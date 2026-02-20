Getty
Dele Alli retorna ao Tottenham! O meio-campista, que está sem clube, fará uma participação especial no Spurs enquanto continua a busca por um novo clube
Como Dele se saiu durante sua memorável passagem pelo Spurs
Dele ingressou no Tottenham em 2015, após seu potencial ser reconhecido no clube MK Dons, onde jogava desde criança. Ele se adaptou rapidamente à elite da Premier League e foi eleito duas vezes o Jovem Jogador do Ano pela PFA.
Ele marcou 67 gols pelo Spurs em 269 partidas, além de ter disputado 37 partidas pela seleção inglesa. Dele assumiu um novo desafio ao ingressar no Everton em 2022, mas desde então vem enfrentando dificuldades para recuperar a forma e a condição física.
Dele será convidado especial no clássico do norte de Londres
Ele continua sendo um dos favoritos dos torcedores do Spurs e estará de volta a um ambiente familiar quando o Arsenal visitar o Tottenham Hotspur Stadium. Uma declaração oficial no site oficial do clube diz: “Dele retorna ao Tottenham Hotspur Stadium no domingo como nosso convidado especial para o clássico do norte de Londres.
Um dos jogadores mais populares da era moderna — 67 gols em 269 partidas em todas as competições —, o meio-campista ofensivo conquistou o coração dos torcedores do Spurs durante seus sete anos no Lilywhite, de 2015 a 2022. Tudo isso é resumido na música “We've got Dele...” (Temos o Dele...), que foi a primeira cantada pelos torcedores no novo estádio, antes da noite de inauguração contra o Palace, em abril de 2019.
“Os torcedores poderão cantar para ele novamente no intervalo do jogo de domingo, quando ele sem dúvida relembrará algumas memórias mágicas do Spurs com Paul Coyte.”
Em julgamento: Dele foi avisado de que precisará conquistar outro contrato
Dele preferiria não ter uma pausa em sua agenda que permitisse um retorno ao norte de Londres. Ele foi dispensado pelo Como em setembro de 2025, após ter feito apenas uma aparição como substituto, que resultou em um cartão vermelho, e está sem clube desde então.
Ele foi avisado de que não será fácil conseguir outro contrato depois de ter tido pouco tempo de jogo nos últimos três anos. O ex-zagueiro do Spurs, Stephan Carr, falou ao GOAL sobre a tentativa de Dele de encontrar um novo clube: “É assustador como ele caiu. Ele tem apenas 29 anos, acabou de passar do auge da carreira, mas a quantidade de futebol que jogou nos últimos anos é muito baixa.
“É muito difícil. Não é diferente de quando você se lesiona, faz todos os treinos e leva tempo para voltar à forma. Ele perdeu muitos jogos. Pelo que ele diz, parece que ainda tem vontade. Mas suas chances estão ficando muito pequenas agora.
“Se alguém lhe dará uma oportunidade... Ele é um jogador de ponta, jogou pela Inglaterra, mas isso agora é passado. O que importa é o presente, e ele não tem jogado, não tem tido um bom desempenho. É sua última chance. Se ele terá outra oportunidade muito boa, ou se ainda tem vontade...
“Onde quer que ele vá parar, não vai poder escolher. Pode ser um teste em que ele tenha que provar seu valor. A questão é se ele tem coragem para isso. Eu mesmo já passei por isso, fui a um teste. Para mim, não foi um problema. É muito difícil, é uma situação diferente. Não conheço o rapaz, sua personalidade ou as pessoas ao seu redor. Ele caiu em desgraça de forma dramática. É muito difícil voltar. Sei que sua cabeça diz isso, mas seu corpo não vai concordar, porque ele não joga há muito tempo e não está acostumado.”
Dele tem sido associado a times do Reino Unido e da Espanha.
Dele tem tentado manter-se positivo, tendo sido associado a equipas do Reino Unido e de Espanha, com vídeos publicados nas redes sociais dos programas de treino individuais que continua a realizar.
Ele espera ver o Tottenham conquistar três pontos contra seus maiores rivais no domingo, com Igor Tudor assumindo o comando pela primeira vez desde que foi nomeado sucessor interino de Thomas Frank. O Spurs ocupa a 16ª posição na tabela da Premier League, cinco pontos acima da zona de rebaixamento.
