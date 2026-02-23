O mandato de Advocaat será lembrado por uma conquista esportiva monumental, tendo conduzido a pequena nação insular por uma exaustiva campanha de qualificação da CONCACAF. Em novembro, ele levou a equipe a uma vaga histórica nas finais, tornando-a a menor nação de todos os tempos em uma Copa do Mundo, com uma população de apenas 156.000 habitantes. Apesar de ter perdido a partida decisiva contra a Jamaica devido a circunstâncias familiares, seu impacto na ascensão da equipe à proeminência permanece inegável.

Refletindo sobre esse marco, o “Pequeno General” expressou imenso orgulho pelo legado que deixa para o futebol de Curaçao. “Considero a qualificação do menor país da FIFA para a Copa do Mundo um dos destaques da minha carreira”, disse Advocaat. “Tenho orgulho dos meus jogadores, da minha equipe técnica e dos membros da diretoria que acreditaram em nós.”