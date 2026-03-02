Dez cartões vermelhos em uma temporada! As expulsões mais estúpidas do Chelsea em 2025-26 - classificação

O cartão vermelho recebido por Pedro Neto contra o Arsenal no domingo foi o décimo do Chelsea em todas as competições nesta temporada, com nove jogadores tendo recebido cartões vermelhos, além do ex-técnico Enzo Maresca. O italiano foi parcialmente responsabilizado pela indisciplina que afetou sua equipe durante a primeira metade da campanha, mas o padrão parece continuar sob o comando de Liam Rosenior, com Neto garantindo que o Blues terminasse os jogos consecutivos em desvantagem numérica.

“Precisamos fazer algo [sobre nossa disciplina], com certeza. Preciso conversar com a comissão técnica, a equipe do clube, os jogadores, porque isso é inaceitável”, disse Rosenior após a derrota por 2 a 1 no Emirates Stadium. “Sei que o histórico do clube não é bom desde o início da temporada, e agora está ficando ruim. Tivemos 10 jogos quando eu estava lá em que não tivemos esses problemas, mas tivemos dois em dois jogos. Há algo profundo que precisamos descobrir.”

Seja qual for esse problema profundo, Rosenior precisa erradicá-lo, já que alguns dos cartões vermelhos do Chelsea nesta temporada foram indefensáveis. Com isso em mente, o GOAL classificou as 10 expulsões (até agora!) por ordem de estupidez...