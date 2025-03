Dez anos de NXGN: Reinier e o Top 10 das promessas que não vingaram

As promessas do futebol nem sempre atendem às expectativas, pois lidar com a pressão que acompanha esse talento pode ser extremamente desafiador

Article continues below Article continues below Article continues below Mais artigos abaixo O que você estava fazendo aos 16 anos? E aos 18? Você acha que conseguiria lidar com estar no holofote internacional nessa fase da vida? Esse é o caminho do mundo esportivo. Não há onde o prodígio moderno se esconder. A pressão de não cometer um erro, seja dentro ou fora de campo, é imensa. Deve ser exaustivo e, mais importante, devastador do ponto de vista mental. Por algum motivo, jovens atletas nem sempre correspondem às expectativas que colocamos sobre eles. Talvez tenham sido impedidos de alguma forma, talvez tenham sido elevados a um pedestal, ou quem sabe as lesões tenham prejudicado seu desenvolvimento de maneira irreparável. As histórias são sempre fascinantes, e elas provam que o crescimento nem sempre é linear. O NXGN está em atividade há dez anos e, embora tenha gerado muitas histórias de sucesso, alguns jogadores dessa lista não conseguiram seguir em frente. Ressurgimentos de carreira não estão descartados, mas até agora, eles não corresponderam ao hype gerado. Aqui, a GOAL classifica os 10 maiores que não vingaram ao longo de uma década de NXGN. Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱