Desculpe, Ole! Michael Carrick é a melhor opção para assumir o cargo de interino no Manchester United

O técnico português durou apenas 14 meses no cargo, período em que o United teve sua pior campanha na história da Premier League e perdeu uma final europeia para o Tottenham. Sua insistência em uma formação rígida de 3-4-3 acabou sendo sua ruína, mas a diretoria sabia que Amorim era um técnico focado em sistemas quando o contratou do Sporting de Portugal, assim como sabia que José Mourinho e Louis van Gaal eram treinadores pragmáticos que também não se encaixavam no tão debatido "DNA do United".
Amorim acabou assinando sua própria sentença de morte ao se manifestar sobre a falta de apoio da diretoria do clube, e quem quer que seja escolhido como seu sucessor permanente no início de temporada terá que estar muito mais disposto a acatar o julgamento do CEO Omar Berrada e do diretor de futebol Jason Wilcox, que agora claramente compartilham o poder real quando se trata das operações futebolísticas, sob o olhar atento da controversa gestão da INEOS. É difícil imaginar o time retornando à Liga dos Campeões com uma estrutura administrativa tão problemática, muito menos cumprindo a ambição de Berrada de conquistar o título da Premier League até 2028 .Por agora, o United só precisa de alguém para estabilizar a equipe até o final do que tem sido mais uma temporada de profunda decepção. Segundo relatos, a disputa pelo cargo de treinador interino estava entre duas lendas do clube: Ole Gunnar Solskjaer e Michael Carrick. Se a nuvem de pessimismo sobre Old Trafford for dissipada, mesmo que temporariamente, o cargo deve ser dado a Carrick, como parece ser o caso agora.
