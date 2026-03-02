Goal.com
Dez cartões vermelhos em uma temporada! As expulsões mais estúpidas do Chelsea em 2025-26 - classificação

O Chelsea tem muitos problemas para resolver, mas talvez o mais evidente neste momento seja a falta de disciplina. A falta de jogadores experientes no elenco mais jovem da Premier League tem sido apontada em várias ocasiões durante a era BlueCo, mas em nenhum lugar isso é mais evidente do que quando se trata de manter um time completo em campo no Stamford Bridge.

O cartão vermelho recebido por Pedro Neto contra o Arsenal no domingo foi o décimo do Chelsea em todas as competições nesta temporada, com nove jogadores tendo recebido cartões vermelhos, além do ex-técnico Enzo Maresca. O italiano foi parcialmente responsabilizado pela indisciplina que afetou sua equipe durante a primeira metade da campanha, mas o padrão parece continuar sob o comando de Liam Rosenior, com Neto garantindo que o Blues terminasse os jogos consecutivos em desvantagem numérica.

“Precisamos fazer algo [sobre nossa disciplina], com certeza. Preciso conversar com a comissão técnica, a equipe do clube, os jogadores, porque isso é inaceitável”, disse Rosenior após a derrota por 2 a 1 no Emirates Stadium. “Sei que o histórico do clube não é bom desde o início da temporada, e agora está ficando ruim. Tivemos 10 jogos quando eu estava lá em que não tivemos esses problemas, mas tivemos dois em dois jogos. Há algo profundo que precisamos descobrir.”

Seja qual for esse problema profundo, Rosenior precisa erradicá-lo, já que alguns dos cartões vermelhos do Chelsea nesta temporada foram indefensáveis. Com isso em mente, o GOAL classificou as 10 expulsões (até agora!) por ordem de estupidez...

  • Chelsea v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Trevoh Chalobah contra o Brighton (27 de setembro)

    De todos os jogadores que receberam cartão vermelho pelo Chelsea ao longo da campanha, a expulsão de Trevoh Chalobah contra o Brighton em setembro foi, de longe, aquela em que grande parte da culpa poderia ser atribuída a outros.

    O zagueiro inglês foi penalizado por impedir Diego Gomez de marcar um gol após derrubá-lo na entrada da área, mas foi forçado a agir desesperadamente depois que um passe errado de Andrey Santos colocou o meia paraguaio do Brighton na cara do gol. O Chelsea vencia por 1 a 0 no início do segundo tempo, mas com 10 jogadores em campo acabou sucumbindo à derrota por 3 a 1, com Chalobah de volta ao vestiário.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LIVERPOOLAFP

    9Enzo Maresca contra o Liverpool (4 de outubro)

    Se esta lista classificasse os cartões vermelhos mais “desnecessários”, Enzo Maresca estaria muito mais acima, mas em termos de “estupidez”, é difícil culpar um treinador por comemorar um gol da vitória marcado nos acréscimos por um jovem prodígio, que derrotou o atual campeão em seu próprio campo.

    O gol de Estevao, que colocou o Chelsea em vantagem por 2 a 1 contra o Liverpool, levou Maresca a correr pela linha lateral e pular em cima de seus jogadores perto da bandeira de escanteio. No entanto, a Polícia da Diversão da Premier League, também conhecida como PGMOL, não permite que os treinadores saiam de suas áreas técnicas de maneira tão flagrante e, portanto, Maresca assistiu aos segundos finais de dentro do túnel do Stamford Bridge.

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Wesley Fofana contra Burnley (21 de fevereiro)

    Wesley Fofana deveria saber que não deveria ter entrado em uma disputa com James Ward-Prowse, já que havia recebido um cartão contra o Burnley em fevereiro. No entanto, o zagueiro francês mergulhou, mas seu timing foi errado e, assim, recebeu um segundo cartão, deixando o Chelsea com um jogador a menos nos últimos 18 minutos.

    O Blues não conseguiu manter a vantagem de 1 a 0, pois Zian Flemming empatou nos acréscimos. Embora os insultos racistas que Fofana recebeu após o incidente tenham sido repugnantes e totalmente inaceitáveis, não há dúvida de que sua decisão naquele dia deve ser questionada.

  • Marc Cucurella Chelsea 2025-26Getty Images

    7Marc Cucurella contra o Fulham (7 de janeiro)

    Marc Cucurella se envolveu em várias disputas durante sua carreira no Chelsea até agora, embora tenha conseguido evitar punições nesta temporada, provocando os adversários a cometerem erros de julgamento. A única mancha na carreira do zagueiro espanhol aconteceu, no entanto, no clássico contra o Fulham, em janeiro, quando seu erro condenou o Blues à derrota no Craven Cottage.

    No meio do primeiro tempo, Bernd Leno lançou uma bola longa para Harry Wilson correr. Cucurella se viu como o último homem do Chelsea, mas não conseguiu controlar a bola quicando antes de derrubar Wilson quando ele estava prestes a chegar ao gol. Cucurella foi expulso por impedir uma oportunidade de gol após cometer um erro cada vez mais raro.

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    6João Pedro contra o Benfica (30 de setembro)

    José Mourinho voltou a Stamford Bridge nos primeiros dias de sua gestão no Benfica, mas o jogo não correspondeu às expectativas, com o Chelsea vencendo por 1 a 0 graças a um gol contra de Richard Rios no primeiro tempo. Apesar do placar apertado, o time azul se mostrou confortável durante grande parte da noite, o que tornou a expulsão do substituto João Pedro nos momentos finais ainda mais frustrante.

    Com apenas 30 segundos de acréscimos restantes, o atacante brasileiro levantou o pé descuidadamente em direção à cabeça de um adversário ao disputar uma bola quicando. Pedro recebeu o segundo cartão amarelo por uma entrada alta quando, se tivesse pensado por um segundo no que estava tentando fazer, teria percebido que o risco não valia a pena tão perto do fim do jogo.

  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Moises Caicedo contra o Arsenal (30 de novembro)

    Enquanto o Chelsea se preparava para receber o Arsenal em Stamford Bridge em novembro, o time era o adversário mais próximo dos Gunners no topo da tabela, com grande parte da atenção voltada para o provável duelo entre os dois melhores meio-campistas da Premier League, Declan Rice e Moises Caicedo. No entanto, a expectativa pareceu afetar o último, que recebeu o cartão vermelho antes mesmo do intervalo.

    Caicedo se lançou em uma disputa com Mikel Merino, mas acabou acertando o tornozelo do jogador do Arsenal e causando uma pequena lesão em si mesmo. O cartão vermelho foi inevitável e, embora o Blues tenha lutado por um merecido empate em 1 a 1, conquistou apenas quatro pontos nas três partidas em que Caicedo ficou suspenso, praticamente encerrando suas chances de conquistar o título após sua indiscrição desnecessária.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Pedro Neto contra o Arsenal (1º de março)

    Pedro Neto teve dificuldades para causar impacto no confronto entre Chelsea e Arsenal, quando os rivais londrinos se enfrentaram no Emirates em março, mas isso ainda não o isentava de descarregar sua frustração durante cinco minutos loucos no segundo tempo. Primeiro, ele recebeu um cartão amarelo por protestar contra o cabeceio de Jurrien Timber, que deu aos Gunners uma vantagem de 2 a 1 no norte de Londres, antes de se lançar para derrubar Gabriel Martinelli, que liderava um contra-ataque dos anfitriões momentos depois.

    Neto não acreditava que havia sido expulso, mas não tinha do que reclamar, e o ex-atacante do Chelsea Chris Sutton chamou o jogador da seleção portuguesa de “idiota” por “decepcionar o Chelsea”, já que o time não conseguiu se recuperar com 10 jogadores.

  • Manchester United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Robert Sanchez contra o Manchester United (20 de setembro)

    Robert Sanchez tem sido propenso a perder a cabeça ao longo de sua carreira no Chelsea, e uma de suas jogadas mais custosas aconteceu em Old Trafford, em setembro, quando foi expulso após apenas cinco minutos. Sanchez poderia ter ficado em casa e tentado defender qualquer chute que Bryan Mbeumo tentasse depois de passar pela defesa do Blues, mas o goleiro espanhol saiu correndo e colidiu com o atacante do United a cerca de 20 metros do gol.

    Como último homem, ele foi corretamente expulso, deixando os visitantes a jogar quase todo o jogo com 10 homens. Eles foram ajudados pela expulsão de Casemiro, que equilibrou as coisas antes do intervalo, mas o United já tinha uma vantagem de dois gols e o Chelsea não conseguiu empatar, apesar de Trevoh Chalobah ter marcado um gol no final.

  • FBL-ENG-LCUP-WOLVES-CHELSEAAFP

    2Liam Delap contra o Wolves (29 de outubro)

    Depois de sofrer uma lesão no tendão da coxa em agosto, Liam Delap esperava dar início à sua carreira no Chelsea quando voltou a entrar em campo no segundo tempo da partida da quarta rodada da Carabao Cup contra o Wolves, dois meses depois. Em vez disso, ele terminou a noite em Molineux sendo chamado de “estúpido” por seu técnico, Enzo Maresca, depois de ser expulso por duas faltas ridículas.

    Delap primeiro recebeu um cartão amarelo por empurrar Yerson Mosquera em uma jogada fora da bola e, apenas sete minutos depois, ele pulou em Emmanuel Agbadou com o cotovelo à frente, recebendo um segundo cartão amarelo e, consequentemente, um vermelho. O Chelsea estava vencendo por 3 a 2 naquele momento e, embora o Wolves tenha empatado, um gol de Jamie Gittens no último minuto fez com que, pelo menos, a imprudência de Delap não levasse à derrota.

  • Malo Gusto Chelsea 2025-26Getty Images

    1Malo Gusto x Nottingham Forest (18 de outubro)

    Uma coisa é ser expulso quando o jogo ainda está em aberto ou mesmo quando a frustração por uma derrota certa transborda; outra coisa completamente diferente é receber um cartão vermelho quando o resultado já está garantido. Mas foi exatamente isso que Malo Gusto fez, com o Chelsea já vencendo por 3 a 0 contra o Nottingham Forest, aos 87 minutos de jogo, no City Ground, em outubro.

    Enquanto os últimos retoques eram dados no comunicado do Forest confirmando a demissão de Ange Postecoglou, Gusto se jogou em cima de Neco Williams, recebendo seu segundo cartão amarelo na partida e, consequentemente, sendo expulso. Enzo Maresca classificou a jogada como “inútil” em sua coletiva de imprensa pós-jogo, o que talvez tenha sido gentil com o zagueiro francês, dada a situação da partida.

