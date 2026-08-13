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Deco planeja um último golpe no mercado do Barcelona

Mercado da bola
La Liga
Barcelona
C. Lukeba
A. Laporte
Deco
Espanha

O Barcelona vive a última fase da janela de transferências de verão em um cenário que pode registrar muitas movimentações. 

O clube catalão espera concretizar a saída de alguns jogadores nos próximos dias, obtendo receitas financeiras importantes e, assim, ampliando a margem salarial para poder inscrever os jogadores que ainda estão fora da lista.

O jornal "Sport" afirmou que o objetivo do Barcelona é claro: contratar um atacante, com Julián Álvarez seguindo como prioridade máxima, ao lado de Rodri e Cancelo, mas a direção esportiva também trabalha na possibilidade de fechar um negócio adicional.

O diretor esportivo Deco quer, no mínimo, contratar um zagueiro de primeiro nível, de preferência canhoto, nos últimos dias da janela de transferências, caso as contas financeiras permitam.

Desde o início do verão, Deco considerava que a zaga precisava de um reforço robusto e, por isso, se movimentou para tentar contratar Alessandro Bastoni, defensor da Inter de Milão, mas essa opção acabou sendo descartada, pela falta de consenso no aspecto esportivo, além de o valor do jogador ser considerado elevado demais.

O assunto da zaga ficou de certa forma adiado, mas a saída de Ronald Araújo reabriu essa possibilidade, e o Barcelona está determinado a contratar um novo defensor.

O treinador Hansi Flick está satisfeito com a dupla defensiva formada por Cubarsí e Gerard Martín, mas entende o desejo do clube de reforçar a posição, caso surja a oportunidade de contratar um jogador de alto nível.

O elenco conta também com Christensen e Eric García, embora este último deva jogar um grande número de minutos na posição de lateral durante a atual temporada.

Além disso, há a opção do jogador da academia do clube, Álvaro Cortés, que goza de credibilidade dentro do Barcelona, mas a direção acredita que a equipe se beneficiaria com a chegada de um jogador mais experiente para garantir uma boa cobertura da posição.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O Barcelona busca a joia certa para o coração da defesa

    O Barcelona se movimenta há alguns dias no mercado de transferências, em busca de um zagueiro de qualidade excepcional que possa provocar um salto de nível na defesa.

    O clube procura um jogador do tipo de Iñigo Martínez, capaz de dar segurança à equipe e apresentar um rendimento imediato, e que, ao mesmo tempo, consiga se adaptar ao estilo de jogo ousado no qual Hans Flick se baseia.

    A tarefa não é fácil, pois os zagueiros canhotos são muito requisitados no mercado de transferências, e seus preços são extremamente altos. Por isso, o Barcelona busca especificamente uma boa oportunidade de investimento.

    O nome de Aymeric Laporte ganhou grande destaque nos últimos dias, já que o entorno do jogador, que pertence ao Athletic Bilbao, apresentou a possibilidade de concretizar a negociação, garantindo a existência de uma cláusula de rescisão adequada em seu contrato. E o Barcelona levou essa informação em consideração naquele momento, estudando a possibilidade de concluir a operação.

    Laporte é considerado o candidato ideal, mas será preciso esperar para saber se o clube decidirá, nos próximos dias, acelerar o processo de sua contratação.

    É evidente que Laporte é capaz de se adaptar rapidamente à equipe catalã, pois jogou ao lado de Cubarsí na posição de zagueiro central durante a Copa do Mundo, e teve uma atuação impressionante.

    Mas o principal problema aqui é que o entorno do Athletic Bilbao afirma que não existe qualquer cláusula de rescisão desse tipo, e é evidente que o clube basco não quer entrar em nenhuma negociação a respeito do jogador.

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    Lookman entre as opções do Barcelona

    Nas últimas horas, surgiu também o nome de Castello Lukeba, zagueiro do Leipzig, acompanhado de perto pelos olheiros do Barcelona ao longo de todo o ano.

    Lukeba é um jogador em clara fase de evolução, com boa capacidade de construção de jogadas desde a defesa e grande força física.

    Hansi Flick tem relatórios positivos sobre ele, e o jogador sempre esteve presente nas listas de alvos potenciais do Barcelona.

    Mas, nesse caso, o clube terá de abrir os cofres e desembolsar uma quantia elevada para contratá-lo a curto prazo.

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    O último golpe de Deco

    O que ficou claro é que o Barcelona não fechou o dossiê da contratação de um zagueiro; muito pelo contrário, esse dossiê ainda está fortemente em aberto.

    Inicialmente, o clube vai tentar contratar o atacante Rodri e Cancelo, já que os negócios por Rodri e Cancelo estão muito próximos de serem concluídos.

    Depois disso, o dossiê do zagueiro será tratado, e esse é o último golpe que Deco quer desferir para completar uma janela de transferências de primeiro nível para o Barcelona.

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