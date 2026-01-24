+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
"Demitido pela manhã" - Torcida do Tottenham canta pela saída do técnico Thomas Frank

Thomas Frank foi alvo de cânticos de "demitido pela manhã" por parte dos torcedores do Tottenham após o time do técnico dinamarquês perder mais pontos na Premier League, em um empate de 2 a 2 com o Burnley

O ex-técnico do Brentford está sob imensa pressão após uma série de atuações ruins no campeonato nacional ao longo da temporada 2025/26, apesar de o time estar entre os oito primeiros colocados da Liga dos Campeões. O Tottenham conquistou apenas 28 pontos em 23 jogos na liga e tem uma sequência de jogos muito difícil pela frente em fevereiro.

  • Tottenham, em má fase, amplia sua sequência sem vitórias na Premier League

    O Tottenham voltou a apresentar um futebol apático na tarde de sábado, empatando em 2 a 2 com o Burnley, que ocupa a 19ª posição. Micky van de Ven abriu o placar para os visitantes com um belo gol aos 38 minutos, mas o zagueiro adversário, Axel Tuanzebe, empatou pouco antes do intervalo.

    O Burnley ameaçou levar os três pontos quando Lyle Foster abriu o placar no segundo tempo, mas, mais uma vez, o Tottenham teve que agradecer a um zagueiro, Cristian Romero, que cabeceou para o gol nos acréscimos e evitou mais uma derrota. A partida, no entanto, continua a má fase recente do time na Premier League. Os Spurs agora acumulam cinco jogos sem vencer, sendo que a última vitória, contra o Crystal Palace no final de dezembro, foi precedida por outra sequência desastrosa de apenas uma vitória em seis partidas.

    Torcedores do Spurs cantam pedindo a demissão de Frank

    Frank tem estado sob intensa pressão nas últimas semanas, com a derrota por 2 a 1 para o West Ham, ameaçado pelo rebaixamento, o que gerou rumores de que o dinamarquês poderia ser demitido após uma sequência de resultados ruins. Ele acabou sendo mantido no comando para a vitória sobre o Borussia Dortmund, o que parece ter prolongado sua permanência, mas os torcedores do Spurs continuam extremamente preocupados com as perspectivas da equipe e alguns na arquibancada visitante em Turf Moor chegaram a cantar pedindo sua demissão ao final da partida.

    Frank manteve-se confiante após o jogo, dizendo aos repórteres: "Não acho que foi uma má atuação. Talvez não tenha sido o resultado que esperávamos. Acho que a atuação, se você olhar para ela durante todo o jogo, especialmente no primeiro tempo, foi boa. A maneira como terminamos o jogo, boa. Segundo tempo mediano, que você já viu muitas vezes.

    "Então, infelizmente, faltaram dois momentos em que não defendemos bem o suficiente. É nisso que estamos trabalhando muito, muito duro, para tentar melhorar. Enquanto estamos lutando com todas as forças para atuar na Champions League e na Premier League. É assim que é.

    "Acho que a mensagem para os fãs, como venho dizendo o tempo todo, é que estamos trabalhando muito para garantir que tudo esteja indo na direção certa e continuaremos fazendo isso." 

    Frank foi vaiado pelos torcedores da casa após a derrota para o West Ham, o que significa que isso aconteceu pela segunda vez em uma semana.

  • Futuro de Frank em jogo apesar da vitória sobre o Dortmund

    Este último resultado só aumenta a pressão sobre Frank. Ele teve um breve alívio ao vencer o Dortmund, mas sua porcentagem de vitórias com o Spurs agora está em 35,29% e as coisas não devem ficar mais fáceis no próximo mês. 

    Após a viagem da Liga dos Campeões para Eintracht Frankfurt, o Tottenham enfrenta o Manchester City, o Manchester United e o Newcastle United no espaço de dez dias. Mais tarde, em fevereiro, eles enfrentam os líderes da liga e rivais do norte de Londres, Arsenal, antes dos clássicos da capital contra o Fulham e o Crystal Palace no início de março. Se a má fase continuar durante esse período difícil, Frank poderá em breve perder o emprego.

    Retorno à Liga dos Campeões é o próximo para Frank e Tottenham

    Embora o empate de sábado tenha sido a mais recente decepção em uma temporada terrível na Premier League até agora, o Tottenham estranhamente prosperou na Liga dos Campeões ao vencer o Villarreal, Copenhagen, Slavia Praga e Dortmund.

    A vitória sobre o Dortmund levou o Tottenham ao quinto lugar na tabela da fase de grupos, e uma vitória em Frankfurt garantiria uma vaga entre os oito primeiros, o que significa que eles evitariam a disputa dos playoffs da fase eliminatória. Essa partida acontece na quarta-feira à noite, com todos os 36 times em campo simultaneamente, no que promete ser uma noite incrivelmente agitada do futebol europeu.

