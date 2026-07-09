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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dibo está em apuros... Quarteto africano expõe o ponto fraco da Argentina

Argentina x Egito
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Copa do Mundo
E. Martinez
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Emiliano Martínez, goleiro da seleção argentina, não conseguiu apresentar o nível de jogo a que nos acostumou nesta edição da Copa do Mundo e espera recuperar o papel decisivo que desempenhou na Copa do Mundo do Catar.

O atual campeão deixou uma impressão preocupante quanto ao seu desempenho e quase foi eliminado pela seleção do Egito, não fosse pela virada espetacular que garantiu à Argentina a classificação para as quartas de final com a vitória por 3 a 2.

O jornalAS” mencionou em uma reportagem que Emiliano Martínez não está passando por seu melhor momento no plano esportivo, já que sofreu quatro gols em apenas duas partidas nas fases eliminatórias, o que não condiz com a ambição de “Dibo” de ser o melhor goleiro do torneio.

Contra o Egito, Martínez não apresentou o desempenho esperado, já que os “Faraós” estiveram a poucos passos de eliminar o atual campeão. 

Após a virada e a vitória, Emiliano Martínez fez questão de criticar a si mesmo durante a entrevista coletiva, já que nunca se esquivou de avaliar seu desempenho quando as coisas não correm como ele gostaria.

O goleiro argentino disse: “Depois do segundo gol, senti que as coisas ficaram sombrias. Sinceramente, senti como se não pudesse ajudar ninguém. Nunca tive essa sensação com a seleção, de voltar para casa sem conseguir ajudar a equipe”.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dibo acredita que sua hora vai chegar na Copa do Mundo

    O reforço da solidez defensiva continua sendo a principal tarefa do atual campeão, e a seleção da Espanha, comandada por Luis de la Fuente, é o exemplo mais claro de sucesso defensivo, já que não sofreu nenhum gol até o momento no torneio.

    Costuma-se dizer que a melhor defesa é o ataque, mas quando os níveis das equipes estão equilibrados, a vitória depende, em maior medida, de evitar erros e garantir a estabilidade defensiva da equipe.

    “A minha vez vai chegar”, afirmou Emiliano Martínez com confiança.

    E “Depo” sabe lidar com a pressão melhor do que ninguém e acredita que sua hora vai chegar.

    Sua famosa defesa contra o chute de Randall Kolo Muani na final da Copa do Mundo de 2022 continua sendo um dos maiores momentos da história do futebol, e sua calma nas cobranças de pênaltis contra a França e a Holanda é ensinada como um exemplo a ser seguido nas escolas de treinamento de goleiros.

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