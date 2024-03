Alegando depressão, Dani Stone pediu ajuda em suas redes sociais: "Minha vida está escapando das minhas mãos"

Daniel Osvaldo está vivendo uma situação muito difícil. O ex-atacante do Boca Juniors, da Juventus, da Roma e da seleção da Itália revelou estar enfrentando uma forte depressão e o vício em álcool e drogas, em um vídeo publicado em sua conta oficial do Instagram, no qual fez um apelo público por ajuda para superar essa situação.

"Sinto que minha vida está escapando das minhas mãos", confessou.