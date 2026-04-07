Embora seu estado tivesse se estabilizado inicialmente após sofrer um ataque cardíaco, ele se agravou seriamente após sofrer um segundo ataque cardíaco na última sexta-feira.

Na manhã do último domingo, representantes do Hospital Universitário de Emergência de Bucareste emitiram um comunicado informando sobre a deterioração do estado de saúde de Lucescu, que foi transferido para a unidade de terapia intensiva durante a noite.

O ministro da Saúde, Alexandru Rogopete, anunciou que o estado de Lucescu era “crítico” e, pouco depois, ele foi colocado em coma induzido. No final da noite de domingo, seus filhos, incluindo Razvan, técnico do PAOK, chegaram ao hospital para se despedir dele.

Luchescu jogou pelo Dinamo de Bucareste e representou a seleção de seu país 64 vezes, incluindo a Copa do Mundo de 1970, mas sua fama cresceu significativamente quando passou a atuar como técnico.

Luchescu é considerado um dos melhores treinadores da história da Romênia, tendo treinado na Romênia, Itália, Turquia, Ucrânia e Rússia, e feito história com o Shakhtar durante os 12 anos que passou no clube, conquistando 8 títulos do campeonato, 7 copas e a Copa da UEFA.