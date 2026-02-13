“Desperdiçando muitos toques” – Michael Owen dá conselhos táticos de Harry Kane a Thomas Tuchel, e isso pode ser fundamental para levar a Inglaterra à glória na Copa do Mundo

Não é a primeira vez que Kane enfrenta questionamentos sobre sua disposição em deixar a linha de frente, com a possibilidade de que seus números pudessem ser ainda melhores. Owen espera que a Inglaterra encontre uma maneira de tirar o melhor proveito de seu capitão.

O ex-atacante da seleção inglesa, em entrevista ao casino.org, onde agora é embaixador no Reino Unido do site de comparação de cassinos online, disse ao GOAL, quando questionado se a movimentação de Kane pelo campo é um problema: “Muito depende de com quem ele está jogando. Quando ele estava no Spurs, funcionava muito bem porque [Heung-min] Son tinha muita velocidade e eles se alternavam - um recuava e o outro avançava. Era difícil para os defensores marcá-los.

“Depende muito de quem está jogando na equipe. Ele pode recuar e distribuir a bola, mas, para mim, eu gostaria que Harry Kane - especialmente na idade que ele tem agora - economizasse muita energia para marcar gols, para ficar dentro e ao redor da área.

“O problema de ser um centroavante é que você depende muito dos seus companheiros para receber a bola. Se for um jogo difícil e você mal receber a bola, a tendência natural é se envolver, recuar. Por mais que isso lhe dê um pouco de confiança e a sensação de que você está se envolvendo no jogo, às vezes você precisa desse alvo para atingir.

“Pessoalmente, acho que ele é indiscutivelmente o melhor finalizador do mundo. Não quero que ele desperdice muitos toques jogando recuado. É claro que ele precisa conectar o jogo, ser um alicerce para a equipe, mas não gostaria que ele recuasse demais.

“Eu também entendo porque, quanto mais velho você fica, pode começar a perder meio metro de velocidade e sentir que fez um bom jogo, mesmo que não marque gols, jogando algumas bolas e dando alguns passes decisivos. Eu já passei por isso.

“Em geral, ele é a nossa maior esperança. Quem não pode se machucar antes do torneio, de quem mais precisamos? Tem que ser ele, ainda. Quem temos em nossa liga? Harry Kane marca gols como ninguém. Nós realmente precisamos dele em grande forma e economizando toda a sua energia para marcar gols.”