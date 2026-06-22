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Depois do hat-trick de Messi... Al-Salami se recusa a subestimar a Argélia

Jordânia x Argélia
Jordânia
Argélia
Copa do Mundo
J. Sellami
Jordânia
Argélia
Marrocos

O marroquino Jamal Al-Salamy, técnico da seleção da Jordânia, afirmou que o nervosismo da partida de estreia, que dominou seus jogadores durante sua primeira participação na Copa do Mundo, já desapareceu, reforçando sua confiança na capacidade da equipe de apresentar o desempenho esperado contra a Argélia, amanhã, terça-feira.

A Jordânia estreou-se na Copa do Mundo com uma derrota por 1 a 3 para a Áustria, enquanto a Argélia perdeu por 3 a 0 para a Argentina, com gols de Lionel Messi.

“Sabemos que o nervosismo da primeira partida já ficou para trás. Os jogadores estão mais confiantes em suas habilidades”, disse Al-Salamy em declarações à imprensa divulgadas pela agência Reuters.

Ele acrescentou: “Agora eles estão mais tranquilos e confiantes de que darão o melhor de si em campo”.

Jamal El-Salamy alertou contra a extração de conclusões exageradas a partir da derrota da Argélia para a Argentina.

Ele comentou: “Eles jogaram contra os campeões mundiais. A seleção argelina é forte no ataque, rápida e conta com jogadores importantes, mesmo entre os reservas”.

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O desempenho em campo é mais importante do que o resultado

    Apesar da grande importância da partida e da possibilidade de um confronto árabe repleto de emoções, Al-Salamy afirmou que a maneira como a Jordânia jogará é mais importante para ele do que o próprio resultado, destacando a grande disciplina demonstrada por seus jogadores contra a Áustria.

    “Não recebemos nenhum cartão amarelo, e isso reflete o espírito positivo dentro do nosso grupo”, disse ele.

    E acrescentou: “Mais importante do que o resultado ou qualquer outra coisa é o desempenho dentro de campo, para mostrarmos uma imagem digna da seleção jordaniana”.

    E concluiu: “Fora do campo, somos irmãos e nos amamos; essa partida vai incorporar o espírito árabe entre irmãos”.

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