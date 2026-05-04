Decisão surpreendente no Newcastle United: mais más notícias para Nick Woltemade?

A garantia de permanência de Howe no cargo também pode ter repercussões no futuro de Nick Woltemade no Newcastle. O atacante da seleção alemã, que no verão passado foi transferido do VfB Stuttgart para o norte da Inglaterra por 75 milhões de euros, tem sido pouco utilizado pelo técnico de 48 anos nos últimos tempos.

Depois de um bom início, com quatro gols em seus cinco primeiros jogos na Premier League, Woltemade enfrenta atualmente uma fase de seca. Seu último gol no campeonato foi marcado no final de dezembro contra o Chelsea FC, e por isso ele acabou perdendo a vaga no time titular.

O ponto crucial da questão, porém, é também a “nova” posição que Howe atribuiu a Woltemade ao longo da temporada. Pois, quando o jogador da seleção nacional podia entrar em campo, ele tinha que atuar taticamente praticamente como meio-campista central. Uma circunstância que também já havia incomodado o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, tendo em vista o papel de Woltemade na Copa do Mundo.

Na vitória por 3 a 1 contra o Brighton & Hove Albion no último sábado, ele acabou nem entrando em campo, o que reacendeu os rumores que já circulavam há semanas sobre uma saída antecipada do Newcastle.

Em um artigo doTelegraph, escrito bizarramente por um suposto confidente de Howe, Woltemade foi rotulado como uma contratação errada, da qual o Newcastle precisaria se livrar o mais rápido possível. O jogador da seleção nacional seria lento demais, não seria um verdadeiro artilheiro, não conseguiria segurar bem a bola, não representaria perigo de longe e não disputaria com firmeza as bolas aéreas, segundo a análise implacável.