá o que é melhor para ele e nós o apoiaremos. Tudo o que posso dizer é que ele é um grande amigo, um grande colega”, comentou Llorente. Enquanto isso, Musso acrescentou: “Antoine deu muito à equipe, todos esses anos ao clube... Sua decisão será a certa. São assuntos muito pessoais e é muito difícil comentar de fora. Seja qual for sua decisão, serei eternamente grato a ele. Por tudo o que ele nos deu. Eternamente grato”.

    Um teste decisivo para a profundidade do Atlético

    Se Griezmann sair antes da final, Simeone será forçado a reinventar seu ataque sem seu principal motor criativo. O técnico poderá ter que decidir se vai contar com a presença física de seus outros atacantes ou mudar sua configuração tática para compensar a perda da habilidade única de Griezmann de ligar o meio-campo ao ataque. Por enquanto, porém, Griezmann continua totalmente comprometido com o Atlético, que também ainda está na disputa pela Liga dos Campeões e pelo terceiro lugar na La Liga.

