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CM grafica Lautaro Martinez Barcellona 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Deco: "Lautaro é do Barcelona, nós gostávamos dele e ainda gostamos. Paramos quando a Inter nos disse que ele não estava à venda"

Inter de Milão
Barcelona
L. Martinez
Deco

A novela Lautaro-Barcelona está destinada a recomeçar?

O presente de Lautaro Martinez ainda se chama Inter. O capitão da Inter segue acumulando gols e grandes atuações com a camisa do clube, mas houve um momento, ao longo do último verão, em que a possibilidade de vê-lo vestindo outra camisa, a do Barcelona, tornou-se uma ameaça às portas da Viale della Liberazione.


O clube catalão realmente tentou contratar o atacante argentino e não está descartado que a investida possa recomeçar nas próximas janelas de transferências. Quem confirmou isso aos microfones da Sky e Sportitalia foi o diretor esportivo dos catalães, Deco, que explicou os motivos da paralisação no verão, mas também reiterou a apreciação por um jogador definido como "espetacular".


  • LAUTARO EXTRAORDINÁRIO

    "Lautaro é um ídolo da Inter e nós temos muito respeito por isso. Acho que ele é um jogador fantástico, um jogador espetacular, um ícone, uma lenda da Inter, o capitão"

    • Publicidade

  • Por que a operação não foi concretizada no verão

    "Por respeito ao jogador, por respeito ao clube, no momento em que o clube nos disse que ele não estava disponível, não tentamos, não falamos mais. Tentamos fazer as coisas da maneira correta e de forma muito clara. Às vezes há muita especulação na imprensa, mas os clubes sabem como as coisas realmente aconteceram".


  • Lautaro é jogador de Barcelona

    "É verdade, houve um momento em que nós, entre aqueles que estávamos procurando, entre aqueles que acreditávamos que fossem jogadores para o Barça, Lautaro era um deles. No momento em que o meu presidente falou com os dirigentes da Inter e disseram a ele que não estava à venda, por respeito não falamos mais, nem com o jogador nem com o seu agente".

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  • GOSTÁVAMOS DISSO E AINDA GOSTAMOS

    "De qualquer forma, sim, é verdade que era um jogador de que gostávamos e de que gostamos, e eu, pessoalmente, gosto dele"

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