Que é isso, Deadpool? O motivo que fez Ryan Reynolds arrancar grama antes da vitória histórica do Wrexham na Copa da Inglaterra

Mac adota a mesma abordagem quando visita o Reino Unido. Ele já contou ao The Athletic : “Estou olhando agora, no meu escritório, para uma coisa que minha esposa [Kaitlin Olson] fez para mim de aniversário. Quando entro em campo, tenho o costume de pegar um pouco de grama e guardar no bolso, para ter uma lembrança do evento.”

“Eu costumava guardá-las em saquinhos plásticos e colocava um pedaço de papel dentro com a ocasião [escrita em cada um]. Ela as roubou da gaveta onde as guardo e as levou para uma molduraria.”

Ele prosseguiu dizendo sobre as lembranças especiais: “Agora elas estão atrás deste vidro hermeticamente fechado. Colocaram algum tipo de produto químico na grama para conservá-la, e depois há uma pequena placa embaixo de cada uma.”

Reynolds contou ao podcast RobRyanRed que tem seu próprio santuário, dizendo: “Blake e as meninas são o motor disso tudo. As meninas sempre me lembram: 'Papai, pega um pouco do gramado quando você passar por aqui de novo', mas eu também reconheço que o Racecourse Ground é, em certos sentidos, um lugar sagrado.”

“Então, gosto de trazer um pouco disso para casa sempre que vou lá. Não acho que esteja construindo uma caverna masculina neste momento, uma caverna masculina de Wrexham, neste momento é apenas a minha casa. Essas coisas vão comigo aonde quer que eu vá, Wrexham é um dos orgulhos da minha vida.”