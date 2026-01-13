Desculpe, Ole! Michael Carrick é a melhor opção para assumir o cargo de interino no Manchester United

Quase um ano após sua saída, Carrick assumiu seu primeiro cargo permanente como treinador principal no Middlesbrough. Ele herdou um elenco que ocupava a 21ª posição na tabela do Championship, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, mas conseguiu reverter a situação da noite para o dia.

De forma notável, o Boro venceu 16 dos seus primeiros 23 jogos sob o comando de Carrick, que conquistou dois prêmios de Melhor Treinador do Mês da EFL. A equipe terminou a temporada 2022/23 em quarto lugar, garantindo uma vaga nos playoffs, mas sofreu uma derrota por 1 a 0 no placar agregado para o Coventry City em dois jogos de semifinais extremamente disputados. Mesmo assim, Carrick recebeu elogios generalizados, tanto da mídia quanto do vestiário .

“Ele é o técnico com quem sempre sonhei em toda a minha carreira”, disse Chuba Akpom, que conquistou a Chuteira de Ouro do Campeonato com 28 gols pelo Boro naquela temporada. “Quero lutar por ele porque demonstrou muita confiança em mim. Ele me deu liberdade para me expressar e sou muito grato por isso.”

Jonny Howson, capitão do Boro na época, acrescentou ao The Athletic : “É um jogo divertido. Atacamos, criamos oportunidades, marcamos gols e controlamos a posse de bola. Era assim que Michael jogava.”

Carrick continuou a proporcionar entretenimento aos torcedores em sua segunda temporada, orquestrando uma campanha emocionante até as semifinais da Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup), e embora o Boro tenha terminado em oitavo lugar no Campeonato Inglês (Championship), o inglês ainda recebeu um novo contrato de três anos.

Infelizmente, porém, não houve progresso significativo na temporada 2024/25. O Boro caiu para a 10ª posição na tabela e, consequentemente, a diretoria do clube encerrou o projeto em Carrick. Mas as coisas poderiam ter sido diferentes se não fosse por detalhes mínimos. O Boro estava em quinto lugar faltando seis jogos para o fim da temporada regular e realmente deveria ter se classificado para os playoffs novamente. Infelizmente, eles conquistaram apenas mais quatro pontos, deixando Carrick em uma situação insustentável.

Ainda assim, ele deixou o Riverside com uma porcentagem de vitórias muito respeitável de 46,3%, o melhor recorde da história do clube para treinadores na segunda divisão. Carrick também foi o técnico que mais tempo permaneceu no comando do Boro desde o rebaixamento da equipe da Premier League em 2017 e provou sua capacidade de treinar em uma divisão implacável, notória por eliminar os aspirantes a treinador.