Deco planeja um último golpe no mercado do Barcelona

O Barcelona vive a última fase da janela de transferências de verão em um cenário que pode registrar muitas movimentações.

O clube catalão espera concretizar a saída de alguns jogadores nos próximos dias, obtendo receitas financeiras importantes e, assim, ampliando a margem salarial para poder inscrever os jogadores que ainda estão fora da lista.

O jornal "Sport" afirmou que o objetivo do Barcelona é claro: contratar um atacante, com Julián Álvarez seguindo como prioridade máxima, ao lado de Rodri e Cancelo, mas a direção esportiva também trabalha na possibilidade de fechar um negócio adicional.

O diretor esportivo Deco quer, no mínimo, contratar um zagueiro de primeiro nível, de preferência canhoto, nos últimos dias da janela de transferências, caso as contas financeiras permitam.

Desde o início do verão, Deco considerava que a zaga precisava de um reforço robusto e, por isso, se movimentou para tentar contratar Alessandro Bastoni, defensor da Inter de Milão, mas essa opção acabou sendo descartada, pela falta de consenso no aspecto esportivo, além de o valor do jogador ser considerado elevado demais.

O assunto da zaga ficou de certa forma adiado, mas a saída de Ronald Araújo reabriu essa possibilidade, e o Barcelona está determinado a contratar um novo defensor.

O treinador Hansi Flick está satisfeito com a dupla defensiva formada por Cubarsí e Gerard Martín, mas entende o desejo do clube de reforçar a posição, caso surja a oportunidade de contratar um jogador de alto nível.

O elenco conta também com Christensen e Eric García, embora este último deva jogar um grande número de minutos na posição de lateral durante a atual temporada.

Além disso, há a opção do jogador da academia do clube, Álvaro Cortés, que goza de credibilidade dentro do Barcelona, mas a direção acredita que a equipe se beneficiaria com a chegada de um jogador mais experiente para garantir uma boa cobertura da posição.