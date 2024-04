Os detalhes da venda da SAF do Cruzeiro, de Ronaldo para Pedro Lourenço

Empresário vai comprar 90% das ações do futebol do clube por R$ 600 milhões — ele já investiu R$ 100 milhões

O empresário Pedro Lourenço vai desembolsar R$ 600 milhões por 90% das ações da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Cruzeiro, conforme apurado pela GOAL. As tratativas estão adiantadas, e a documentação será assinada nesta segunda-feira (29), após reunião do futuro sócio majoritário do clube com Ronaldo Fenômeno.

O empréstimo de R$ 100 milhões feito pelo empresário, que é sócio-proprietário da rede Supermercados BH, será abatido. Os outros R$ 500 milhões serão injetados da seguinte forma: R$ 150 milhões à vista e R$ 350 milhõpes investidos ao longo de dez temporadas.

Ronaldo Fenômeno permanecerá como sócio do clube, mesmo que de forma simbólica, até dezembro de 2026. Isso acontece porque o contrato de compra assinado pelo ex-jogador exige que ele permaneça por cinco anos à frente do futebol do clube.