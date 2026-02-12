“Decisões como essa podem decidir títulos” – Torcedores ficam indignados após Gabriel escapar de cartão vermelho no empate do Arsenal com o Brentford

Gabriel recebeu um cartão amarelo quando derrubou Outtara com uma entrada com a perna enquanto ele corria em direção ao gol da equipe de Keith Andrews, depois que Keane Lewis-Potter empatou o jogo com um gol de cabeça após assistência de Noni Madueke. Com esse resultado, o Arsenal agora tem apenas quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Manchester City.

O goleiro David Raya já pediu ao clube para “permanecer unido”, mas os torcedores estão decepcionados com o fato de Gabriel não ter recebido um cartão vermelho.

Ele disse aos repórteres: “Decepcionado com apenas um ponto. Vamos nos manter unidos. É um lugar difícil de jogar, mas temos que nos manter unidos e ainda estamos em uma ótima posição e vamos continuar.

“Me senti bem. Dominamos a maior parte do primeiro tempo, até eles ganharem impulso. Lidamos muito bem com isso e marcamos o gol no segundo tempo. Achei que seria suficiente, mas eles jogaram perigosamente nas jogadas ensaiadas e sofremos o gol. Tivemos chances de vencer o jogo, mas não as aproveitamos ao máximo.”

Sobre a possibilidade de disputar o título, ele acrescentou: “Ainda estamos em uma ótima posição. Temos que nos concentrar em nós mesmos. Temos a FA Cup no domingo, mas vamos tentar novamente na quarta-feira.”