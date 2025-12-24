Erling Haaland, Declan Rice e dois brasileiros: a seleção ideal GOAL da temporada 2025/26 da Premier League até agora

A principal história tem sido a impressionante queda do Liverpool após conquistar o título na temporada passada e gastar £ 446 milhões no mercado de transferências, o que permitiu que o Arsenal aproveitasse a oportunidade e seguisse em frente. No entanto, recentemente eles foram alcançados pelo City, que encontrou seu ritmo, e o Aston Villa, que superou seu próprio começo devagar para montar uma incrível sequência de resultados.

O Sunderland quebrou a tendência das equipes promovidas que passam toda a campanha tentando evitar o rebaixamento, com o time de Regis Le Bris realizando feitos impressionantes, roubando pontos do Arsenal e do Liverpool enquanto vencia o Chelsea fora de casa, dando a si mesmo uma verdadeira chance de se classificar para uma vaga europeia. Enquanto isso, o Brentford também desafiou as expectativas de que seriam condenados ao rebaixamento, graças em grande parte a um atacante brasileiro pouco conhecido anteriormente.

E assim, ao nos aproximarmos das partidas festivas e da metade da temporada, a GOAL montou a seleção ideal da Premier League 2025/26 até o momento...