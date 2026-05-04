Segundo uma reportagem do The Athletic, há muitos indícios de que Howe deve manter seu cargo no Magpies e continuar no clube após o verão.
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Decisão surpreendente no Newcastle United: mais más notícias para Nick Woltemade?
Segundo essas informações, teriam ocorrido, durante a semana, discussões abrangentes dentro do clube, das quais também participou uma delegação de 25 pessoas do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), acionista majoritário do Newcastle.
Foi decidido que o técnico de 48 anos continuaria no comando na próxima temporada, caso não ocorram mais imprevistos até o final da atual temporada.
Howe assumiu o comando dos Magpies em novembro de 2021 e levou o time à Liga dos Campeões nas temporadas de 2023/24 e 2025/26. Nesta temporada, porém, apesar dos investimentos maciços no elenco, as coisas não estão indo nada bem em termos esportivos — a três rodadas do fim, o clube ocupa a 13ª posição na tabela da Premier League, o que significa que certamente ficará de fora das competições internacionais.
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Nick Woltemade vai deixar o Newcastle United no verão?
A garantia de permanência de Howe no cargo também pode ter repercussões no futuro de Nick Woltemade no Newcastle. O atacante da seleção alemã, que no verão passado foi transferido do VfB Stuttgart para o norte da Inglaterra por 75 milhões de euros, tem sido pouco utilizado pelo técnico de 48 anos nos últimos tempos.
Depois de um bom início, com quatro gols em seus cinco primeiros jogos na Premier League, Woltemade enfrenta atualmente uma fase de seca. Seu último gol no campeonato foi marcado no final de dezembro contra o Chelsea FC, e por isso ele acabou perdendo a vaga no time titular.
O ponto crucial da questão, porém, é também a “nova” posição que Howe atribuiu a Woltemade ao longo da temporada. Pois, quando o jogador da seleção nacional podia entrar em campo, ele tinha que atuar taticamente praticamente como meio-campista central. Uma circunstância que também já havia incomodado o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, tendo em vista o papel de Woltemade na Copa do Mundo.
Na vitória por 3 a 1 contra o Brighton & Hove Albion no último sábado, ele acabou nem entrando em campo, o que reacendeu os rumores que já circulavam há semanas sobre uma saída antecipada do Newcastle.
Em um artigo doTelegraph, escrito bizarramente por um suposto confidente de Howe, Woltemade foi rotulado como uma contratação errada, da qual o Newcastle precisaria se livrar o mais rápido possível. O jogador da seleção nacional seria lento demais, não seria um verdadeiro artilheiro, não conseguiria segurar bem a bola, não representaria perigo de longe e não disputaria com firmeza as bolas aéreas, segundo a análise implacável.
Os números de Nick Woltemade na temporada 25/26:
Jogos:
51
Minutos em campo:
3042
Gols:
11
Assistências:
5