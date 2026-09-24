O presente de Lautaro Martinez ainda se chama Inter. O capitão da Inter segue acumulando gols e grandes atuações com a camisa do clube, mas houve um momento, ao longo do último verão, em que a possibilidade de vê-lo vestindo outra camisa, a do Barcelona, tornou-se uma ameaça às portas da Viale della Liberazione.





O clube catalão realmente tentou contratar o atacante argentino e não está descartado que a investida possa recomeçar nas próximas janelas de transferências. Quem confirmou isso aos microfones da Sky e Sportitalia foi o diretor esportivo dos catalães, Deco, que explicou os motivos da paralisação no verão, mas também reiterou a apreciação por um jogador definido como "espetacular".



