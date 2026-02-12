Getty Images Sport
“Decisões como essa podem decidir títulos” – Torcedores ficam indignados após Gabriel escapar de cartão vermelho no empate do Arsenal com o Brentford
Gabriel evita o vermelho enquanto o Arsenal tropeça
Gabriel recebeu um cartão amarelo quando derrubou Outtara com uma entrada com a perna enquanto ele corria em direção ao gol da equipe de Keith Andrews, depois que Keane Lewis-Potter empatou o jogo com um gol de cabeça após assistência de Noni Madueke. Com esse resultado, o Arsenal agora tem apenas quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Manchester City.
O goleiro David Raya já pediu ao clube para “permanecer unido”, mas os torcedores estão decepcionados com o fato de Gabriel não ter recebido um cartão vermelho.
Ele disse aos repórteres: “Decepcionado com apenas um ponto. Vamos nos manter unidos. É um lugar difícil de jogar, mas temos que nos manter unidos e ainda estamos em uma ótima posição e vamos continuar.
“Me senti bem. Dominamos a maior parte do primeiro tempo, até eles ganharem impulso. Lidamos muito bem com isso e marcamos o gol no segundo tempo. Achei que seria suficiente, mas eles jogaram perigosamente nas jogadas ensaiadas e sofremos o gol. Tivemos chances de vencer o jogo, mas não as aproveitamos ao máximo.”
Sobre a possibilidade de disputar o título, ele acrescentou: “Ainda estamos em uma ótima posição. Temos que nos concentrar em nós mesmos. Temos a FA Cup no domingo, mas vamos tentar novamente na quarta-feira.”
- Getty Images Sport
A reação nas redes sociais
Os torcedores reagiram com espanto ao fato de Gabriel não ter recebido cartão vermelho, dada a natureza clara da falta e o óbvio resultado disciplinar.
@City_Chief disse : “Gabriel já tinha recebido um cartão amarelo, mas, de alguma forma, escapou de um segundo cartão e de um cartão vermelho por essa falta imprudente e perigosa. Decisões como essa podem decidir títulos. Quando as margens são tão apertadas, cada decisão é importante. Qualquer coisa para ajudar o Arsenal a ganhar o campeonato?”
@InvertTheWing fez referência ao capitão do Tottenham, Cristian Romero, que está cumprindo uma suspensão de quatro jogos: “Romero recebe uma suspensão de 10 jogos pela falta em Gabriel.”
@Falsewinger disse: “Gabriel escapa de um segundo cartão amarelo. Essa é uma decisão atroz do árbitro, que pode ter escalado Gabriel três vezes como capitão no FPL (como eu).”
@AVFCStatto acrescentou: “Gabriel deveria ser expulso. Verifica o emblema. Arsenal. Sem cartão vermelho.”
@GeronimoMorgans concluiu: “Este é o segundo cartão amarelo para Gabriel. Cartão vermelho claro. Como isso fica impune?”
O Arsenal está vacilando?
A equipe de Mikel Arteta venceu apenas duas das últimas cinco partidas, empatando com o Bees e o Nottingham Forest, além de sofrer uma derrota para o Manchester United. As duas vitórias foram contra o Leeds e o Sunderland.
O meio-campista Declan Rice disse à BBC Sport: “O jogo foi dividido em dois tempos diferentes. Foram os primeiros 20 minutos deles, terminamos o primeiro tempo bem, começamos o segundo tempo incrivelmente bem e eles terminaram o segundo tempo melhor do que nós. Nós sofremos muito depois do gol.”
“Nesta jornada, você nunca vai estar no mesmo nível durante os 70 jogos da temporada, mas tem que dar o melhor de si. Os pequenos detalhes, o básico, como eu digo, esta é uma temporada cheia de altos e baixos. Não dá para ser ingênuo e pensar que vai ser fácil. Estamos jogando contra os melhores times semana após semana. Temos que continuar nos esforçando e acreditando em nós mesmos, controlando o que podemos controlar.
“Temos que bloquear o barulho externo. Temos feito isso muito bem. As pessoas vão falar sobre a disputa pelo título e o Arsenal, mas temos um grupo muito calmo. Não sou ingênuo a ponto de pensar que o Brentford é fácil. Eles são um dos melhores times da liga e sua forma recente mostra isso. É um ponto conquistado em nossa jornada, mas queríamos vencer o jogo.”
- AFP
O que vem a seguir?
O Arsenal enfrenta o Wigan Athletic na quarta rodada da FA Cup neste fim de semana, antes do confronto com o Wolves na Premier League.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
