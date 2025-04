Dele Alli voltou a sorrir no Como, mas tem que driblar o diabinho em seu ombro para buscar vaga na Copa do Mundo

O jogador de 28 anos teve uma estreia desastrosa, marcada por uma expulsão, mas está determinado a dar a volta por cima e corrigir o erro

Quando foi substituído no intervalo do empate sem gols entre Besiktas e Antalyaspor, em fevereiro de 2023, Dele Alli não imaginava que levaria mais de dois anos para voltar a pisar em campo. Uma lesão muscular encerrou seu empréstimo em Istambul, e, logo depois, ele se internou voluntariamente em uma clínica de reabilitação para tratar o vício em pílulas para dormir.

Após se recuperar mentalmente, Dele ainda tentou recuperar a forma física, mas não conseguiu antes do fim de seu contrato com o Everton, que expirou em julho de 2024. Assim, ele se viu como agente livre — um contraste marcante para alguém que, anos antes, era visto como uma das maiores promessas do futebol mundial.

Depois de meses de especulações, o Como foi confirmado como seu novo clube, após um breve período de testes logo após o Natal. Ainda havia muito trabalho a fazer para recuperar o ritmo de jogo, mas, após semanas de treinos e preparação física, ele finalmente estava pronto para voltar a jogar.

E então, mais um baque. Apenas dez minutos após sua estreia, Dele foi expulso. O Como perdia para o Milan, e o cartão vermelho veio após uma revisão do VAR por uma entrada considerada imprudente em seu amigo Ruben Loftus-Cheek.

A suspensão de um jogo já foi cumprida, e agora ele está pronto para retornar — mais uma vez — neste sábado (05), quando o Como enfrenta o Monza, lanterna da tabela. Pior do que a última aparição, certamente não pode ser.