Dick Advocaat renuncia ao cargo de técnico de Curaçao por motivo comovente, apenas quatro meses antes da histórica participação na Copa do Mundo
Curaçao sofre revés na Copa do Mundo
O ex-técnico do Rangers e do Sunderland revelou que sua saída foi motivada por uma questão profundamente pessoal envolvendo a saúde de sua filha. Advocaat, que tem uma carreira de mais de quatro décadas, priorizou seus deveres paternos em detrimento da chance de liderar uma nação no maior palco do mundo. “Sempre disse que a família vem antes do futebol”, disse Advocaat em um comunicado à imprensa da Federação de Futebol de Curaçao (FFK). “Portanto, esta é uma decisão natural. Dito isso, sentirei muita saudade de Curaçao, do povo local e dos meus colegas.”
Uma conquista histórica deixada inacabada
O mandato de Advocaat será lembrado por uma conquista esportiva monumental, tendo conduzido a pequena nação insular por uma exaustiva campanha de qualificação da CONCACAF. Em novembro, ele levou a equipe a uma vaga histórica nas finais, tornando-a a menor nação de todos os tempos em uma Copa do Mundo, com uma população de apenas 156.000 habitantes. Apesar de ter perdido a partida decisiva contra a Jamaica devido a circunstâncias familiares, seu impacto na ascensão da equipe à proeminência permanece inegável.
Refletindo sobre esse marco, o “Pequeno General” expressou imenso orgulho pelo legado que deixa para o futebol de Curaçao. “Considero a qualificação do menor país da FIFA para a Copa do Mundo um dos destaques da minha carreira”, disse Advocaat. “Tenho orgulho dos meus jogadores, da minha equipe técnica e dos membros da diretoria que acreditaram em nós.”
Perder um recorde da Copa do Mundo
Ao se aposentar agora, o nome de Advocaat não entrará para os livros de história por um marco específico de longevidade que ele estava prestes a alcançar em junho deste ano. Aos 78 anos, ele estava a caminho de se tornar o técnico mais velho a liderar uma equipe em uma Copa do Mundo. Esse recorde continua sendo do ícone alemão Otto Rehhagel, que tinha 71 anos e 317 dias quando comandou a Grécia na partida final do torneio de 2010 na África do Sul. Dado o histórico de Advocaat de voltar da aposentadoria, resta saber se ele algum dia retornará às margens do campo.
A FFK reagiu com total compreensão em relação à situação do técnico que está de saída, concentrando-se na gratidão que sente por seu trabalho transformador. “Só podemos respeitar sua decisão”, disse o presidente da federação, Gilbert Martina. “Dick escreveu história com a seleção nacional de futebol. Curaçao sempre será grata a Dick.”
Fred Rutten liderará a Onda Azul
Com a partida de abertura contra a Alemanha se aproximando em 14 de junho, a FFK agiu rapidamente para nomear um sucessor e garantir a estabilidade. Fred Rutten, ex-técnico do PSV e do Schalke, de 63 anos, foi confirmado como o novo treinador principal. Rutten assumirá uma equipe que também enfrentará o Equador em 21 de junho e a Costa do Marfim em 25 de junho no Grupo E.
A transição ocorre em um momento crítico para Curaçao, que se prepara para uma campanha que será assistida por milhões de pessoas em todo o mundo. Embora a expertise tática de Advocaat faça falta, a base que ele construiu proporciona a Rutten um time competitivo, pronto para testar suas habilidades contra a elite. O mundo do futebol agora observa para ver se a “Onda Azul” pode honrar o trabalho de Advocaat causando uma surpresa no maior palco de todos, mesmo que seu principal arquiteto assista de casa com sua família.
