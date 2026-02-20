Dele Alli retorna ao Tottenham! O meio-campista, que está sem clube, fará uma participação especial no Spurs enquanto continua a busca por um novo clube

Dele preferiria não ter uma pausa em sua agenda que permitisse um retorno ao norte de Londres. Ele foi dispensado pelo Como em setembro de 2025, após ter feito apenas uma aparição como substituto, que resultou em um cartão vermelho, e está sem clube desde então.

Ele foi avisado de que não será fácil conseguir outro contrato depois de ter tido pouco tempo de jogo nos últimos três anos. O ex-zagueiro do Spurs, Stephan Carr, falou ao GOAL sobre a tentativa de Dele de encontrar um novo clube: “É assustador como ele caiu. Ele tem apenas 29 anos, acabou de passar do auge da carreira, mas a quantidade de futebol que jogou nos últimos anos é muito baixa.

“É muito difícil. Não é diferente de quando você se lesiona, faz todos os treinos e leva tempo para voltar à forma. Ele perdeu muitos jogos. Pelo que ele diz, parece que ainda tem vontade. Mas suas chances estão ficando muito pequenas agora.

“Se alguém lhe dará uma oportunidade... Ele é um jogador de ponta, jogou pela Inglaterra, mas isso agora é passado. O que importa é o presente, e ele não tem jogado, não tem tido um bom desempenho. É sua última chance. Se ele terá outra oportunidade muito boa, ou se ainda tem vontade...

“Onde quer que ele vá parar, não vai poder escolher. Pode ser um teste em que ele tenha que provar seu valor. A questão é se ele tem coragem para isso. Eu mesmo já passei por isso, fui a um teste. Para mim, não foi um problema. É muito difícil, é uma situação diferente. Não conheço o rapaz, sua personalidade ou as pessoas ao seu redor. Ele caiu em desgraça de forma dramática. É muito difícil voltar. Sei que sua cabeça diz isso, mas seu corpo não vai concordar, porque ele não joga há muito tempo e não está acostumado.”