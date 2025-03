Dez anos de NXGN: Erling Haaland, Trent Alexander-Arnold e o Top 10 das promessas que superaram nossas expectativas

Alguns dos maiores nomes do futebol começaram como bons jogadores, mas não como fenômenos, e hoje são reconhecidos como verdadeiras lendas do esporte

Article continues below

Article continues below

Article continues abaixo

Mais artigos abaixo

Identificar jogadores bons e ruins no futebol é fácil. O desafio real começa quando tentamos prever como eles podem evoluir ou regredir. Com tantos fatores influenciando carreiras, essa análise se torna quase impossível.

Até mesmo lendas como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo precisaram de alguns anos de experiência no time principal antes de mostrar ao mundo o quão extraordinários poderiam ser. O desenvolvimento de um jogador raramente segue um caminho linear, e histórias como essas se repetem em todas as gerações do futebol.

Há 10 anos, na GOAL, criamos as listas NXGN para destacar os jovens talentos mais promissores do mundo. No entanto, até mesmo os melhores olheiros podem subestimar o verdadeiro potencial desses jogadores. Aqui, classificamos os 10 atletas que mais superaram nossas expectativas na última década.