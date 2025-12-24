+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
EPL Team of the Season GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Erling Haaland, Declan Rice e dois brasileiros: a seleção ideal GOAL da temporada 2025/26 da Premier League até agora

A atual temporada da Premier League está recheada de emoção. Arsenal, Manchester City e Aston Villa estão envolvidos em uma disputa acirrada pelo título, enquanto praticamente o resto da divisão compete por uma vaga europeia. De fato, a tabela está tão apertada que parece mais o Championship do que a primeira divisão, com duas vitórias consecutivas sendo tudo o que é necessário para levar equipes da 15ª posição para as cinco primeiras

A principal história tem sido a impressionante queda do Liverpool após conquistar o título na temporada passada e gastar £ 446 milhões no mercado de transferências, o que permitiu que o Arsenal aproveitasse a oportunidade e seguisse em frente. No entanto, recentemente eles foram alcançados pelo City, que encontrou seu ritmo, e o Aston Villa, que superou seu próprio começo devagar para montar uma incrível sequência de resultados.

O Sunderland quebrou a tendência das equipes promovidas que passam toda a campanha tentando evitar o rebaixamento, com o time de Regis Le Bris realizando feitos impressionantes, roubando pontos do Arsenal e do Liverpool enquanto vencia o Chelsea fora de casa, dando a si mesmo uma verdadeira chance de se classificar para uma vaga europeia. Enquanto isso, o Brentford também desafiou as expectativas de que seriam condenados ao rebaixamento, graças em grande parte a um atacante brasileiro pouco conhecido anteriormente.

E assim, ao nos aproximarmos das partidas festivas e da metade da temporada, a GOAL montou a seleção ideal da Premier League 2025/26 até o momento...

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    GOL: David Raya (Arsenal)

    David Raya definiu o tom para sua temporada com três defesas excelentes na estréia da campanha sobre o Manchester United, e só sofreu três gols em seus primeiros 10 jogos.

    E assim, enquanto a defesa à sua frente merece muito crédito pelo fato do Arsenal ter o menor número de gols sofridos na divisão, Raya adicionou outra camada de segurança ao fazer sua parte debaixo das traves.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-ARSENALAFP

    LD: Jurrïen Timber (Arsenal)

    O ex-técnico do Tottenham, Tim Sherwood, recentemente chamou Jurrïen Timber de melhor lateral da Premier League, enquanto Gary Neville foi ainda mais longe, chamando o defensor do Arsenal de "o melhor lateral do mundo". Os torcedores dos Gunners certamente concordam.

    O holandês - que começou no Ajax como zagueiro - conseguiu se firmar no time de Mikel Arteta tanto na lateral esquerda quanto na direita em vários momentos durante suas duas temporadas e meia no clube. No entanto, ele agora se estabeleceu na direita nesta temporada, desbancando o anteriormente titular indiscutível Ben White.

    A combinação de Timber em ser seguro na posse de bola e fisicamente intimidador o ajudou a fazer a transição perfeita para o posicionamento mais lateral, e ele desenvolveu um novo nível de entendimento com Bukayo Saka.

  • Burnley v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    ZAG: Gabriel Magalhães (Arsenal)

    Gabriel Magalhães personifica a solidez defensiva do Arsenal e a ameaça em jogadas de bola parada mais do que qualquer outra pessoa, então houve uma preocupação compreensível quando ele sofreu uma lesão durante a pausa internacional de novembro. Esses receios se concretizaram, já que o Arsenal sofreu cinco gols nos cinco jogos da liga em que ele não esteve presente; a mesma quantidade de gols sofridos nos 11 jogos em que ele jogou. 

    Os gols e assistências de Gabriel já valeram seis pontos para o Arsenal, e à medida que a disputa pelo título esquenta, seu retorno não pode acontecer tarde demais para Arteta.

  • Fulham v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    ZAG: Marc Guéhi (Crystal Palace)

    Marc Guéhi estava supostamente furioso com o Crystal Palace por bloquear sua transferência, no último dia da janela, para o Liverpool, mas não tem agido dessa forma, jogando com ainda mais consistência do que antes e conseguindo ser ainda mais decisivo.

    A defesa do Palace era a segunda mais eficiente atrás do Arsenal até a derrota no sábado contra o Leeds, e Guéhi é a principal razão para isso. Ele também tem sido uma arma letal na área adversária, como quando marcou um gol decisivo no último minuto contra o Fulham, além de contribuir com assistências nas vitórias apertadas sobre Burnley e Liverpool. Esta será a última temporada de Guéhi em Selhurst Park, mas ele não perdeu a intensidade, e suas exibições excepcionais significam que ele poderá escolher para onde ir, como agente livre, na próxima janela de meio de ano.

  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    LE: Marc Cucurella (Chelsea)

    Marc Cucurella deve ser um dos jogadores que teve a maior melhora na Premier League nos últimos três anos. Ele foi alvo de muitas piadas em sua primeira temporada no Chelsea e não foi ajudado pela instabilidade ao redor do Stamford Bridge, enquanto eles mudaram de treinador três vezes.

    Ele começou a melhorar sob o comando de Mauricio Pochettino, mas alcançou um nível totalmente novo sob Enzo Maresca, cuja visão de futebol ao estilo de Pep Guardiola combina perfeitamente com Cucurella, dado seu histórico na academia La Masia, do Barcelona.

  • Jeremy Doku Manchester City Liverpool 2025-26Getty

    ME: Jeremy Doku (Manchester City)

    Jeremy Doku produziu uma das melhores atuações individuais de todos os tempos em um jogo de alto nível da Premier League quando, sozinho, acabou com o Liverpool em novembro, mas essa exibição não foi uma exceção ao nível que o ponta do Manchester City vem apresentando durante toda a temporada.

    Doku sempre teve a habilidade de driblar os defensores, mas no último ano ele melhorou sua tomada de decisão e o passe final, tornando-se um ponta completo e um verdadeiro pesadelo de se enfrentar. Nas palavras de Daniel Sturridge: "Todo mundo contra quem ele joga, não importa quem seja, vai ter problemas."

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    MC: Declan Rice (Arsenal)

    O Arsenal contratou Declan Rice porque o considerava o volante ideal, mas ele se transformou em um jogador muito diferente em suas últimas três temporadas no clube.

    Rice tem tudo que se espera de um meio-campista: a disposição para recuar e construir a partir da defesa, a variedade de passes para mudar o jogo em um instante e uma entrega mortal nas bolas paradas. Mas pergunte ao seu treinador o que faz Rice se destacar e ele dirá o efeito que ele teve sobre todos os outros.

    "O impacto que ele tem na equipe é enorme", disse Arteta no mês passado. "Eu o conhecia há muito tempo e sabia como ele poderia evoluir e mudar a equipe. Ele certamente fez isso e provavelmente superou essas expectativas."

  • Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    MC: Bruno Fernandes (Manchester United)

    Bruno Fernandes recentemente afirmou que os dirigentes do Manchester United teriam ficado felizes em negociá-lo na última janela de transferências, quando o Al-Hilal fez uma proposta, mas devem estar contentes por terem deixado Ruben Amorim tomar a decisão final, já que o meio-campista português tem sido crucial (como há muito tempo é), carregando estes Red Devils desordenados e disfuncionais nas costas mais uma vez.

    Ele forneceu o maior número de assistências na Premier League (sete) e tem o segundo maior número de contribuições diretas para gol (12) na primeira divisão, e isso apesar de ser solicitado a jogar mais recuado do que em anos anteriores, já que não há outro jogador na equipe do United com a capacidade de ditar o ritmo do jogo.

    Agora que Bruno Fernandes sucumbiu a uma lesão após parecer à prova de balas nos últimos seis anos, os torcedores do United devem estar muito preocupados.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTHAFP

    MD: Antoine Semenyo (Bournemouth)

    A corrida para contratar Antoine Semenyo já começou, com Tottenham, Liverpool, Manchester City e Manchester United todos mostrando disposição para pagar sua cláusula de liberação de £ 65 milhões em janeiro. Com base em seu desempenho nesta temporada, esse preço parece uma pechincha.

    Semenyo é o ponta mais direto da liga e deu mais chutes do que qualquer jogador, exceto Erling Haaland. Por muitas semanas, apenas o camisa 9 do Manchester City teve mais gols e assistências do que Semenyo, e mesmo que o ganês tenha enfrentado uma seca de gols de dois meses, ele permanece em terceiro na lista de artilharia.

  • Erling Haaland Manchester CityGetty Images

    ATA: Erling Haaland (Manchester City)

    Haaland parece absolutamente determinado a recuperar a Chuteira de Ouro depois de tê-la "emprestado" a Mohamed Salah na temporada passada. Esta está se mostrando ser sua temporada mais goleadora desde sua estreia no Manchester City, tendo marcado 19 vezes em seus primeiros 17 jogos, além de ter dado três assistências.

    Haaland é ainda mais crucial para as esperanças do City no título agora, tendo marcado 44% dos gols totais, e ele só não encontrou o fundo da rede em cinco partidas. Seu muito criticado jogo geral também melhorou enormemente, e caso se torne pela terceira vez em quatro anos o artilheiro da liga e se conseguir levar o City ao título, é difícil ver como ele não irá conquistar o prêmio de Jogador do Ano da PFA também.

  • Brentford v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    ATA: Igor Thiago (Brentford)

    Quando o Brentford se despediu de Yoane Wissa e Bryan Mbeumo na última janela, eles devem ter se perguntado quem ficaria com a responsabilidade de marcar os gols. Entre eles, a dupla marcou 59% do total de gols dos Bees na temporada passada da Premier League. 

    A resposta surgiu na figura de Igor Thiago, que chegou do Club Brugge em 2024, mas perdeu a maior parte de sua temporada de estreia por lesão. O brasileiro provou ser o centroavante ideal para o time de Keith Andrews, marcando mais gols (11) do que qualquer jogador na liga, exceto Haaland. Certamente, cinco de seus gols foram de pênaltis, mas a facilidade de Thiago em converter as cobranças só trouxe mais comparações com o homem que ele foi contratado para substituir: Ivan Toney.

