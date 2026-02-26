“Devo-lhe muito!” – Victor Osimhen explica por que se recusou a comemorar o gol crucial contra a Juventus na Liga dos Campeões, por respeito a Luciano Spalletti

A demonstração pública de afeto de Osimhen por Spalletti naturalmente gerou rumores sobre um possível futuro em Turim. O jogador da seleção nigeriana nunca escondeu sua admiração pela Velha Senhora, chegando a confirmar que houve negociações durante a gestão de Cristiano Giuntoli. Sua atividade nas redes sociais só serviu para alimentar ainda mais os rumores, com o atacante postando recentemente uma foto ao lado do lendário jogador da Juve, Alessandro Del Piero, com a legenda dizendo que se sentia “sortudo por ter visto um dos melhores de todos os tempos”.

No entanto, embora o sentimento entre o jogador e o técnico seja claro, o caminho para uma reunião permanente é repleto de obstáculos logísticos e financeiros. Osimhen continua sendo jogador do Galatasaray após sua sensacional transferência do Napoli no verão de 2025 e, embora continue flertando com a ideia de um retorno à Série A, ele continua respeitando seu ambiente atual. Mesmo que sua recusa em comemorar contra Spalletti tenha sugerido que seu coração ainda guarda um lugar significativo para seu antigo mentor.