Como Di María transformou o Rosario Central antes de encarar o Corinthians

Ángel Di María já não precisava provar mais nada. Campeão do mundo com a Argentina, vencedor de títulos importantes na Europa e consolidado entre os grandes jogadores de sua geração, o atacante poderia ter encerrado a carreira em 2025. Em vez disso, escolheu voltar para casa.

Depois de 18 anos no futebol europeu, Di María deixou o Benfica, de Portugal, e retornou ao Rosario Central, clube que o revelou. A decisão, inicialmente tratada como um gesto de carinho ao time de coração, rapidamente ganhou proporções muito maiores.

A presença do ídolo mudou a relação do clube com sua torcida, aumentou receitas, acelerou reformas estruturais e recolocou o Rosario Central no mapa internacional. Dentro de campo, o impacto também foi imediato: o time conquistou o título argentino na última temporada, voltou à Libertadores e agora disputa as oitavas de final diante do Corinthians.

O primeiro capítulo do confronto acontece nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Gigante de Arroyito, em Rosário.