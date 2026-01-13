+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Michael Carrick Man Utd GFXGetty/GOAL
James Westwood

Desculpe, Ole! Michael Carrick é a melhor opção para assumir o cargo de interino no Manchester United

Será que o sofrimento do Manchester United algum dia vai acabar? Faz apenas 13 anos que Sir Alex Ferguson encerrou seu glorioso reinado de 26 anos, mas parece muito mais tempo devido à lista absurdamente longa de falsos começos e decisões ruins tomadas pelo clube, com Ruben Amorim sendo o mais recente técnico a fracassar na missão de trazer de volta os bons tempos.

O técnico português durou apenas 14 meses no cargo, período em que o United teve sua pior campanha na história da Premier League e perdeu uma final europeia para o Tottenham. Sua insistência em uma formação rígida de 3-4-3 acabou sendo sua ruína, mas a diretoria sabia que Amorim era um técnico focado em sistemas quando o contratou do Sporting de Portugal, assim como sabia que José Mourinho e Louis van Gaal eram treinadores pragmáticos que também não se encaixavam no tão debatido "DNA do United".

Amorim acabou assinando sua própria sentença de morte ao se manifestar sobre a falta de apoio da diretoria do clube, e quem quer que seja escolhido como seu sucessor permanente no início de temporada terá que estar muito mais disposto a acatar o julgamento do CEO Omar Berrada e do diretor de futebol Jason Wilcox, que agora claramente compartilham o poder real quando se trata das operações futebolísticas, sob o olhar atento da controversa gestão da INEOS. É difícil imaginar o time retornando à Liga dos Campeões com uma estrutura administrativa tão problemática, muito menos cumprindo a ambição de Berrada de conquistar o título da Premier League até 2028 .

Por agora, o United só precisa de alguém para estabilizar a equipe até o final do que tem sido mais uma temporada de profunda decepção. Segundo relatos, a disputa pelo cargo de treinador interino estava entre duas lendas do clube: Ole Gunnar Solskjaer e Michael Carrick. Se a nuvem de pessimismo sobre Old Trafford for dissipada, mesmo que temporariamente, o cargo deve ser dado a Carrick, como parece ser o caso agora.
  • FBL-ENG-FACUP-MAN UTD-BRIGHTONAFP

    Baixa de 111 anos

    Darren Fletcher, outro jogador de destaque da era Ferguson, deixou o cargo de treinador do sub-18 para assumir interinamente o comando da equipe principal após a saída de Amorim. Mas qualquer expectativa que ele pudesse ter de permanecer no cargo até o verão foi rapidamente descartada.

    O United empatou em 2 a 2 com o Burnley, ameaçado pelo rebaixamento, na estreia de Fletcher no comando da equipe, o que fez com que o time caísse para a sétima posição na tabela da Premier League. Apesar de o escocês ter lamentado a falta de poder de finalização de sua equipe após bombardear o gol do Burnley com 30 chutes a gol, ele descreveu a experiência como "incrível" e confirmou que estará de volta ao banco de reservas para o próximo jogo dos Red Devils: uma partida da terceira rodada da Copa da Inglaterra contra o Brighton.

    Infelizmente, não houve nada de positivo a se tirar daquela partida. O Brighton merecidamente venceu por 2 a 1 em Old Trafford, com o ex-jogador do United, Danny Welbeck, voltando a assombrar seu antigo clube, e vaias ecoaram das arquibancadas da casa após o apito final.

    O resultado marcou um novo ponto baixo para o United, que foi surpreendido pelo Grimsby Town, da quarta divisão, na Copa da Liga Inglesa em agosto, sofrendo eliminações na primeira tentativa em ambas as competições nacionais pela primeira vez desde 1981/82. Isso também significa que agora eles jogarão apenas 40 partidas nesta temporada, o menor número desde 1914/15. Foi demais para Fletcher, cuja voz embargou ao admitir à imprensa: "É essa a nossa realidade - não podemos nos esconder disso. Não estamos no nível do Manchester United, nem é o que se espera." 

  • FBL-ENG-FACUP-MAN UTD-BRIGHTONAFP

    "Não desperdice a temporada"

    Fletcher também se conformou com o fato de que não estará no comando por muito mais tempo. "Alguém vai chegar e liderá-los, eles precisam garantir que tenham muito pelo que jogar nesta temporada", acrescentou à TNT Sports . "O mais importante para mim é que o grupo de jogadores, seja quem for o líder, se una. A responsabilidade é deles, eles precisam garantir que tenham muito pelo que jogar nesta temporada. Este time ainda é bom o suficiente para alcançar o sucesso nesta temporada, mas eles precisam se esforçar ao máximo."

    De fato, tecnicamente, o United ainda está em uma posição sólida para garantir uma vaga entre os cinco primeiros colocados da Premier League, o que provavelmente será suficiente para se classificar para a Liga dos Campeões, com base no ranking de coeficientes da UEFA. Os Red Devils estão apenas dois pontos atrás do Brentford, quinto colocado, e três pontos atrás do Liverpool, quarto colocado, e Fletcher pediu aos jogadores que não "desperdicem a temporada", já que a salvação ainda está à vista.

    Mas, sendo realistas, eles não serão consistentes o suficiente para alcançar o objetivo. O United venceu apenas duas das últimas nove partidas, perdendo pontos valiosos no campeonato contra times em má fase como Leeds United, Wolves, West Ham e Nottingham Forest. Não haverá uma melhora drástica com esse elenco extremamente limitado. Além do capitão Bruno Fernandes, ninguém consegue manter o nível de desempenho necessário todas as semanas. 

    O principal objetivo do treinador interino, portanto, deve ser simplesmente dar aos torcedores algo para comemorar novamente. Em circunstâncias muito semelhantes, há cerca de sete anos, Solskjaer conseguiu fazer isso. Agora, é a vez de Carrick.

  • Carrick Solskjaer(C)Getty images

    Exigindo "respeito"

    Segundo o The Guardian, tanto Solskjaer quanto Carrick tiveram conversas presenciais com Berrada e Wilcox durante o fim de semana, e o United planeja finalizar a nomeação do técnico interino com bastante antecedência para o importante clássico contra o Manchester City no próximo fim de semana. O ex-técnico dos Red Devils, Solskjaer, era inicialmente visto como o favorito para o cargo, mas Carrick teria se destacado após uma entrevista particularmente impressionante.

    Também foi noticiado que Fletcher poderia fazer parte da comissão técnica de Carrick, juntamente com outro auxiliar, replicando a estrutura que vigorou entre 2018 e 2021. Carrick foi o auxiliar de Solskjaer durante esse período, com Kieran McKenna, atualmente no comando do Ipswich Town, e Mike Phelan completando a equipe.

    Quando Solskjaer foi demitido em novembro de 2021, Carrick assumiu o comando interinamente e promoveu uma melhora imediata. O United venceu o Villarreal por 2 a 0 fora de casa pela Liga dos Campeões, antes de empatar em 1 a 1 com o Chelsea e derrotar o Arsenal por 3 a 2 em Old Trafford. A atuação contra os Gunners foi particularmente animadora, mas, a essa altura, Ralf Rangnick já havia sido escolhido para assumir como técnico interino, e Carrick anunciou sua saída do clube após a partida.

    Significativamente, os jogadores ficaram tristes com a sua partida, como Harry Maguire revelou aos repórteres: "Ele é um cara muito simpático, todos os rapazes o respeitam e ele tem sido incrível com cada um de nós. Vamos sentir saudades dele."

    A palavra-chave ali era "respeito". Carrick voltaria a exigi-lo assim que cruzasse a porta, com nomes como Maguire, Fernandes, Luke Shaw, Diogo Dalot e Amad Diallo entre os membros remanescentes do elenco que ele deixou para trás.

  • Coventry City FC v Middlesbrough FC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Talento comprovado em treinamento

    Quase um ano após sua saída, Carrick assumiu seu primeiro cargo permanente como treinador principal no Middlesbrough. Ele herdou um elenco que ocupava a 21ª posição na tabela do Championship, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, mas conseguiu reverter a situação da noite para o dia.

    De forma notável, o Boro venceu 16 dos seus primeiros 23 jogos sob o comando de Carrick, que conquistou dois prêmios de Melhor Treinador do Mês da EFL. A equipe terminou a temporada 2022/23 em quarto lugar, garantindo uma vaga nos playoffs, mas sofreu uma derrota por 1 a 0 no placar agregado para o Coventry City em dois jogos de semifinais extremamente disputados. Mesmo assim, Carrick recebeu elogios generalizados, tanto da mídia quanto do vestiário .

    “Ele é o técnico com quem sempre sonhei em toda a minha carreira”, disse Chuba Akpom, que conquistou a Chuteira de Ouro do Campeonato com 28 gols pelo Boro naquela temporada. “Quero lutar por ele porque demonstrou muita confiança em mim. Ele me deu liberdade para me expressar e sou muito grato por isso.”

    Jonny Howson, capitão do Boro na época, acrescentou ao The Athletic : “É um jogo divertido. Atacamos, criamos oportunidades, marcamos gols e controlamos a posse de bola. Era assim que Michael jogava.”

    Carrick continuou a proporcionar entretenimento aos torcedores em sua segunda temporada, orquestrando uma campanha emocionante até as semifinais da Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup), e embora o Boro tenha terminado em oitavo lugar no Campeonato Inglês (Championship), o inglês ainda recebeu um novo contrato de três anos. 

    Infelizmente, porém, não houve progresso significativo na temporada 2024/25. O Boro caiu para a 10ª posição na tabela e, consequentemente, a diretoria do clube encerrou o projeto em Carrick. Mas as coisas poderiam ter sido diferentes se não fosse por detalhes mínimos. O Boro estava em quinto lugar faltando seis jogos para o fim da temporada regular e realmente deveria ter se classificado para os playoffs novamente. Infelizmente, eles conquistaram apenas mais quatro pontos, deixando Carrick em uma situação insustentável. 

    Ainda assim, ele deixou o Riverside com uma porcentagem de vitórias muito respeitável de 46,3%, o melhor recorde da história do clube para treinadores na segunda divisão. Carrick também foi o técnico que mais tempo permaneceu no comando do Boro desde o rebaixamento da equipe da Premier League em 2017 e provou sua capacidade de treinar em uma divisão implacável, notória por eliminar os aspirantes a treinador.

  • Ole Gunnar Solskjaer Manchester UnitedGetty

    Revisionismo

    Solskjaer tem mais experiência como treinador do que Carrick, mas, após cerca de 15 anos de carreira à beira do campo, suas credenciais como técnico ainda são incertas. O ícone do United, imortalizado após marcar o gol da vitória na final da Liga dos Campeões de 1999, conquistou três troféus em duas passagens pelo Molde, na Noruega, com um período desastroso de nove meses no Cardiff City entre elas.

    Após o rebaixamento da Premier League no País de Gales, foi uma enorme surpresa quando o United procurou Solskjaer em dezembro de 2018, embora a grande maioria da torcida fosse a favor de seu retorno. O clube havia perdido sua identidade sob o comando de Mourinho, e Solskjaer era visto como a escolha interina ideal para restaurar os valores anteriormente defendidos por Ferguson.

    Ele fez exatamente isso, conquistando 14 vitórias em 17 jogos e garantindo um contrato permanente. Em suas duas primeiras temporadas completas, Solskjaer levou o United ao terceiro e segundo lugares, e ajudou o time a quebrar o recorde de maior sequência invicta fora de casa na Premier League (28 jogos). Nenhum outro técnico desde Ferguson havia conseguido manter os Red Devils entre os quatro primeiros por um período tão longo. Por isso, houve muita revisão sobre a gestão de Solskjaer nos últimos dois anos, à medida que o clube mergulhou em uma profunda crise. 

    Há até quem acredite que Solskjaer ainda estaria no comando se não tivesse sido atrapalhado pelo retorno de Cristiano Ronaldo, mas essa não é a realidade. O United entrou em declínio muito mais rapidamente devido à necessidade de acomodar um Ronaldo de 37 anos, mas Solskjaer teria sido desmascarado mesmo que o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro nunca tivesse sido recontratado.

    Solskjaer conquistou o apoio da torcida ao adotar o estilo de contra-ataque de Ferguson, mas não tinha um Plano B. É por isso que os melhores times atropelaram o United, com a derrota por 5 a 0 em casa para o Liverpool marcando o pior momento de Solskjaer, e por isso que eles frequentemente se frustravam contra defesas fechadas, inclusive na derrota na final da Liga Europa de 2021 contra o Villarreal.

    Não podemos esquecer também que a torcida do United vaiou Solskjaer após seu último jogo, uma imperdoável derrota por 4 a 1 para o Watford. O adorado "assassino com cara de bebê" teve sua chance e a desperdiçou. Recorrer a Solskjaer agora só mostraria que a INEOS não aprendeu com os erros da gestão anterior.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ARSENALAFP

    "100% certo"

    Carrick não é lembrado com tanto carinho quanto Solskjaer por sua época como jogador do United, mas apenas porque seu antigo companheiro de equipe era um atacante que marcou muitos gols importantes. Em termos de importância geral para o time, Carrick possivelmente superou Solskjaer; ele era um mestre na criação de jogadas, com uma amplitude de passes que poucos igualaram na era da Premier League. 

    Ele é uma lenda por mérito próprio e teve um início de carreira admirável como treinador. Merece a mesma oportunidade que Solskjaer recebeu, e o norueguês não deveria estar no seu caminho, principalmente se quiser cumprir a sua palavra.

    "Michael é um homem de valores e princípios, um grande homem de família, mas seu conhecimento também é incomparável", disse Solskjaer em entrevista ao The Athletic em 2023. "No United, às vezes eu via Michael conversando com os jogadores. Alguns deles eram ex-companheiros de equipe, o que não é fácil, mas ele tinha uma autoridade inegável. Tenho 100% de certeza de que Michael será o técnico do Manchester United se quiser."

    Com Carrick, o risco também é muito menor. Se Solskjaer voltasse e falhasse novamente, o presidente da INEOS, Sir Jim Ratcliffe, e a família Glazer ficariam sob forte escrutínio. Desde que deixou o United, ele ocupou apenas um cargo, no Besiktas, da Turquia, onde passou oito meses antes de ser demitido após a eliminação nos playoffs da Conference League para o Lausanne, da Suíça, ironicamente também pertencente à INEOS.

    Além disso, o jornal i Paper está noticiando que Solskjaer acredita que poderia ter outra chance de assumir o cargo em tempo integral no United, o que é um erro. Carrick entende a vaga pelo que ela é: uma solução temporária. O clube quer um nome de peso no verão, em meio a rumores de um possível envolvimento do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, e qualquer tentação de abandonar esse plano deve ser resistida.

    O objetivo é estabilizar a equipe, não transformá-la. Carrick é uma escolha mais segura, capaz de construir uma base sólida para um futuro mais promissor.

