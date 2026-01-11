Getty
Que é isso, Deadpool? O motivo que fez Ryan Reynolds arrancar grama antes da vitória histórica do Wrexham na Copa da Inglaterra
Wrexham surpreendeu o Nottingham Forest na FA Cup
O astro de Deadpool, Ryan Reynolds, é presença constante no norte do País de Gales, frequentemente acompanhado pelo sócio Rob Mac. Sua última visita foi na companhia da mãe, Tammy. O ator de 49 anos viveu uma montanha-russa de emoções antes da vitória do time de Phil Parkinson sobre o Nottingham Forest, nos pênaltis, pela terceira fase da FA Cup.
Ele trocou várias vezes roupa, o que é apropriado para um ator de primeira linha, com Reynolds nunca se sentindo totalmente à vontade, apesar de estar em um camarote VIP. O Wrexham chegou a estar vencendo um adversário da Premier League, antes de sofrer o empate e o jogo ir à prorrogação. Nos pênaltis, Arthur Okonkwo defendeu a penalidade decisiva de Omari Hutchinson.
Bem-vindo a Wrexham: Mais drama para a série documental
Reynolds participou das comemorações, com mais drama sendo produzido para a quinta temporada da série documental "Welcome to Wrexham", que está a caminho. Ele também adicionou mais um pedaço de grama à sua coleção um tanto peculiar que está construindo em casa com a esposa, Blake Lively , e os filhos.
Desde que concluiu a compra do clube em 2021, Reynolds tem acumulado dinheiro fácil, impulsionando uma ascensão meteórica que tirou o Wrexham da National League e o levou ao Championship.
Por que Reynolds & Mac arrancam grama do campo de Wrexham?
Mac adota a mesma abordagem quando visita o Reino Unido. Ele já contou ao The Athletic : “Estou olhando agora, no meu escritório, para uma coisa que minha esposa [Kaitlin Olson] fez para mim de aniversário. Quando entro em campo, tenho o costume de pegar um pouco de grama e guardar no bolso, para ter uma lembrança do evento.”
“Eu costumava guardá-las em saquinhos plásticos e colocava um pedaço de papel dentro com a ocasião [escrita em cada um]. Ela as roubou da gaveta onde as guardo e as levou para uma molduraria.”
Ele prosseguiu dizendo sobre as lembranças especiais: “Agora elas estão atrás deste vidro hermeticamente fechado. Colocaram algum tipo de produto químico na grama para conservá-la, e depois há uma pequena placa embaixo de cada uma.”
Reynolds contou ao podcast RobRyanRed que tem seu próprio santuário, dizendo: “Blake e as meninas são o motor disso tudo. As meninas sempre me lembram: 'Papai, pega um pouco do gramado quando você passar por aqui de novo', mas eu também reconheço que o Racecourse Ground é, em certos sentidos, um lugar sagrado.”
“Então, gosto de trazer um pouco disso para casa sempre que vou lá. Não acho que esteja construindo uma caverna masculina neste momento, uma caverna masculina de Wrexham, neste momento é apenas a minha casa. Essas coisas vão comigo aonde quer que eu vá, Wrexham é um dos orgulhos da minha vida.”
Reynolds e Mac 100% comprometidos com a causa do Wrexham
Mac não estava ao lado de Reynolds quando ele recolheu sua mais recente porção de grama, mas postou nas redes sociais após assistir de longe a vitória histórica: “Mais de duas horas sem parar. Vocês são incríveis.”
Parkinson comentou sobre o esforço de seus jogadores: “Foi mais um jogo maluco. Fiquei satisfeito com a forma como jogamos contra um time muito bom, e eles também fizeram alterações no intervalo. Sabíamos que eles teriam seus momentos de pressão, mas, na maior parte do jogo, parecíamos perigosos, marcamos gols e nos sentimos confortáveis
na partida.”
“Depois, melhoramos no final do primeiro tempo da prorrogação e, no segundo tempo, jogamos bem, e os pênaltis foram ótimos. É uma noite importante para o clube, de verdade. Estou muito feliz por este grupo de jogadores ter escrito sua história na FA Cup.”
Reynolds e Mac estarão de volta para mais uma temporada, enquanto o Wrexham busca alcançar seu objetivo final de chegar à Premier League . Eles estão de olho em mais investimentos para o Racecourse Ground, mas permanecem totalmente comprometidos – emocional e financeiramente – com um projeto que tomou conta de suas vidas de uma forma que poucos poderiam prever.
