Depois do hat-trick de Messi... Al-Salami se recusa a subestimar a Argélia

O marroquino Jamal Al-Salamy, técnico da seleção da Jordânia, afirmou que o nervosismo da partida de estreia, que dominou seus jogadores durante sua primeira participação na Copa do Mundo, já desapareceu, reforçando sua confiança na capacidade da equipe de apresentar o desempenho esperado contra a Argélia, amanhã, terça-feira.

A Jordânia estreou-se na Copa do Mundo com uma derrota por 1 a 3 para a Áustria, enquanto a Argélia perdeu por 3 a 0 para a Argentina, com gols de Lionel Messi.

“Sabemos que o nervosismo da primeira partida já ficou para trás. Os jogadores estão mais confiantes em suas habilidades”, disse Al-Salamy em declarações à imprensa divulgadas pela agência Reuters.

Ele acrescentou: “Agora eles estão mais tranquilos e confiantes de que darão o melhor de si em campo”.

Jamal El-Salamy alertou contra a extração de conclusões exageradas a partir da derrota da Argélia para a Argentina.

Ele comentou: “Eles jogaram contra os campeões mundiais. A seleção argelina é forte no ataque, rápida e conta com jogadores importantes, mesmo entre os reservas”.