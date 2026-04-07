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Derrotou o Real Madrid e discutiu com Ronaldo... Faleceu o “principal adversário de Guardiola”

M. Lucescu
P. Guardiola
Romênia
Espanha

Alcançou grandes conquistas no mundo do treinamento

 Faleceu hoje, terça-feira, um técnico lendário, que obteve grande sucesso em vários países europeus e conseguiu conquistar o título da Supercopa da Europa contra o Real Madrid.

O jornal “As” informou que o técnico romeno Mircea Lucescu, descrito como “o principal adversário de Guardiola”, faleceu aos 80 anos, poucos dias após sua demissão do cargo de técnico da seleção de seu país.

 O Hospital Universitário de Emergência de Bucareste anunciou, em comunicado oficial, que Mircea Lucescu faleceu hoje, terça-feira, 7 de abril de 2026, por volta das 20h30 (horário local).

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    O estado de saúde deteriorou-se gravemente antes do falecimento

     Embora seu estado tivesse se estabilizado inicialmente após sofrer um ataque cardíaco, ele se agravou seriamente após sofrer um segundo ataque cardíaco na última sexta-feira.

     Na manhã do último domingo, representantes do Hospital Universitário de Emergência de Bucareste emitiram um comunicado informando sobre a deterioração do estado de saúde de Lucescu, que foi transferido para a unidade de terapia intensiva durante a noite.

    O ministro da Saúde, Alexandru Rogopete, anunciou que o estado de Lucescu era “crítico” e, pouco depois, ele foi colocado em coma induzido. No final da noite de domingo, seus filhos, incluindo Razvan, técnico do PAOK, chegaram ao hospital para se despedir dele.

    Luchescu jogou pelo Dinamo de Bucareste e representou a seleção de seu país 64 vezes, incluindo a Copa do Mundo de 1970, mas sua fama cresceu significativamente quando passou a atuar como técnico.

     Luchescu é considerado um dos melhores treinadores da história da Romênia, tendo treinado na Romênia, Itália, Turquia, Ucrânia e Rússia, e feito história com o Shakhtar durante os 12 anos que passou no clube, conquistando 8 títulos do campeonato, 7 copas e a Copa da UEFA.

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    A crise entre Luchescu e Guardiola

     E ainda está gravado na memória o momento em que ele invadiu a coletiva de imprensa de Pep Guardiola após uma partida contra o Barcelona, gritando “Vergonha!” porque o Barcelona não havia recuperado a bola que resultou em um dos gols deles.

     Apesar desse incidente, que levou o jornal a descrevê-lo como o maior inimigo de Guardiola, Pep e Mircea construíram posteriormente uma amizade sólida baseada no respeito mútuo.

    Lucescu também treinou Ronaldo no Inter de Milão, onde teve desentendimentos com ele devido às diferenças de personalidade.

     Na Turquia, ele alcançou uma de suas maiores conquistas com o Galatasaray ao vencer a Supercopa da Europa em Mônaco contra o Real Madrid em 2000.

    Ele também conquistou o título do Campeonato Turco com o Galatasaray e o Beşiktaş, mas esse sucesso foi seguido por uma fase menos bem-sucedida como técnico da seleção turca.

  • A última parada de Luchesko

    Seu último cargo foi o de técnico da seleção de seu país, a Romênia, que ele voltou a comandar 38 anos após sua primeira passagem pelo cargo; embora tenham chegado à repescagem para a Copa do Mundo, a derrota nas semifinais para a Turquia impediu os romenos de se classificarem para a Copa.

     Poucas horas depois, foi anunciado a saída de Lucescu e, pior ainda, ele sofreu um ataque cardíaco que tirou a vida de uma das lendas do futebol romeno.

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