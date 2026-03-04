Dele Alli treina com o Tottenham após participação especial na derrota do Arsenal, enquanto ex-estrela da Inglaterra planeja retorno ao futebol

De acordo com relatos, Dele fez um retorno sensacional às instalações de treinamento do Tottenham. O jogador de 29 anos, que está sem clube desde que deixou o time italiano Como no ano passado, recebeu permissão especial para usar os campos de elite. Atualmente, ele está realizando sessões individuais de condicionamento físico para se preparar para o próximo passo em sua carreira.

Embora não esteja participando dos treinos da equipe principal de Igor Tudor ou da academia, Dele está trabalhando diligentemente sob a orientação de um treinador particular. O ex-jogador da seleção inglesa compartilhou recentemente seu progresso nas redes sociais, postando imagens de seus rigorosos treinos na academia e no gramado. Sua postagem, com a legenda “Faça o que te faz feliz”, recebeu comentários de apoio de outros profissionais, incluindo seus ex-companheiros de equipe Jack Grealish e Kyle Walker-Peters.