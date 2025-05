A dupla ex-Barcelona e agora do Inter Miami embarcou em uma nova jornada, lançando um clube do zero

O artigo continua abaixo O artigo continua abaixo O artigo continua abaixo Mais artigos abaixo Messi e Suárez criam clube no Uruguai

Deportivo LSM começará na quarta divisão

Dupla do Inter Miami embarca em nova jornada 📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢