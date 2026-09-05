De Vinícius a Bondarenko: como as vaias do Bernabéu chegaram ao Campeonato Saudita?

A última vítima desse fenômeno foi o ucraniano Artem Bondarenko, o novo meia do Al-Ahli vindo do Shakhtar Donetsk, que viveu uma situação extremamente difícil durante o confronto com o Al-Riyadh, pela liga Roshn.

O Al-Ahli venceu o Al-Riyadh por 5 a 0, na partida que reuniu as duas equipes na noite da última sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, pela quinta rodada da liga Roshn saudita.

O confronto testemunhou um episódio excepcional, já que a torcida do Al-Ahli lançou vaias contra o jogador ucraniano, sem parar desde o início até o fim da partida.

Isso ocorre porque a torcida do Al-Ahli havia lançado, anteriormente, uma campanha para impedir a contratação de Bondarenko, sob a alegação de que era necessário um jogador melhor no meio-campo, antes que o clube insistisse em contratá-lo no fim das contas.

Essa negociação provocou a ira da torcida, especialmente contra o ex-diretor esportivo português Rui Pedro Braz, antes que fosse emitida a decisão de sua saída do cargo na última quinta-feira.

No entanto, o comportamento da torcida do Al-Ahli também provocou um estado de indignação entre os jogadores do time, encabeçados pelo zagueiro brasileiro Roger Ibañez, pelo goleiro senegalês Édouard Mendy e pelo atacante inglês Ivan Toney, além do técnico holandês Marino Pusic.

A indignação chegou a alguns ídolos do clube, como Hussein Abdulghani, com todos exigindo que a torcida apoie os jogadores do time enquanto estiverem vestindo o escudo do clube, a fim de obter o melhor rendimento deles.