Dele Alli treina com o Tottenham após participação especial na derrota do Arsenal, enquanto ex-estrela da Inglaterra planeja retorno ao futebol
Retornando ao Spurs para treinamento individual
De acordo com relatos, Dele fez um retorno sensacional às instalações de treinamento do Tottenham. O jogador de 29 anos, que está sem clube desde que deixou o time italiano Como no ano passado, recebeu permissão especial para usar os campos de elite. Atualmente, ele está realizando sessões individuais de condicionamento físico para se preparar para o próximo passo em sua carreira.
Embora não esteja participando dos treinos da equipe principal de Igor Tudor ou da academia, Dele está trabalhando diligentemente sob a orientação de um treinador particular. O ex-jogador da seleção inglesa compartilhou recentemente seu progresso nas redes sociais, postando imagens de seus rigorosos treinos na academia e no gramado. Sua postagem, com a legenda “Faça o que te faz feliz”, recebeu comentários de apoio de outros profissionais, incluindo seus ex-companheiros de equipe Jack Grealish e Kyle Walker-Peters.
Conexão emocional com os torcedores do Tottenham
Este desenvolvimento de treinamento segue orecente retorno emocionante de Dele como convidado de honra durante o clássico do norte de Londres contra o Arsenal. Apesar da derrota por 4 a 1, o clima era animado quando o meio-campista se dirigiu à torcida no intervalo. Ele transmitiu uma mensagem sincera, dizendo aos torcedores que eles sempre serão sua família e reconhecendo a longa jornada que compartilharam desde que ele chegou do MK Dons.
A recepção comoveu claramente o duas vezes eleito Jovem Jogador do Ano pela PFA, que atingiu o auge de sua carreira no norte de Londres, marcando 67 gols e dando 59 assistências. Expressando sua profunda gratidão, Dele admitiu que o amor que sentiu durante sua passagem pelo Tottenham foi surreal. Ele afirmou com firmeza que deve um enorme agradecimento aos torcedores, brincando que espera voltar a jogar futebol competitivo muito em breve.
“Mal posso esperar para voltar a jogar, espero que não demore muito”, disse ele.
Superando desafios pessoais e profissionais
O caminho de volta aos gramados tem sido inegavelmente difícil para o talentoso meia. Dele não participa de uma partida oficial desde março de 2025, quando sua breve passagem pelo Como terminou prematuramente após receber um cartão vermelho direto aos nove minutos de jogo. Sua passagem pela Itália foi marcada por lesões e falta de oportunidades, já que ele lutava para garantir minutos regulares como reserva de Nico Paz.
Além dos reveses em campo, Dele enfrentou corajosamente um profundo trauma pessoal, tendo anteriormente revelado suas experiências angustiantes na infância e os abusos que sofreu antes de ser adotado. Essas revelações corajosas o tornaram ainda mais querido pelo mundo do futebol. Agora, visivelmente em uma situação muito melhor em sua vida, ele continua firmemente determinado a superar esses momentos difíceis e silenciar seus críticos, retornando ao mais alto nível do esporte.
Explorando futuras transferências e opções de carreira
À medida que Dele intensifica suas sessões particulares no Hotspur Way, as especulações sobre seu próximo destino continuam a aumentar. Embora um retorno de conto de fadas ao clube de sua infância, o MK Dons, tenha sido recentemente descartado pelo técnico como um boato “louco”, o pedigree inegável do meio-campista significa que ele provavelmente não terá falta de ofertas. Especialistas em futebol europeu sugeriram que times ambiciosos da La Liga espanhola, como o Sevilla, poderiam oferecer o ambiente perfeito.
Embora seu sonho de participar da Copa do Mundo deste verão possa estar fora de questão, seu foco principal continua sendo exclusivamente recuperar sua forma física para os jogos. Em última análise, ver Dele de volta ao gramado em um ambiente familiar e solidário é um sinal positivo.
