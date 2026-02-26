AFP
“Devo-lhe muito!” – Victor Osimhen explica por que se recusou a comemorar o gol crucial contra a Juventus na Liga dos Campeões, por respeito a Luciano Spalletti
O vínculo inquebrável entre Osimhen e Spalletti
O vínculo entre o atacante e o atual técnico da Juventus permanece inquebrável após a histórica conquista do Scudetto no Napoli. Na véspera da partida, Osimhen expressou sua eterna gratidão ao treinador que o transformou em um talento de nível mundial, afirmando: “Spalletti tirou o melhor de mim no Napoli, ele se importava tanto que dormia no campo de treinamento. Tenho uma dívida para com ele.” Esse profundo sentimento de lealdade influenciou claramente sua decisão de permanecer calado após marcar contra a Bianconeri, como ele explicou: “Devo muito a ele! Jogar pela Juve seria um privilégio.”
O fator Spalletti e os sonhos da Juventus
A demonstração pública de afeto de Osimhen por Spalletti naturalmente gerou rumores sobre um possível futuro em Turim. O jogador da seleção nigeriana nunca escondeu sua admiração pela Velha Senhora, chegando a confirmar que houve negociações durante a gestão de Cristiano Giuntoli. Sua atividade nas redes sociais só serviu para alimentar ainda mais os rumores, com o atacante postando recentemente uma foto ao lado do lendário jogador da Juve, Alessandro Del Piero, com a legenda dizendo que se sentia “sortudo por ter visto um dos melhores de todos os tempos”.
No entanto, embora o sentimento entre o jogador e o técnico seja claro, o caminho para uma reunião permanente é repleto de obstáculos logísticos e financeiros. Osimhen continua sendo jogador do Galatasaray após sua sensacional transferência do Napoli no verão de 2025 e, embora continue flertando com a ideia de um retorno à Série A, ele continua respeitando seu ambiente atual. Mesmo que sua recusa em comemorar contra Spalletti tenha sugerido que seu coração ainda guarda um lugar significativo para seu antigo mentor.
A cláusula penal anti-Itália explicada
Os principais obstáculos à transferência são a imensa taxa de transferência que seria necessária para convencer o Galatasaray a vendê-lo e uma cláusula legal meticulosamente elaborada. Quando Aurelio De Laurentiis aprovou a transferência de Osimhen para Istambul, ele garantiu que o Napoli estaria protegido caso o jogador buscasse um rápido retorno a um rival nacional. Uma cláusula penal “anti-Itália” impressionante foi inserida no contrato, válida por um período de 24 meses. Isso significa que o atacante só estaria realmente livre para retornar à península sem essas enormes restrições financeiras a partir de 1º de setembro de 2027.
A escala financeira dessa penalidade é impressionante. Se o Galatasaray vendesse o atacante para a Juventus ou qualquer outro clube italiano durante o primeiro ano de seu contrato, seria obrigado a pagar ao Napoli uma penalidade de € 70 milhões. Esse valor só cai para € 50 milhões no segundo ano. Considerando que o gigante turco já investiu € 75 milhões no jogador e que o Napoli mantém uma cláusula de 10% sobre uma futura venda, o custo total para trazer Osimhen de volta à Série A está atualmente no reino dos “sonhos impossíveis” para a maioria dos balanços financeiros italianos.
Obstáculos econômicos e exigências salariais
Além da taxa de transferência e das penalidades específicas devidas ao Nápoles, o peso dos termos pessoais de Osimhen acrescenta outra camada de complexidade. O atacante atualmente recebe um salário fixo de € 15 milhões, que pode disparar para impressionantes € 21 milhões líquidos por ano quando vários bônus são acionados. No atual clima econômico do futebol italiano, onde os benefícios do Decreto de Crescimento não estão mais disponíveis para compensar os encargos fiscais sobre importações estrangeiras, tal pacote salarial é praticamente sem precedentes e difícil de justificar.
Por enquanto, os torcedores da Juventus devem se contentar com os “e se” e os acenos respeitosos trocados entre seu técnico e o craque nigeriano. Embora o respeito mútuo entre Osimhen e Spalletti seja inegável, a fortaleza jurídica e financeira construída por De Laurentiis garante que qualquer transferência continue sendo uma perspectiva distante. À medida que a poeira da Liga dos Campeões assenta, a cláusula “anti-Itália” permanece como um lembrete firme de que, embora jogadores e treinadores possam compartilhar laços de dívida e gratidão, os negócios do futebol geralmente têm a palavra final.
