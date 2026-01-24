"Demitido pela manhã" - Torcida do Tottenham canta pela saída do técnico Thomas Frank

Frank tem estado sob intensa pressão nas últimas semanas, com a derrota por 2 a 1 para o West Ham, ameaçado pelo rebaixamento, o que gerou rumores de que o dinamarquês poderia ser demitido após uma sequência de resultados ruins. Ele acabou sendo mantido no comando para a vitória sobre o Borussia Dortmund, o que parece ter prolongado sua permanência, mas os torcedores do Spurs continuam extremamente preocupados com as perspectivas da equipe e alguns na arquibancada visitante em Turf Moor chegaram a cantar pedindo sua demissão ao final da partida.

Frank manteve-se confiante após o jogo, dizendo aos repórteres: "Não acho que foi uma má atuação. Talvez não tenha sido o resultado que esperávamos. Acho que a atuação, se você olhar para ela durante todo o jogo, especialmente no primeiro tempo, foi boa. A maneira como terminamos o jogo, boa. Segundo tempo mediano, que você já viu muitas vezes.

"Então, infelizmente, faltaram dois momentos em que não defendemos bem o suficiente. É nisso que estamos trabalhando muito, muito duro, para tentar melhorar. Enquanto estamos lutando com todas as forças para atuar na Champions League e na Premier League. É assim que é.

"Acho que a mensagem para os fãs, como venho dizendo o tempo todo, é que estamos trabalhando muito para garantir que tudo esteja indo na direção certa e continuaremos fazendo isso."

Frank foi vaiado pelos torcedores da casa após a derrota para o West Ham, o que significa que isso aconteceu pela segunda vez em uma semana.