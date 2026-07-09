Dibo está em apuros... Quarteto africano expõe o ponto fraco da Argentina

Emiliano Martínez, goleiro da seleção argentina, não conseguiu apresentar o nível de jogo a que nos acostumou nesta edição da Copa do Mundo e espera recuperar o papel decisivo que desempenhou na Copa do Mundo do Catar.

O atual campeão deixou uma impressão preocupante quanto ao seu desempenho e quase foi eliminado pela seleção do Egito, não fosse pela virada espetacular que garantiu à Argentina a classificação para as quartas de final com a vitória por 3 a 2.

O jornal “AS” mencionou em uma reportagem que Emiliano Martínez não está passando por seu melhor momento no plano esportivo, já que sofreu quatro gols em apenas duas partidas nas fases eliminatórias, o que não condiz com a ambição de “Dibo” de ser o melhor goleiro do torneio.

Contra o Egito, Martínez não apresentou o desempenho esperado, já que os “Faraós” estiveram a poucos passos de eliminar o atual campeão.

Após a virada e a vitória, Emiliano Martínez fez questão de criticar a si mesmo durante a entrevista coletiva, já que nunca se esquivou de avaliar seu desempenho quando as coisas não correm como ele gostaria.

O goleiro argentino disse: “Depois do segundo gol, senti que as coisas ficaram sombrias. Sinceramente, senti como se não pudesse ajudar ninguém. Nunca tive essa sensação com a seleção, de voltar para casa sem conseguir ajudar a equipe”.