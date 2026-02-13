Getty
“Desperdiçando muitos toques” – Michael Owen dá conselhos táticos de Harry Kane a Thomas Tuchel, e isso pode ser fundamental para levar a Inglaterra à glória na Copa do Mundo
Quebrador de recordes: Kane apresenta números surpreendentes
Kane continua causando muitos problemas aos rivais nacionais e internacionais, mantendo um nível individual notável tanto no clube quanto na seleção. O maior artilheiro de todos os tempos do Tottenham elevou seu histórico de gols pela Inglaterra para 78 e vem quebrando recordes, além de ter marcado 124 gols pelo Bayern de Munique em 130 partidas.
Ele conquistou seu primeiro troféu, tornando-se campeão da Bundesliga, e tem duas Chuteiras de Ouro na Alemanha em seu nome. O Bayern contará com ele como inspiração na defesa do título nacional e na busca pelo título da Liga dos Campeões.
Kane lembrou da necessidade de fazer seu “trabalho”
Quando a final da Copa do Mundo chegar neste verão, Kane liderará a campanha da Inglaterra pelo título mundial como capitão dos Três Leões. Ele terá que entregar resultados no maior palco do mundo, com lembretes oportunos sobre a necessidade de continuar jogando com seus pontos fortes.
O ex-técnico do Bayern, Felix Magath, disse recentemente ao Sport: “Eu sempre utilizaria os jogadores de acordo com seus pontos fortes. Harry Kane sabe marcar gols. Ele é elogiado por todos e todos aplaudem o fato de ele também correr pela defesa. Mas essa não é a função dele. Se ele corresse pelo ataque, em vez de pelo meio-campo ou pela defesa, seria melhor para a equipe.”
Conselho de Owen: Como a Inglaterra pode tirar o melhor proveito do capitão Kane
Não é a primeira vez que Kane enfrenta questionamentos sobre sua disposição em deixar a linha de frente, com a possibilidade de que seus números pudessem ser ainda melhores. Owen espera que a Inglaterra encontre uma maneira de tirar o melhor proveito de seu capitão.
O ex-atacante da seleção inglesa, em entrevista ao casino.org, onde agora é embaixador no Reino Unido do site de comparação de cassinos online, disse ao GOAL, quando questionado se a movimentação de Kane pelo campo é um problema: “Muito depende de com quem ele está jogando. Quando ele estava no Spurs, funcionava muito bem porque [Heung-min] Son tinha muita velocidade e eles se alternavam - um recuava e o outro avançava. Era difícil para os defensores marcá-los.
“Depende muito de quem está jogando na equipe. Ele pode recuar e distribuir a bola, mas, para mim, eu gostaria que Harry Kane - especialmente na idade que ele tem agora - economizasse muita energia para marcar gols, para ficar dentro e ao redor da área.
“O problema de ser um centroavante é que você depende muito dos seus companheiros para receber a bola. Se for um jogo difícil e você mal receber a bola, a tendência natural é se envolver, recuar. Por mais que isso lhe dê um pouco de confiança e a sensação de que você está se envolvendo no jogo, às vezes você precisa desse alvo para atingir.
“Pessoalmente, acho que ele é indiscutivelmente o melhor finalizador do mundo. Não quero que ele desperdice muitos toques jogando recuado. É claro que ele precisa conectar o jogo, ser um alicerce para a equipe, mas não gostaria que ele recuasse demais.
“Eu também entendo porque, quanto mais velho você fica, pode começar a perder meio metro de velocidade e sentir que fez um bom jogo, mesmo que não marque gols, jogando algumas bolas e dando alguns passes decisivos. Eu já passei por isso.
“Em geral, ele é a nossa maior esperança. Quem não pode se machucar antes do torneio, de quem mais precisamos? Tem que ser ele, ainda. Quem temos em nossa liga? Harry Kane marca gols como ninguém. Nós realmente precisamos dele em grande forma e economizando toda a sua energia para marcar gols.”
Jogos da Inglaterra: contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026
Kane espera aumentar sua contagem de gols internacionais, enquanto se aproxima cada vez mais do recorde de Peter Shilton, com 125 partidas pela seleção, quando a Inglaterra enfrentar o Uruguai e o Japão em amistosos no final de março.
Esses serão os últimos jogos em que Tuchel poderá fazer experiências antes de traçar os planos para a Copa do Mundo. A seleção inglesa, que tem dois jogos preparatórios antes de viajar para os Estados Unidos, começará sua busca pela glória mundial contra a Croácia, no dia 17 de junho.
