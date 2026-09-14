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Michael Carrick Man Utd GFXGetty/GOAL

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Desastre do Manchester United: Carrick diante das perguntas das quais todos fugiram

Especiais e Opinião
M. Carrick
B. Fernandes
Manchester United x Manchester City
Manchester United
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Muito dinheiro e poucas respostas: o que está acontecendo dentro de Old Trafford?

A derrota diante do Manchester City não foi apenas mais um tropeço no início de uma temporada que deveria carregar consigo muitas esperanças para o Manchester United, mas trouxe de volta à tona um conjunto de velhas perguntas que o clube achava que estava começando a deixar para trás. Quando o United perde uma partida diante de um adversário que a completou com dez jogadores desde antes do fim do primeiro tempo, pela terceira vez em menos de dez meses, torna-se difícil reduzir o que aconteceu a uma decisão de arbitragem ou a um gol que gerou polêmica.

É verdade que a maior polêmica após a derrota por um gol a zero no estádio do United recaiu sobre o pedido oficial de desculpas apresentado ao clube pela entidade de arbitragem "PGMOL", por causa daquilo que descreveu como um "erro de avaliação" no lance do gol de Erling Haaland, mas o que se discute nos corredores do centro de treinamento em Carrington vai muito além desse episódio.

O problema que Michael Carrick enfrenta já não está ligado a um único momento ou a uma decisão de arbitragem, mas sim à imagem de uma equipe que somou apenas quatro pontos nas primeiras quatro partidas e conquistou apenas uma vitória até agora, essa às custas do Ipswich Town, recém-promovido.

Depois de, anteriormente, Carrick ter se recusado a considerar como um mau começo somar quatro pontos nas primeiras três partidas, incluindo o confronto com o Everton no fim de semana passado, o treinador agora percebe que a realidade é diferente. Somar quatro pontos em quatro partidas não condiz com o nível de expectativas impostas ao Manchester United.

Carrick afirmou após a derrota diante do City: "Não precisamos de uma pausa ou de um recomeço, precisamos apenas seguir em frente e retornar ao caminho das vitórias". Mas o tempo não parece estar a favor do treinador. O Manchester United receberá o Brighton pela Copa da Liga no dia 16 de setembro, antes de visitar o Fulham apenas quatro dias depois.

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No mínimo, Carrick terá de apresentar uma reação clara e um desempenho convincente, para que a próxima pausa para as datas Fifa, que se estende por três semanas, não se transforme em um espaço aberto para perguntas e críticas sobre os motivos da queda de rendimento da equipe em Old Trafford, segundo informou a "BBC Sport".

E pela terceira vez em menos de dez meses, o Manchester United se vê incapaz de lidar com um adversário que completou a partida com dez jogadores desde antes do fim do primeiro tempo. E é aí que reside um dos pontos mais preocupantes, pois a superioridade numérica deveria conceder à equipe que leva vantagem uma maior capacidade de impor seu ritmo, aumentar a pressão, explorar os espaços e transformar a partida em um ataque contínuo.

Mas não foi o que aconteceu diante do Manchester City. A saída de Phil Foden com o cartão vermelho representou um ponto de virada na partida, algo que Enzo Maresca, treinador do City, admitiu após o jogo. Mas, ao mesmo tempo, ele apontou para um paradoxo tático extremamente importante: jogar com dez jogadores obrigou sua equipe a recuar e fechar os espaços, o que privou o United da arma na qual mais se apoia, os contra-ataques.

Maresca afirmou: "Eles são uma equipe que adora os contra-ataques e explorar os espaços atrás da linha de defesa. E quando jogamos com dez jogadores, recuamos e os esperamos, o que impediu que sofrêssemos contra-ataques ou que lhes déssemos espaços atrás de nós. E é por isso que a partida se tornou mais difícil para nós e para eles igualmente".

E é aqui que surge uma das grandes perguntas que Carrick precisa responder: o Manchester United possui as ferramentas necessárias para penetrar em uma equipe que fecha os espaços e recua para defender, ou a equipe ainda se apoia mais nos espaços que os adversários deixam atrás de si?

  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    O United conseguiu montar o time que Carrick deseja?

    Desde a chegada de José Mourinho ao Manchester United, há mais de uma década, a equipe demonstrou uma eficácia evidente quando havia espaços disponíveis à sua frente, especialmente nas transições e nos contra-ataques.

    E apesar das tentativas feitas por Ole Gunnar Solskjaer para mudar esse estilo, ele não conseguiu levar o time a uma identidade diferente de maneira completa.

    A situação se repetiu, em graus variados, com Erik ten Hag e Ruben Amorim, depois de ambos chegarem a Old Trafford na sequência de sucessos domésticos que se apoiaram, em grande parte, em equipes que dominavam as partidas e impunham seu estilo aos adversários.

    Já Carrick, ao longo de sua carreira como jogador, era do tipo que preferia manter a posse de bola e evitar perdê-la, e é lógico, portanto, que ele tenha o desejo de transferir essa filosofia para o seu time. Mas ter a bola é uma coisa, e a capacidade de mantê-la diante de um adversário organizado e recuado é algo completamente diferente.

    A posse de bola por si só não garante a criação de chances. Isso exige jogadores que possuam visão, habilidade e capacidade de se movimentar em espaços reduzidos, além de um sistema capaz de desmontar uma defesa que preserva sua coesão e fecha os caminhos diante dos atacantes. E este é exatamente o teste que o Manchester United parece não ter conseguido superar até agora.


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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    155 milhões de libras esterlinas: onde está o impacto das novas contratações?

    A estratégia do Manchester United no mercado de transferências de verão focou de forma clara no reforço do meio-campo, e o clube gastou cerca de 155 milhões de libras esterlinas na esperança de resolver problemas que a equipe enfrentou nas últimas temporadas. Mas o impacto real desses investimentos permaneceu limitado até agora.

    Youri Tielemans ainda não recuperou plenamente sua forma física e seu nível habitual, enquanto Carlos Baleba não disputou sua primeira partida com a equipe até o momento. Além disso, André Santos saiu do time titular após a partida de abertura contra o Hull, contentando-se em ficar no banco de reservas sem participar diante do Manchester City. Portanto, o grande investimento não se converteu, até agora, em uma diferença clara dentro de campo.

    E os pontos de interrogação não se limitam apenas ao meio-campo. Com a interrupção da sequência de participações de Luke Shaw como titular na Premier League em 41 partidas consecutivas, não houve nenhuma nova contratação para a posição de lateral-esquerdo, apesar de a maioria dos observadores esperar que o clube se movimentasse para reforçar essa posição.

    Já no ataque, a decisão de lançar Joshua Zirkzee, que esteve disponível para transferência durante toda a janela de verão, no lugar de Marcus Rashford a apenas sete minutos do fim da partida foi um indício adicional das opções limitadas à disposição de Carrick.

    E o mais significativo é que o United utilizou apenas duas substituições durante a partida. Com todos esses detalhes, a pergunta se torna legítima: a equipe foi realmente montada de acordo com a forma como Carrick quer jogar?


  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Bruno Fernandes: o jogador do qual o United não consegue abrir mão?

    Bruno Fernandes representa outra questão que não pode ser ignorada. O capitão português fez na temporada passada uma de suas melhores campanhas de todos os tempos, conquistando os prêmios da PFA e da FWA de melhor jogador da temporada, depois de ter marcado nove gols e dado 22 assistências, um recorde na Premier League.

    Mas o cenário na atual temporada é diferente. Fernandes marcou três gols e deu uma assistência até agora, números ofensivos que parecem bons por si só, mas a queda em suas contribuições na criação de gols não é o único ponto preocupante.

    O mais importante é que sua influência geral nas partidas parece menor do que era na temporada passada. Durante o confronto com o Manchester City, alguns observadores notaram claros sinais de cansaço no jogador, o que abre a porta para outra pergunta relacionada à gestão que Carrick faz do esforço de seu capitão.

    Fernandes havia atuado no confronto contra a equipe azerbaijana do Sabah pela Liga dos Campeões da Europa, e embora o adversário ocupe uma posição modesta em comparação com os clubes da competição, era compreensível que Carrick fizesse questão de não correr riscos, especialmente porque o Manchester United estava retornando à participação na mais importante competição europeia após uma ausência de dois anos.

    Mas o problema é que o United vencia por três gols a zero ao fim do primeiro tempo, e sabia que havia apenas três dias separando aquela partida do confronto com o Manchester City. Ainda assim, Carrick manteve seu capitão em campo durante todos os noventa minutos, apesar de ter feito por completo as cinco substituições disponíveis.

    E com Fernandes entrando no último ano de seu contrato, tendo o Manchester United a opção de estendê-lo até o verão de 2028, a dependência contínua e excessiva dele gera preocupação. Se a equipe não consegue manter seu equilíbrio sem seu melhor jogador, qualquer queda no nível de Fernandes ou um eventual esgotamento pode deixar o United diante de um problema muito maior.


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  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    Carrick diante do teste mais difícil: ele merece a confiança?

    Quando o Manchester United decidiu efetivar Carrick como treinador permanente em maio passado, com um contrato de dois anos, a decisão foi baseada no trabalho que ele apresentou durante o período em que assumiu o comando de forma interina após a demissão de Rúben Amorim. Ele conduziu a equipe a 12 vitórias em 17 partidas, um retrospecto que deu aos torcedores do clube a esperança de que Carrick fosse o homem capaz de devolver a estabilidade a Old Trafford.

    Mas a decisão provocou, ao mesmo tempo, comparações com a experiência de Ole Gunnar Solskjaer. O norueguês também recebeu a oportunidade de treinar o Manchester United em caráter permanente depois de apresentar resultados sólidos durante um período interino em 2019, antes que os questionamentos começassem gradualmente a surgir sobre sua capacidade de levar a equipe ao topo.

    Apesar das críticas que o perseguiram, Solskjaer ainda é o único treinador do Manchester United na era pós-Sir Alex Ferguson a conduzir a equipe ao encerramento da temporada entre os três primeiros colocados em duas ocasiões consecutivas. E esse é o perigo que Carrick enfrenta agora.

    Bons resultados durante um período interino são uma coisa; manter o mesmo nível sob a pressão de uma temporada inteira, lidar com as lesões, com o mercado de transferências, com a pressão da torcida e da imprensa, e tomar as decisões decisivas nos grandes jogos, é algo completamente diferente. Por isso, o debate sobre o quão competente Carrick é como treinador de alto nível vai continuar até que ele apresente as respostas dentro de campo.


  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Por que Carrick não pressionou para decidir a partida?

    Talvez a pergunta mais urgente após o confronto com o Manchester City tenha relação com o que aconteceu depois da inferioridade numérica no time visitante. Carrick realmente tentou aproveitar a situação e lançar um ataque decisivo para encerrar a partida? O treinador considerou que sua equipe foi a parte melhor em alguns momentos do jogo.

    Ele disse: "Acredito que tivemos a iniciativa até certo ponto, especialmente no segundo tempo. Antes de eles marcarem o gol, eu via que éramos a parte melhor. E achei que poderíamos melhorar o desempenho em comparação com a segunda parte do primeiro tempo, e esperava que voltássemos após o intervalo e construíssemos um ímpeto ofensivo".

    Carrick apontou que sua equipe finalizou uma bola que voltou da trave, e que o andamento da partida estava seguindo conforme ele queria antes do gol. Mas ele admitiu no fim que o time não foi decisivo o suficiente, afirmando: "Poderíamos ter encerrado a partida de forma melhor, e poderíamos ter sido mais criativos".

    E essa frase talvez resuma todo o problema. O Manchester United teve períodos de controle, mas não os transformou em uma superioridade real. Conseguiu a vantagem numérica, mas não a aproveitou como deveria. Teve a posse de bola, mas não criou perigo o suficiente. E gastou muito dinheiro no mercado de transferências, mas as novas contratações ainda não deixaram sua marca.


  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    As perguntas são muitas, e o tempo se esgota

    Ninguém fala, até o momento, em clima de pânico dentro do Manchester United, e Carrick ainda tem tempo suficiente para corrigir o rumo. O problema, porém, é que as perguntas que rondam a equipe não são novas.

    Como o United lida com o adversário que fecha os espaços? As contratações do verão foram realmente suficientes? Carrick tem alternativas que lhe permitam mudar os jogos a partir do banco de reservas? A equipe depende mais do que deveria de Bruno Fernandes? E o treinador consegue transformar sua filosofia baseada na posse de bola em um futebol ofensivo eficiente?

    Então vem a maior pergunta de todas: será Carrick o treinador realmente capaz de devolver o Manchester United ao lugar que o clube e sua torcida desejam? A resposta não virá das entrevistas coletivas, nem das justificativas, nem dos pedidos de desculpas sobre a arbitragem. Ela virá do campo.

    E, com o confronto contra o Brighton na Copa da Liga, seguido do Fulham no Campeonato, antes da longa pausa para a data Fifa, Carrick se vê diante de uma oportunidade que não admite adiamento.

    A derrota para o Manchester City pode ser apenas mais um revés em uma tabela extensa, mas a forma como o United perdeu trouxe de volta à tona perguntas que todos julgavam já pertencer ao passado.

    E, agora, não basta mais que Carrick peça a seu time apenas para "seguir em frente", mas sim que apresente respostas claras a perguntas que já se tornaram muito familiares em Old Trafford.


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