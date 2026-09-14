A derrota diante do Manchester City não foi apenas mais um tropeço no início de uma temporada que deveria carregar consigo muitas esperanças para o Manchester United, mas trouxe de volta à tona um conjunto de velhas perguntas que o clube achava que estava começando a deixar para trás. Quando o United perde uma partida diante de um adversário que a completou com dez jogadores desde antes do fim do primeiro tempo, pela terceira vez em menos de dez meses, torna-se difícil reduzir o que aconteceu a uma decisão de arbitragem ou a um gol que gerou polêmica.

É verdade que a maior polêmica após a derrota por um gol a zero no estádio do United recaiu sobre o pedido oficial de desculpas apresentado ao clube pela entidade de arbitragem "PGMOL", por causa daquilo que descreveu como um "erro de avaliação" no lance do gol de Erling Haaland, mas o que se discute nos corredores do centro de treinamento em Carrington vai muito além desse episódio.

O problema que Michael Carrick enfrenta já não está ligado a um único momento ou a uma decisão de arbitragem, mas sim à imagem de uma equipe que somou apenas quatro pontos nas primeiras quatro partidas e conquistou apenas uma vitória até agora, essa às custas do Ipswich Town, recém-promovido.

Depois de, anteriormente, Carrick ter se recusado a considerar como um mau começo somar quatro pontos nas primeiras três partidas, incluindo o confronto com o Everton no fim de semana passado, o treinador agora percebe que a realidade é diferente. Somar quatro pontos em quatro partidas não condiz com o nível de expectativas impostas ao Manchester United.

Carrick afirmou após a derrota diante do City: "Não precisamos de uma pausa ou de um recomeço, precisamos apenas seguir em frente e retornar ao caminho das vitórias". Mas o tempo não parece estar a favor do treinador. O Manchester United receberá o Brighton pela Copa da Liga no dia 16 de setembro, antes de visitar o Fulham apenas quatro dias depois.

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No mínimo, Carrick terá de apresentar uma reação clara e um desempenho convincente, para que a próxima pausa para as datas Fifa, que se estende por três semanas, não se transforme em um espaço aberto para perguntas e críticas sobre os motivos da queda de rendimento da equipe em Old Trafford, segundo informou a "BBC Sport".

E pela terceira vez em menos de dez meses, o Manchester United se vê incapaz de lidar com um adversário que completou a partida com dez jogadores desde antes do fim do primeiro tempo. E é aí que reside um dos pontos mais preocupantes, pois a superioridade numérica deveria conceder à equipe que leva vantagem uma maior capacidade de impor seu ritmo, aumentar a pressão, explorar os espaços e transformar a partida em um ataque contínuo.

Mas não foi o que aconteceu diante do Manchester City. A saída de Phil Foden com o cartão vermelho representou um ponto de virada na partida, algo que Enzo Maresca, treinador do City, admitiu após o jogo. Mas, ao mesmo tempo, ele apontou para um paradoxo tático extremamente importante: jogar com dez jogadores obrigou sua equipe a recuar e fechar os espaços, o que privou o United da arma na qual mais se apoia, os contra-ataques.

Maresca afirmou: "Eles são uma equipe que adora os contra-ataques e explorar os espaços atrás da linha de defesa. E quando jogamos com dez jogadores, recuamos e os esperamos, o que impediu que sofrêssemos contra-ataques ou que lhes déssemos espaços atrás de nós. E é por isso que a partida se tornou mais difícil para nós e para eles igualmente".

E é aqui que surge uma das grandes perguntas que Carrick precisa responder: o Manchester United possui as ferramentas necessárias para penetrar em uma equipe que fecha os espaços e recua para defender, ou a equipe ainda se apoia mais nos espaços que os adversários deixam atrás de si?